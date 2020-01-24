Франция: Лига 1 2019-2020

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Ницца
1:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Ренн
0'
1:0
48' Гол
Дольберг Каспер
65' Желтая карточка
Силики Джеймс
79'
40
Бенитес
Вальтер
29
Эрей
Кристоф
21
Данило
Барбоза
4
Dante
Bonfim1
23
Сарр
Маланг
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
18
Клод
Алексис
7
Маолида
Мизиан
9
Дольберг
Каспер
10
Уна
Адам
16
Менди
Эдуар
31
Боеу
Саша
21
Ньяньон
Жорис
15
Морель
Жереми
17
Мауасса
Фет
7
Рафинья
Диас
12
Силики
Джеймс
18
Камавинга
Эдуардо
20
Тэт
Флавьен
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
Ницца
4-3-3
Ренн
4-4-2

Ход матча

27'
 
Ньямси Жерзино
Мауасса Фет
48'
Дольберг Каспер
(Лис-Мелу Пьерр)
1:0
50'
 
Желен Жереми
Ньямси Жерзино
65'
 
Силики Джеймс
74'
Кнепе-Ганаго Игнатиус
Маолида Мизиан
 
74'
Н'Соки Стэнли
Сарр Маланг
 
76'
 
Гбоо Янн
Эну Адриен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ницца 2:1 Red Star1 Анже 1:1 Ницца Ницца 2:0 Этуаль Сент-Рафаэль Ницца 3:0 Тулуза
Брест 0:0 Ницца Ницца 4:1 Метц Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца
Ренн Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Athletico Marseille 0:2 Ренн Ним 0:1 Ренн Ренн 0:1 Марсель Ренн 0:0 Амьен
Ренн 1:0 Бордо Амьен 3:2 Ренн Лион 0:1 Ренн Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн

Последние игры между собой

Ницца: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ренн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Ренн 1:2 Ницца Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ницца 1:1 Ренн Лига 1
Ренн 0:1 Ницца Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ницца 3:0 Ренн Лига 1 Ницца 2:2 Ренн Кубок Ренн 1:4 Ницца Лига 1 Ренн 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 16 1 3 50 - 14 49
2. Марсель Заявка 20 12 5 3 30 - 21 41
3. Ренн 0:1 Заявка 21 11 3 7 25 - 19 36
4. Нант Заявка 20 10 2 8 19 - 18 32
5. Лилль Заявка 20 9 4 7 24 - 22 31
6. Ницца 1:0 Заявка 21 9 4 8 30 - 28 31
7. Монпелье Заявка 20 8 6 6 28 - 20 30
8. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
9. Монако Заявка 20 8 5 7 35 - 33 29
10. Анже Заявка 20 8 5 7 23 - 25 29
11. Реймс Заявка 20 7 8 5 17 - 13 29
12. Страсбург Заявка 20 8 3 9 23 - 25 27
13. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
14. Сент-Этьен Заявка 20 7 4 9 22 - 31 25
15. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 26 25
16. Дижон Заявка 20 5 6 9 15 - 22 21
17. Метц Заявка 20 4 8 8 18 - 28 20
18. Амьен Заявка 20 4 6 10 23 - 39 18
19. Ним Заявка 20 3 6 11 15 - 33 15
20. Тулуза Заявка 20 3 3 14 21 - 44 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Ренн
Ницца
41.6% (62)
Ничья
42.3% (63)
Ренн
16.1% (24)
1:1 Ничья
36.2% (54)
2:1 Ницца
21.5% (32)
1:0 Ницца
14.1% (21)
1:2 Ренн
8.7% (13)
2:0 Ницца
4% (6)
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