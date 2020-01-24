Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
1:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Альянц Ривьера
Ренн
1:0
48' ГолДольберг Каспер
65' Желтая карточкаСилики Джеймс
29
Эрей
Кристоф
23
Сарр
Маланг
18
Клод
Алексис
10
Уна
Адам
16
Менди
Эдуар
31
Боеу
Саша
17
Мауасса
Фет
20
Тэт
Флавьен
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Клод АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Уна АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
31 Боеу СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
34 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
-
10 Гитан РафикНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
48'
65'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ницца 2:1 Red Star1 Анже 1:1 Ницца Ницца 2:0 Этуаль Сент-Рафаэль Ницца 3:0 Тулуза
Ренн Последние 20 матчей: +11 =0 -9Athletico Marseille 0:2 Ренн Ним 0:1 Ренн Ренн 0:1 Марсель Ренн 0:0 Амьен
Последние игры между собой
Ницца: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ренн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ренн 0:1 Ницца Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ницца 3:0 Ренн Лига 1 Ницца 2:2 Ренн Кубок Ренн 1:4 Ницца Лига 1 Ренн 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|50 - 14
|49
|2.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Ренн
|0:1 Заявка
|21
|11
|3
|7
|25 - 19
|36
|4.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|19 - 18
|32
|5.
|Лилль
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 22
|31
|6.
|Ницца
|1:0 Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 28
|31
|7.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|28 - 20
|30
|8.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|9.
|Монако
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|35 - 33
|29
|10.
|Анже
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 25
|29
|11.
|Реймс
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|17 - 13
|29
|12.
|Страсбург
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|23 - 25
|27
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|15.
|Брест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 26
|25
|16.
|Дижон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 22
|21
|17.
|Метц
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|18 - 28
|20
|18.
|Амьен
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|23 - 39
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|15 - 33
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 44
|12
Ницца
41.6% (62)
Ничья
42.3% (63)
Ренн
16.1% (24)
1:1 Ничья
36.2% (54)
2:1 Ницца
21.5% (32)
1:0 Ницца
14.1% (21)
1:2 Ренн
8.7% (13)
2:0 Ницца
4% (6)
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