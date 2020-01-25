Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Удар от ворот произведет Монпелье

45' Тавареш Жулио не смог попасть в створ ударом издали

45' Удар от ворот произведет Дижон

44' Ферри Жордан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

43' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Дижон

42' Молле Флоран не смог попасть в створ ударом издали

41' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Нгонда Глоди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Суке Арно из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Делор Анди получил желтую карточку от судьи

33' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

32' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Дижон

28' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хорошие скиллы дриблинга показывает Мавидиди Стефи , обходя своих соперников

26' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Монпелье

25' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Дижон

24' Ферри Жордан не смог попасть в створ ударом издали

24' Нгонда Глоди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Дижон

21' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

19' Шуиар Мунир получил желтую карточку от судьи

18' Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Матч возобновлен

17' Манга Экеле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Монпелье

9' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Суке Арно из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

7' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Монпелье

3' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монпелье начинает с центра поля