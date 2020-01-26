Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Морон Лорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' После штрафного удара,который нанес Дамиан Суарес мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

42' Удар от ворот произведет Хетафе

42' Бетис имеет хороший шанс забить.

41' Удар от ворот произведет Хетафе

38' Морено Алекс из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

36' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Хетафе

35' Хорошие скиллы дриблинга показывает Фекир Набиль , обходя своих соперников

35' Бетис имеет хороший шанс забить.

34' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хетафе имеет хороший шанс забить.

31' Удар от ворот произведет Хетафе

31' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Плохо играет Хоакин Санчес - неудачный вынос, и мяч у соперниц

27' Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Отличная игра от Каналес Серхио из команды Бетис . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

22' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Арамбарри Мауро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' ШТАНГА! Гол почти забит, Гонсалес Эдгар нанесла удар, но мяч попал в штангу!

18' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Удар от ворот произведет Хетафе

16' Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Мата Хайме из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

14' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках

12' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Хетафе

10' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Хетафе

8' Фекир Набиль не смог попасть в створ ударом издали

7' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Бетис

6' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Бетис имеет хороший шанс забить.

3' Хоакин Санчес из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бетис начинает с центра поля