Франция: Лига 1 2019-2020
Лион
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Гроупама Арена
Тулуза
12
Мендес
Тьяго
34
Kouadio
Kone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тете КенниЗащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Kouadio KoneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Amine Adli
-
-
Главный тренер: Занко Дени
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион Бордо 1:2 Лион Лион 3:1 Брест
Тулуза Последние 20 матчей: +2 =2 -16Тулуза 2:5 Брест Сен-Приве Сен-Илер 1:0 Тулуза Ницца 3:0 Тулуза Лион 4:1 Тулуза
Последние игры между собой
Лион: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Тулуза: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лион 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Лион Лига 1 Лион 4:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Лион Лига 1 Тулуза 2:3 Лион Лига 1 Лион 3:0 Тулуза Лига 1 Лион 3:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Лион Лига 1 Тулуза 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Тулуза Лига 1 Лион 3:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:0 Лион Лига 1 Тулуза 3:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Тулуза Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|50 - 14
|49
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|4.
|Монпелье
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|30 - 21
|33
|5.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|19 - 18
|32
|6.
|Лилль
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 22
|31
|7.
|Страсбург
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 26
|30
|8.
|Лион
|0:0 Заявка
|21
|8
|6
|7
|31 - 19
|30
|9.
|Анже
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|23 - 25
|30
|10.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|11.
|Монако
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 36
|29
|12.
|Реймс
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|17 - 14
|29
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|14.
|Брест
|Заявка
|21
|7
|7
|7
|28 - 27
|28
|15.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|17.
|Дижон
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|16 - 24
|21
|18.
|Амьен
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 41
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 35
|15
|20.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|21
|3
|4
|14
|21 - 44
|13
Лион
97.9% (140)
Ничья
0.7% (1)
Тулуза
1.4% (2)
2:0 Лион
37.8% (54)
2:1 Лион
18.2% (26)
3:0 Лион
14% (20)
3:1 Лион
12.6% (18)
1:0 Лион
11.2% (16)
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