Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

78' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Боеу Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Удар от ворот произведет Ницца

77' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

75' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Менди Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Дольберг Каспер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

71' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

69' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Дольберг Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Данте предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Силики Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Сиприен Вилан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

63' Боеу Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Уна Адам из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

61' Удар от ворот произведет Ренн

61' Сарр Маланг не смог попасть в створ ударом издали

59' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Силики Джеймс из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

59' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Ницца

57' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Ньянг М'Байе получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Рафинья Диас из команды Ренн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

50' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Уна Адам пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

49' Матч возобновлен

49' Ренн остается без одного игрока, потому что Ньямси Жерзино уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

49' Ньямси Жерзино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Матч возобновлен

47' Ньямси Жерзино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.