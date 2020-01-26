Голландия: Эредивизие 2019-2020
1:0
19' ГолЛинссен Брайан
35' Желтая карточкаБеро Матуш
45' Желтая карточкаТаннан Уссама
22
Пасвер
Ремко
30
Духи
Данило
21
Беро
Матуш
25
Фор
Наварон
23
Бейл
Гленн
15
Хиаряй
Том
20
Чакон
Майкл
17
Пенья
Серхио
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Баязит БилалВратарь
- Вратарь
-
32 Акташ ЭзгюрЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
20 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
16 Brian Haak
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
1:0
35'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +11 =1 -8Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс
Витесс 3:0 ВВВ-Венло Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар
Эммен Последние 20 матчей: +7 =3 -10Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам
ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен
Последние игры между собой
Витесс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Эммен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|60 - 17
|47
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|42 - 15
|44
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 30
|37
|4.
|Виллем II
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|30 - 23
|36
|5.
|Витесс
|1:0 Заявка
|20
|11
|3
|6
|36 - 25
|36
|6.
|ПСВ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|43 - 24
|35
|7.
|Утрехт
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|40 - 28
|33
|8.
|Херенвен
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 27
|28
|9.
|Гронинген
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 18
|26
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 30
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|29 - 33
|24
|12.
|Эммен
|0:1 Заявка
|20
|6
|3
|11
|21 - 35
|21
|13.
|Твенте
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|26 - 37
|20
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 46
|20
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|20 - 46
|19
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|28 - 45
|17
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|21 - 41
|16
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|23 - 47
|11
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