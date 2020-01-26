Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Лион
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Тулуза
0' 24'
30
Татарушану
Чиприан
4
Рафаэль
да
Сильва
6
Марсело
Антонио
5
Денайер
Джейсон
20
Марсал
Фернандо
25
Какере
Максанс
12
Мендес
Тьяго
8
Ауа
Уссем
7
Терье
Мартен
9
Дембеле
Мусса
I
27
Корне
Максвелл
40
Калинич
Ловре
5
Морейра
Стивен
4
Габриэльсен
Рубен
19
Диаките
Бафоде
12
Силла
Иссиага
34
Kouadio
Kone
21
Венкёр
Вильям
17
Сангаре
Ибрахим
14
Доссеви
Матьё
10
Лейя-Исека
Аарон
11
Буасгар
Кентен
Лион
4-3-3
Тулуза
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион Бордо 1:2 Лион Лион 3:1 Брест
Бур-Перонна 0:7 Лион Реймс 1:1 Лион Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон
Тулуза Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Тулуза 2:5 Брест Сен-Приве Сен-Илер 1:0 Тулуза Ницца 3:0 Тулуза Лион 4:1 Тулуза
Тулуза 0:1 Реймс Страсбург 4:2 Тулуза Тулуза 1:2 Монако Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Лион: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Тулуза: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лион 4:1 Тулуза Кубок лиги Тулуза 2:3 Лион Лига 1 Лион 5:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Лион Лига 1
Лион 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Лион Лига 1 Лион 4:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Лион Лига 1 Тулуза 2:3 Лион Лига 1 Лион 3:0 Тулуза Лига 1 Лион 3:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Лион Лига 1 Тулуза 0:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Тулуза Лига 1 Лион 3:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:0 Лион Лига 1 Тулуза 3:0 Лион Лига 1 Лион 3:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Тулуза Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 16 1 3 50 - 14 49
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
4. Монпелье Заявка 21 9 6 6 30 - 21 33
5. Нант Заявка 20 10 2 8 19 - 18 32
6. Лилль Заявка 20 9 4 7 24 - 22 31
7. Страсбург Заявка 21 9 3 9 26 - 26 30
8. Лион 0:0 Заявка 21 8 6 7 31 - 19 30
9. Анже Заявка 21 8 6 7 23 - 25 30
10. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
11. Монако Заявка 21 8 5 8 36 - 36 29
12. Реймс Заявка 21 7 8 6 17 - 14 29
13. Сент-Этьен Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
14. Брест Заявка 21 7 7 7 28 - 27 28
15. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
16. Метц Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
17. Дижон Заявка 21 5 6 10 16 - 24 21
18. Амьен Заявка 21 4 6 11 24 - 41 18
19. Ним Заявка 21 3 6 12 16 - 35 15
20. Тулуза 0:0 Заявка 21 3 4 14 21 - 44 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 0:0 Тулуза
Лион
97.9% (140)
Ничья
0.7% (1)
Тулуза
1.4% (2)
2:0 Лион
37.8% (54)
2:1 Лион
18.2% (26)
3:0 Лион
14% (20)
3:1 Лион
12.6% (18)
1:0 Лион
11.2% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...