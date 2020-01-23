Испания: Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Леганес
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте
Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М
Леганес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес
Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес Леганес 1:2 Леванте Гранада 1:0 Леганес Леганес 1:1 Атлетик Б Валенсия 1:1 Леганес Леганес 0:3 Вильярреал
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|50 - 23
|43
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|38 - 13
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|25 - 20
|35
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|22 - 14
|35
|5.
|Хетафе
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 20
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|7.
|Валенсия
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|30 - 29
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|21 - 14
|30
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|34 - 28
|28
|10.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|25 - 26
|27
|11.
|Бетис
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 32
|27
|12.
|Леванте
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 30
|26
|13.
|Осасуна
|Заявка
|20
|5
|10
|5
|26 - 25
|25
|14.
|Алавес
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 29
|22
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 34
|18
|18.
|Сельта
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|17 - 30
|16
|19.
|Леганес
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 37
|14
Атлетико М
98.4% (62)
Ничья
1.6% (1)
Леганес
0% (0)
2:0 Атлетико М
57.1% (36)
3:0 Атлетико М
11.1% (7)
1:0 Атлетико М
11.1% (7)
2:1 Атлетико М
9.5% (6)
3:1 Атлетико М
3.2% (2)
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