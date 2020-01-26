Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Виллем II
0:0
Перерыв

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
28' Желтая карточка
Льонч Поль
38' Желтая карточка
Хееркенс Фреек
43' Желтая карточка
Паал Кеннет
1
Велленройтер
Тимон
3
Хееркенс
Фреек
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
8
Льонч
Поль
21
Ндайишимий
Майк
17
Саддики
Дрис
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
16
Цеттерер
Михаэль
38
Хамер
Густаво
3
Лам
Томас
15
Керстен
Сэм
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
22
Клемент
Пелле
6
Саймак
Мустафа
13
Штридер
Рико
10
Тай
Леннарт
9
Ван
Дёйнен
Майк
Виллем II
4-3-3
ПЕК Зволле
5-3-2

Ход матча

28'
Льонч Поль
 
38'
Хееркенс Фреек
 
43'
 
Паал Кеннет

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард
Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем ПСВ 4:1 ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Эредивизие
Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:1 Заявка 20 15 2 3 60 - 18 47
2. АЗ Алкмаар Заявка 20 14 2 4 42 - 15 44
3. Виллем II 0:0 Заявка 20 11 4 5 30 - 23 37
4. Фейеноорд Заявка 20 10 7 3 38 - 30 37
5. ПСВ Заявка 19 10 5 4 43 - 24 35
6. Витесс Заявка 20 10 4 6 36 - 26 34
7. Утрехт Заявка 20 10 3 7 40 - 28 33
8. Гронинген 1:0 Заявка 20 8 5 7 22 - 18 29
9. Херенвен Заявка 20 7 7 6 31 - 27 28
10. Хераклес Заявка 20 7 5 8 33 - 30 26
11. Спарта Роттердам Заявка 20 6 6 8 29 - 33 24
12. Эммен Заявка 20 6 4 10 22 - 35 22
13. Твенте Заявка 19 5 5 9 26 - 37 20
14. Фортуна Ситтард Заявка 20 5 5 10 25 - 46 20
15. ВВВ-Венло Заявка 20 6 1 13 20 - 46 19
16. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 20 5 3 12 28 - 45 18
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 4 4 12 21 - 41 16
18. Ваалвейк Заявка 20 3 2 15 23 - 47 11
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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