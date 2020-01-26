Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
2:2
Второй тайм: 81'

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
8' Гол
Дели Симон
17' Желтая карточка
Эрве Каж
31' Желтая карточка
Эзекиль Имох
0:2
39' Гол
Рикка Федерико
1:2
42' Гол
Номбе Мбойо
2:2
47' Гол
Terem Moffi
56' Желтая карточка
Номбе Мбойо
61' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
81'
21
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
35
Lucas
Melo
76
Дерейк
Тимоти
30
Д'Эне
Кристоф
23
Де
Сар
Жюльен
10
Эрве
Каж
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
51
Оканси
Эрик
39
Эзекиль
Имох
7
Номбе
Мбойо
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
15
Митрович
Матей
17
Дели
Симон
16
Шрейверс
Сьебе
25
Вормер
Руд
3
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
18
Рикка
Федерико
90
Кетеларе
Шарль
80
Икома
Луис
Кортрейк
4-2-3-1
Брюгге
3-5-2

Ход матча

8'
0:1
Дели Симон
(Вормер Руд)
17'
Эрве Каж
 
31'
Эзекиль Имох
 
39'
0:2
Рикка Федерико
42'
Номбе Мбойо
(Эрве Каж)
1:2
46'
Terem Moffi
Эзекиль Имох
 
46'
Faiz Selemani IV
Оканси Эрик
 
47'
Terem Moffi
(Д'Эне Кристоф)
2:2
56'
Номбе Мбойо
 
56'
 
Окереке Давид
Икома Луис
61'
Ван дер Брюгген Ханнес
 

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк
Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Брюгге Аякс 3:1 Брюгге ПСВ 1:2 Брюгге
Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Гент 1:1 Брюгге Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Брюгге: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Брюгге 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Брюгге 2:1 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Брюгге Лига Про Кортрейк 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Кортрейк Лига Про Брюгге 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 0:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:0 Кортрейк Лига Жюпиле Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Брюгге Кубок Бельгии Кортрейк 4:1 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Брюгге Товарищеские матчи Брюгге 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 2:2 22 16 5 1 50 - 11 53
2. Гент 23 13 6 4 47 - 25 45
3. Ройал Антверпен 22 12 6 4 41 - 26 42
4. Стандард 23 12 5 6 42 - 26 41
5. Шарлеруа 21 11 7 3 37 - 18 40
6. Мехелен 22 10 4 8 33 - 35 34
7. Генк 23 10 4 9 36 - 34 34
8. Зульте-Варегем 22 9 4 9 31 - 31 31
9. Андерлехт 23 7 9 7 27 - 25 30
10. Сент-Трюйден 23 8 5 10 27 - 39 29
11. Мускрон-Перювельз 23 6 9 8 31 - 34 27
12. Кортрейк 2:2 23 6 5 12 30 - 38 23
13. Эйпен 23 6 5 12 19 - 35 23
14. Васланд-Беверен 23 5 5 13 19 - 43 20
15. Остенде 23 5 3 15 23 - 44 18
16. Серкль Брюгге 23 3 2 18 20 - 49 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Номбе Мбойо бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Рикка Федерико бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Эзекиль Имох получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Эрве Каж получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Дели Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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