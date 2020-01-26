Голландия: Эредивизие 2019-2020
Виллем II
0:0
Перерыв
Стадион: Конинг Виллем II
ПЕК Зволле
28' Желтая карточкаЛьонч Поль
38' Желтая карточкаХееркенс Фреек
43' Желтая карточкаПаал Кеннет
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Вуд МайклВратарь
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
32 Корман ЯрниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стегеман Джон
Ход матча
28'
38'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =3 -6Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард
Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:1 Заявка
|20
|15
|2
|3
|60 - 18
|47
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|42 - 15
|44
|3.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|20
|11
|4
|5
|30 - 23
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 30
|37
|5.
|ПСВ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|43 - 24
|35
|6.
|Витесс
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|36 - 26
|34
|7.
|Утрехт
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|40 - 28
|33
|8.
|Гронинген
|1:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|22 - 18
|29
|9.
|Херенвен
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 30
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|29 - 33
|24
|12.
|Эммен
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 35
|22
|13.
|Твенте
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|26 - 37
|20
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 46
|20
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|20 - 46
|19
|16.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|20
|5
|3
|12
|28 - 45
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|21 - 41
|16
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|23 - 47
|11
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