Голландия: Эредивизие 2019-2020
Гронинген
1:0
Перерыв
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Аякс
1:0
16' ГолСирхейс Кай
38' Желтая карточкаТальяфико Николас
8
Шрек
Сэм
11
Асоро
Йоэль
15
Де
Йонг
Сим
10
Тадич
Душан
49
Бабель
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Асоро ЙоэльНападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
51 Kian Slor
-
46 Thomas Poll
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Де Йонг СимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
-
49 Бабель РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =6 -6Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен
Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле
Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5Аякс 7:0 Спакенбург Аякс 2:1 Спарта Роттердам Аякс 3:1 Брюгге Аякс 2:0 Эйпен
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Аякс: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Аякс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Гронинген 0:2 Аякс Эредивизие Гронинген 0:3 Аякс Кубок Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Аякс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:1 Заявка
|20
|15
|2
|3
|60 - 18
|47
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|42 - 15
|44
|3.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|20
|11
|4
|5
|30 - 23
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 30
|37
|5.
|ПСВ
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|43 - 24
|35
|6.
|Витесс
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|36 - 26
|34
|7.
|Утрехт
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|40 - 28
|33
|8.
|Гронинген
|1:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|22 - 18
|29
|9.
|Херенвен
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 30
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|29 - 33
|24
|12.
|Эммен
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 35
|22
|13.
|Твенте
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|26 - 37
|20
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 46
|20
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|20 - 46
|19
|16.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|20
|5
|3
|12
|28 - 45
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|21 - 41
|16
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|23 - 47
|11
Загрузка...