Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
2:2
Второй тайм: 81'
Стадион: Гульденспоренстадион
Брюгге
0:1
8' ГолДели Симон
17' Желтая карточкаЭрве Каж
31' Желтая карточкаЭзекиль Имох
0:2
39' ГолРикка Федерико
1:2
42' ГолНомбе Мбойо
2:2
47' ГолTerem Moffi
56' Желтая карточкаНомбе Мбойо
61' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
21
Якубех
Адам
35
Lucas
Melo
10
Эрве
Каж
51
Оканси
Эрик
39
Эзекиль
Имох
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
80
Икома
Луис
- Основной состав
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
35 Lucas MeloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
-
39 Эзекиль ИмохПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Terem Moffi
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Икома ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
-
35 Тау ПерсиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
8'
0:1
17'
31'
39'
0:2
42'
1:2
47'
2:2
56'
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк
Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Эйпен Ройал Антверпен 3:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Кортрейк 4:0 Сент-Трюйден Гент 2:0 Кортрейк
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =4 -5Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Брюгге Аякс 3:1 Брюгге ПСВ 1:2 Брюгге
Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Гент 1:1 Брюгге Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Брюгге: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Кортрейк 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Брюгге Лига Про Кортрейк 1:4 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Кортрейк Лига Про Брюгге 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 0:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:0 Кортрейк Лига Жюпиле Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 Брюгге Кубок Бельгии Кортрейк 4:1 Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Брюгге Товарищеские матчи Брюгге 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2:2
|22
|16
|5
|1
|50 - 11
|53
|2.
|Гент
|23
|13
|6
|4
|47 - 25
|45
|3.
|Ройал Антверпен
|22
|12
|6
|4
|41 - 26
|42
|4.
|Стандард
|23
|12
|5
|6
|42 - 26
|41
|5.
|Шарлеруа
|21
|11
|7
|3
|37 - 18
|40
|6.
|Мехелен
|22
|10
|4
|8
|33 - 35
|34
|7.
|Генк
|23
|10
|4
|9
|36 - 34
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|22
|9
|4
|9
|31 - 31
|31
|9.
|Андерлехт
|23
|7
|9
|7
|27 - 25
|30
|10.
|Сент-Трюйден
|23
|8
|5
|10
|27 - 39
|29
|11.
|Мускрон-Перювельз
|23
|6
|9
|8
|31 - 34
|27
|12.
|Кортрейк
|2:2
|23
|6
|5
|12
|30 - 38
|23
|13.
|Эйпен
|23
|6
|5
|12
|19 - 35
|23
|14.
|Васланд-Беверен
|23
|5
|5
|13
|19 - 43
|20
|15.
|Остенде
|23
|5
|3
|15
|23 - 44
|18
|16.
|Серкль Брюгге
|23
|3
|2
|18
|20 - 49
|11
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