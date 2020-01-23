Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Леганес

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте
Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М
Леганес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес
Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Леганес 0:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:0 Леганес Примера Леганес 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Леганес Примера
Леганес 0:0 Атлетико М Примера Леганес 0:1 Атлетико М Товарищеские матчи Атлетико М 2:0 Леганес Примера Леганес 0:0 Атлетико М Примера Леганес 1:0 Атлетико М Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 20 13 4 3 50 - 23 43
2. Реал Мадрид Заявка 20 12 7 1 38 - 13 43
3. Севилья Заявка 20 10 5 5 25 - 20 35
4. Атлетико М Заявка 20 9 8 3 22 - 14 35
5. Хетафе Заявка 20 9 6 5 29 - 20 33
6. Реал Сосьедад Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
7. Валенсия Заявка 20 8 7 5 30 - 29 31
8. Атлетик Б Заявка 20 7 9 4 21 - 14 30
9. Вильярреал Заявка 20 8 4 8 34 - 28 28
10. Гранада Заявка 20 8 3 9 25 - 26 27
11. Бетис Заявка 20 7 6 7 29 - 32 27
12. Леванте Заявка 20 8 2 10 26 - 30 26
13. Осасуна Заявка 20 5 10 5 26 - 25 25
14. Алавес Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
15. Эйбар Заявка 20 6 4 10 20 - 29 22
16. Вальядолид Заявка 20 4 10 6 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 20 5 3 12 22 - 34 18
18. Сельта Заявка 20 3 7 10 17 - 30 16
19. Леганес Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
20. Эспаньол Заявка 20 3 5 12 16 - 37 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Леганес

    До начала игры, которая состоится 26.01.2020, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Атлетико М - Леганес
    Атлетико М
    98.4% (62)
    Ничья
    1.6% (1)
    Леганес
    0% (0)
    2:0 Атлетико М
    57.1% (36)
    3:0 Атлетико М
    11.1% (7)
    1:0 Атлетико М
    11.1% (7)
    2:1 Атлетико М
    9.5% (6)
    3:1 Атлетико М
    3.2% (2)
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