Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Гронинген
1:0
Перерыв

Стадион:
Аякс
0'
1:0
16' Гол
Сирхейс Кай
38' Желтая карточка
Тальяфико Николас
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
21
Вормердам
Дьянго
8
Шрек
Сэм
6
Матусива
Азор
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
26
Ван
Кам
Даниэль
9
Сирхейс
Кай
11
Асоро
Йоэль
1
Варела
Бруну
28
Дест
Серджино
3
Вельтман
Йоел
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
15
Де
Йонг
Сим
29
Гравенберх
Райан
11
Промес
Куинси
10
Тадич
Душан
49
Бабель
Райан
Гронинген
4-4-2
Аякс
4-3-3

Ход матча

16'
Сирхейс Кай
1:0
38'
 
Тальяфико Николас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен
Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс Гронинген 3:0 Ваалвейк Аякс 2:0 Гронинген ПСВ 3:1 Гронинген Гронинген 2:0 ПЕК Зволле
Аякс Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Аякс 7:0 Спакенбург Аякс 2:1 Спарта Роттердам Аякс 3:1 Брюгге Аякс 2:0 Эйпен
Аякс 6:1 АДО Ден Хааг Телстар 3:4 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 0:1 Валенсия Аякс 0:2 Виллем II Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Аякс: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие
Аякс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Аякс Эредивизие Гронинген 0:2 Аякс Эредивизие Гронинген 0:3 Аякс Кубок Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Аякс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:1 Заявка 20 15 2 3 60 - 18 47
2. АЗ Алкмаар Заявка 20 14 2 4 42 - 15 44
3. Виллем II 0:0 Заявка 20 11 4 5 30 - 23 37
4. Фейеноорд Заявка 20 10 7 3 38 - 30 37
5. ПСВ Заявка 19 10 5 4 43 - 24 35
6. Витесс Заявка 20 10 4 6 36 - 26 34
7. Утрехт Заявка 20 10 3 7 40 - 28 33
8. Гронинген 1:0 Заявка 20 8 5 7 22 - 18 29
9. Херенвен Заявка 20 7 7 6 31 - 27 28
10. Хераклес Заявка 20 7 5 8 33 - 30 26
11. Спарта Роттердам Заявка 20 6 6 8 29 - 33 24
12. Эммен Заявка 20 6 4 10 22 - 35 22
13. Твенте Заявка 19 5 5 9 26 - 37 20
14. Фортуна Ситтард Заявка 20 5 5 10 25 - 46 20
15. ВВВ-Венло Заявка 20 6 1 13 20 - 46 19
16. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 20 5 3 12 28 - 45 18
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 4 4 12 21 - 41 16
18. Ваалвейк Заявка 20 3 2 15 23 - 47 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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