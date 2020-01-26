Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

24' Ох, нехорошо это выглядит. Терье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Лион

19' Сангаре Ибрахим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Корне Максвелл из команды Лион плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

15' Удар от ворот произведет Тулуза

14' Ауа Уссем из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Габриэльсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Хорошо играет на выходе Калинич Ловре - мяч в ее руках

7' Морейра Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Хорошие скиллы дриблинга показывает Марсал Фернандо , обходя своих соперников

5' Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Доссеви Матьё из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хорошо играет на выходе Калинич Ловре - мяч в ее руках

2' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Тулуза

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Тулуза начинает с центра поля