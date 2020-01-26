Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Витесс
1:0
Перерыв

Стадион:
Эммен
0'
1:0
19' Гол
Линссен Брайан
35' Желтая карточка
Беро Матуш
45' Желтая карточка
Таннан Уссама
22
Пасвер
Ремко
2
Леливелд
Юлиан
30
Духи
Данило
3
Обиспо
Армандо
5
Кларк
Макс
21
Беро
Матуш
25
Фор
Наварон
10
Базур
Рихедли
14
Таннан
Уссама
9
Матавж
Тим
11
Линссен
Брайан
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
2
Хейлен
Майкл
28
Бюрнет
Лоренцо
15
Хиаряй
Том
20
Чакон
Майкл
11
Лаурсен
Николай
17
Пенья
Серхио
9
Коларж
Марко
8
Де
Леув
Михаэль
Витесс
4-2-1-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

19'
Линссен Брайан
(Фор Наварон)
1:0
35'
Беро Матуш
 
36'
 
Ариас Яфар
Лаурсен Николай
45'
Таннан Уссама
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс
Витесс 3:0 ВВВ-Венло Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап Витесс 0:2 АДО Ден Хааг ВВВ-Венло 0:4 Витесс Витесс 2:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 Витесс Витесс 4:2 Фортуна Ситтард ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар
Эммен Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам
ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 Эммен Эммен 2:0 Херенвен

Последние игры между собой

Витесс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Эммен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эммен 2:1 Витесс Эредивизие Эммен 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Эммен Эредивизие Витесс 2:1 Эммен Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 19 15 2 2 60 - 17 47
2. АЗ Алкмаар Заявка 20 14 2 4 42 - 15 44
3. Фейеноорд Заявка 20 10 7 3 38 - 30 37
4. Виллем II Заявка 19 11 3 5 30 - 23 36
5. Витесс 1:0 Заявка 20 11 3 6 36 - 25 36
6. ПСВ Заявка 19 10 5 4 43 - 24 35
7. Утрехт Заявка 20 10 3 7 40 - 28 33
8. Херенвен Заявка 20 7 7 6 31 - 27 28
9. Гронинген Заявка 19 7 5 7 21 - 18 26
10. Хераклес Заявка 20 7 5 8 33 - 30 26
11. Спарта Роттердам Заявка 20 6 6 8 29 - 33 24
12. Эммен 0:1 Заявка 20 6 3 11 21 - 35 21
13. Твенте Заявка 19 5 5 9 26 - 37 20
14. Фортуна Ситтард Заявка 20 5 5 10 25 - 46 20
15. ВВВ-Венло Заявка 20 6 1 13 20 - 46 19
16. ПЕК Зволле Заявка 19 5 2 12 28 - 45 17
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 4 4 12 21 - 41 16
18. Ваалвейк Заявка 20 3 2 15 23 - 47 11
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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