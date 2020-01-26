Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Серкль Брюгге
1:0
Перерыв
Стадион: Ян Брейдель
Андерлехт
19' Желтая карточкаЦуль Петер
1:0
33' ГолОггас Кевин
13
Фостер
Лайл
20
Оггас
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фостер ЛайлПолузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
34 Thibo Somers
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
-
19 Шадли НасерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
55 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Веркотерен Франк
Ход матча
19'
33'
1:0
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =3 -15Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем
Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =8 -4Андерлехт 1:2 Брюгге Ливингстон 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 0:0 Андерлехт
Андерлехт 2:0 Генк Андерлехт 0:2 Брюгге Стандард 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Остенде 3:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Андерлехт 3:3 Гент Эйпен 0:0 Андерлехт Андерлехт 4:1 Сент-Трюйден Андерлехт 1:4 Мехелен Шарлеруа 1:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 2:3 Андерлехт
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Андерлехт: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Кубок Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|21
|16
|4
|1
|48 - 9
|52
|2.
|Гент
|23
|13
|6
|4
|47 - 25
|45
|3.
|Ройал Антверпен
|22
|12
|6
|4
|41 - 26
|42
|4.
|Стандард
|23
|12
|5
|6
|42 - 26
|41
|5.
|Шарлеруа
|21
|11
|7
|3
|37 - 18
|40
|6.
|Мехелен
|22
|10
|4
|8
|33 - 35
|34
|7.
|Генк
|23
|10
|4
|9
|36 - 34
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|22
|9
|4
|9
|31 - 31
|31
|9.
|Сент-Трюйден
|23
|8
|5
|10
|27 - 39
|29
|10.
|Андерлехт
|0:1
|23
|6
|9
|8
|25 - 25
|27
|11.
|Мускрон-Перювельз
|23
|6
|9
|8
|31 - 34
|27
|12.
|Эйпен
|23
|6
|5
|12
|19 - 35
|23
|13.
|Кортрейк
|22
|6
|4
|12
|28 - 36
|22
|14.
|Васланд-Беверен
|23
|5
|5
|13
|19 - 43
|20
|15.
|Остенде
|23
|5
|3
|15
|23 - 44
|18
|16.
|Серкль Брюгге
|1:0
|23
|4
|2
|17
|20 - 47
|14
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