Испания: Ла Лига 2019-2020
Хетафе
0:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 13244
Бетис
48' Желтая карточкаМаксимович Неманья
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
16
Морон
Лорен
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дьедью АматПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе
Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе
Бетис Последние 20 матчей: +8 =6 -6Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис
Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Бетис 2:2 Хетафе Примера Бетис 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Бетис Примера Бетис 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Хетафе 1:3 Бетис Кубок Короля Бетис 1:2 Хетафе Кубок Короля Бетис 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Бетис Примера Хетафе 1:1 Бетис Первый дивизион Бетис 3:2 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|38 - 13
|43
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|27 - 20
|38
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|22 - 14
|36
|5.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 20
|34
|6.
|Валенсия
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 29
|34
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|36 - 29
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 15
|31
|10.
|Бетис
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|29 - 32
|28
|11.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|28 - 25
|28
|12.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|25 - 28
|27
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 31
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 29
|23
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 34
|18
|18.
|Сельта
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|17 - 30
|17
|19.
|Леганес
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 38
|15
Хетафе
73.2% (104)
Ничья
20.4% (29)
Бетис
6.3% (9)
2:1 Хетафе
40.8% (58)
1:0 Хетафе
21.8% (31)
1:1 Ничья
14.1% (20)
2:0 Хетафе
4.9% (7)
1:2 Бетис
4.9% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...