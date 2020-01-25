Франция: Лига 1 2019-2020

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Монпелье
0:0
Перерыв

Стадион:
Дижон
0'
19' Желтая карточка
Шуиар Мунир
33' Желтая карточка
Делор Анди
1
Рульи
Херонимо
2
Суке
Арно
3
Конгре
Даниэль
4
Илтон
Виторино
8
Ойонго
Амбруаз
14
Ле
Таллек
Дамьен
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
24
Лаутоа
Веслей
3
Нгонда
Глоди
20
Амальфитано
Ромен
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
21
Шуиар
Мунир
9
Мавидиди
Стефи
11
Тавареш
Жулио
Монпелье
4-3-1-2
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Шуиар Мунир
33'
Делор Анди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест
Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца
Дижон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц
Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Дижон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Дижон 2:2 Монпелье Лига 1 Дижон 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Дижон Лига 1 Монпелье 2:2 Дижон Лига 1
Дижон 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:3 Монпелье Лига 1 Дижон 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 5:3 Дижон Лига 1 Монпелье 4:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Монпелье Лига 2 Дижон 0:2 Монпелье Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 16 1 3 50 - 14 49
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
4. Нант Заявка 20 10 2 8 19 - 18 32
5. Лилль Заявка 20 9 4 7 24 - 22 31
6. Монпелье 0:0 Заявка 21 8 7 6 28 - 20 31
7. Страсбург 1:0 Заявка 21 9 3 9 24 - 25 30
8. Анже Заявка 21 8 6 7 23 - 25 30
9. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
10. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
11. Монако 0:1 Заявка 21 8 5 8 35 - 34 29
12. Реймс 0:1 Заявка 21 7 8 6 17 - 14 29
13. Сент-Этьен 2:1 Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
14. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
15. Брест 0:0 Заявка 21 6 8 7 26 - 26 26
16. Метц 1:0 Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
17. Дижон 0:0 Заявка 21 5 7 9 15 - 22 22
18. Амьен 0:0 Заявка 21 4 7 10 23 - 39 19
19. Ним 1:2 Заявка 21 3 6 12 16 - 35 15
20. Тулуза Заявка 20 3 3 14 21 - 44 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Дижон
Монпелье
89% (129)
Ничья
6.9% (10)
Дижон
4.1% (6)
2:1 Монпелье
32.4% (47)
1:0 Монпелье
27.6% (40)
2:0 Монпелье
20.7% (30)
3:1 Монпелье
4.1% (6)
1:2 Дижон
3.4% (5)
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