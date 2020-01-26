Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПСВ
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Твенте
0' 29'
13
Уннерсталл
Ларс
22
Дюмфрис
Дензел
6
Шваб
Даниэль
8
Хендрикс
Йоррит
4
Фиргевер
Ник
24
Ихаттарен
Мохаммед
18
Росарио
Пабло
17
Афеллай
Ибрагим
7
Брума
Арминду
14
Ламмерс
Сэм
19
Гакпо
Коди
16
Дроммел
Йоэл
28
Трупе
Джованни
25
Бийен
Пит
5
Плегесуэло
Хулио
3
Схенк
Ксандро
18
Селахи
Линдон
20
Бускетс
Ориоль
32
Jesse
Bosch
7
Канталапьерда
Аитор
8
Эспиноса
Хавьер
27
Ланг
Ноа
ПСВ
4-3-3
Твенте
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +6 =5 -9
НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ПСВ 1:2 Эйпен ПСВ 1:2 Брюгге
ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Гелдерс Венендалсе 1:2 ПСВ Фейеноорд 3:1 ПСВ ПСВ 1:1 Русенборг ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эммен 1:1 ПСВ Спортинг Л 4:0 ПСВ ПСВ 2:1 Херенвен Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ
Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте
Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Твенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Твенте 1:1 ПСВ Эредивизие Твенте 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие
ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок ПСВ 0:1 Твенте Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 20 15 2 3 61 - 19 47
2. АЗ Алкмаар Заявка 20 14 2 4 42 - 15 44
3. Виллем II Заявка 20 11 4 5 30 - 23 37
4. Фейеноорд Заявка 20 10 7 3 38 - 30 37
5. ПСВ 0:0 Заявка 20 10 6 4 43 - 24 36
6. Витесс Заявка 20 10 4 6 36 - 26 34
7. Утрехт Заявка 20 10 3 7 40 - 28 33
8. Гронинген Заявка 20 8 5 7 23 - 19 29
9. Херенвен Заявка 20 7 7 6 31 - 27 28
10. Хераклес Заявка 20 7 5 8 33 - 30 26
11. Спарта Роттердам Заявка 20 6 6 8 29 - 33 24
12. Эммен Заявка 20 6 4 10 22 - 35 22
13. Твенте 0:0 Заявка 20 5 6 9 26 - 37 21
14. Фортуна Ситтард Заявка 20 5 5 10 25 - 46 20
15. ВВВ-Венло Заявка 20 6 1 13 20 - 46 19
16. ПЕК Зволле Заявка 20 5 3 12 28 - 45 18
17. АДО Ден Хааг Заявка 20 4 4 12 21 - 41 16
18. Ваалвейк Заявка 20 3 2 15 23 - 47 11
  • Первый тайм
  • 28'
    Хорошо играет на выходе Уннерсталл Ларс - мяч в ее руках
  • 28'
    Эспиноса Хавьер из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Хорошая попытка от Афеллай Ибрагим, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 27'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 26'
    Твенте контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Эспиноса Хавьер из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
  • 25'
    Контроль мяча: ПСВ: 59%, Твенте: 41%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 23'
    Пространство открывается для Jesse Bosch, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 23'
    Плохо играет Дюмфрис Дензел - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 23'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Ланг Ноа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Афеллай Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Канталапьерда Аитор из команды Твенте подал угловой справа.
  • 22'
    Афеллай Ибрагим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    22'
    Канталапьерда Аитор из команды Твенте подал угловой справа.
  • 22'
    Фиргевер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Трупе Джованни из команды Твенте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 22'
    Твенте начинает контратаку
  • 22'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Брума Арминду из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    20'
    Назначен штрафной. Пострадал Дюмфрис Дензел, его свалил Схенк Ксандро.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСВ: 58%, Твенте: 42%.
  • 20'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 18'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 18'
    Пространство открывается для Дюмфрис Дензел, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 18'
    Плохо играет Плегесуэло Хулио - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 18'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 16'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Твенте контролирует мяч.
  • 15'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: ПСВ: 75%, Твенте: 25%.
  • 14'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 13'
    Твенте контролирует мяч.
  • 12'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 12'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 12'
    Росарио Пабло из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 12'
    Селахи Линдон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 11'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 10'
    Пространство открывается для Ихаттарен Мохаммед, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 10'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 10'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: ПСВ: 79%, Твенте: 21%.
  • 9'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Ихаттарен Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 8'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ихаттарен Мохаммед наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 8'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ланг Ноа из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 6'
    Твенте начинает контратаку
  • 6'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 6'
    Jesse Bosch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Ихаттарен Мохаммед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Контроль мяча: ПСВ: 78%, Твенте: 22%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ихаттарен Мохаммед
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 4'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 3'
    Твенте контролирует мяч.
  • 3'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Эспиноса Хавьер наказан за толчок Дюмфрис Дензел
  • 2'
    Канталапьерда Аитор из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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