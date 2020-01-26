Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Серкль Брюгге
1:0
Перерыв

Стадион:
Андерлехт
0'
19' Желтая карточка
Цуль Петер
1:0
33' Гол
Оггас Кевин
99
Lennart
Moser
41
Бьянкон
Жулиан
22
Дибала
Кауадио
3
Dimitrios
Chatziisaias
14
Панзо
Джонатан
13
Фостер
Лайл
20
Оггас
Кевин
18
Кулибали
Лассана
8
Петерс
Стеф
7
Азар
Килиан
9
Dylan
de
Belder
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Michael
Amir
Murillo2
4
Компани
Венсан
32
Люккассен
Деррик
22
Коббо
Элиас
49
Докю
Жереми
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
56
Салемакерс
Алексис
23
Цуль
Петер
19
Шадли
Насер
53
Antoine
Colassin
Серкль Брюгге
4-5-1
Андерлехт
4-5-1

Ход матча

19'
 
Цуль Петер
33'
Оггас Кевин
(Петерс Стеф)
1:0
41'
 
Амузу Френсис
Салемакерс Алексис

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем
Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Андерлехт 1:2 Брюгге Ливингстон 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт
Андерлехт 2:0 Генк Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Андерлехт: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле
Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Кубок Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 21 16 4 1 48 - 9 52
2. Гент 23 13 6 4 47 - 25 45
3. Ройал Антверпен 22 12 6 4 41 - 26 42
4. Стандард 23 12 5 6 42 - 26 41
5. Шарлеруа 21 11 7 3 37 - 18 40
6. Мехелен 22 10 4 8 33 - 35 34
7. Генк 23 10 4 9 36 - 34 34
8. Зульте-Варегем 22 9 4 9 31 - 31 31
9. Сент-Трюйден 23 8 5 10 27 - 39 29
10. Андерлехт 0:1 23 6 9 8 25 - 25 27
11. Мускрон-Перювельз 23 6 9 8 31 - 34 27
12. Эйпен 23 6 5 12 19 - 35 23
13. Кортрейк 22 6 4 12 28 - 36 22
14. Васланд-Беверен 23 5 5 13 19 - 43 20
15. Остенде 23 5 3 15 23 - 44 18
16. Серкль Брюгге 1:0 23 4 2 17 20 - 47 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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