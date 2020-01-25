Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
0:0
Перерыв
Стадион: Стад де ля Моссон
Дижон
19' Желтая карточкаШуиар Мунир
33' Желтая карточкаДелор Анди
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
21
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
19 Кадис ХондерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
33'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +10 =5 -5Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест
Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси Монпелье 0:0 Анже Реймс 1:0 Монпелье Монпелье 3:1 Монако Страсбург 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Ним Марсель 1:1 Монпелье Монпелье 2:1 Ницца
Дижон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Дижон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|50 - 14
|49
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|4.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|19 - 18
|32
|5.
|Лилль
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 22
|31
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|21
|8
|7
|6
|28 - 20
|31
|7.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 25
|30
|8.
|Анже
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|23 - 25
|30
|9.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|10.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|11.
|Монако
|0:1 Заявка
|21
|8
|5
|8
|35 - 34
|29
|12.
|Реймс
|0:1 Заявка
|21
|7
|8
|6
|17 - 14
|29
|13.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|14.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|15.
|Брест
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 26
|26
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|15 - 22
|22
|18.
|Амьен
|0:0 Заявка
|21
|4
|7
|10
|23 - 39
|19
|19.
|Ним
|1:2 Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 35
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 44
|12
Монпелье
89% (129)
Ничья
6.9% (10)
Дижон
4.1% (6)
2:1 Монпелье
32.4% (47)
1:0 Монпелье
27.6% (40)
2:0 Монпелье
20.7% (30)
3:1 Монпелье
4.1% (6)
1:2 Дижон
3.4% (5)
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