Голландия: Эредивизие 2019-2020
14
Ламмерс
Сэм
19
Гакпо
Коди
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
32
Jesse
Bosch
27
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ламмерс СэмНападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Руйтер РобинВратарь
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фабер Эрнест
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Jesse BoschПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +6 =5 -9НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ПСВ 1:2 Эйпен ПСВ 1:2 Брюгге
Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте
Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Твенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок ПСВ 0:1 Твенте Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|20
|15
|2
|3
|61 - 19
|47
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|42 - 15
|44
|3.
|Виллем II
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|30 - 23
|37
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|38 - 30
|37
|5.
|ПСВ
|0:0 Заявка
|20
|10
|6
|4
|43 - 24
|36
|6.
|Витесс
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|36 - 26
|34
|7.
|Утрехт
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|40 - 28
|33
|8.
|Гронинген
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 19
|29
|9.
|Херенвен
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|31 - 27
|28
|10.
|Хераклес
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 30
|26
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|29 - 33
|24
|12.
|Эммен
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 35
|22
|13.
|Твенте
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|26 - 37
|21
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 46
|20
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|20
|6
|1
|13
|20 - 46
|19
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|28 - 45
|18
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|21 - 41
|16
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|23 - 47
|11
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