Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Хетафе
0:0
Второй тайм: 56'

Стадион: Зрители: 13244
Бетис
0'
48' Желтая карточка
Максимович Неманья
56'
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
16
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
1
Роблес
Жоэль
19
Барраган
Антонио
23
Манди
Аисса
32
Гонсалес
Эдгар
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
10
Каналес
Серхио
18
Гуардадо
Андрес
17
Хоакин
Санчес
16
Морон
Лорен
8
Фекир
Набиль
Хетафе
4-4-2
Бетис
5-3-2

Ход матча

34'
 
Аленья Карлес
Гуардадо Андрес
48'
Максимович Неманья
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе
Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе
Бетис Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис
Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар Вильярреал 5:1 Бетис Бетис 3:1 Леванте Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Бетис 1:1 Хетафе Ла Лига Бетис 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Бетис Примера Хетафе 0:1 Бетис Примера
Бетис 2:2 Хетафе Примера Бетис 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Бетис Примера Бетис 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Хетафе 1:3 Бетис Кубок Короля Бетис 1:2 Хетафе Кубок Короля Бетис 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Бетис Примера Хетафе 1:1 Бетис Первый дивизион Бетис 3:2 Хетафе Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 12 7 1 38 - 13 43
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Севилья Заявка 21 11 5 5 27 - 20 38
4. Атлетико М Заявка 21 9 9 3 22 - 14 36
5. Хетафе 0:0 Заявка 21 9 7 5 29 - 20 34
6. Валенсия Заявка 21 9 7 5 32 - 29 34
7. Реал Сосьедад Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
8. Вильярреал Заявка 21 9 4 8 36 - 29 31
9. Атлетик Б Заявка 21 7 10 4 22 - 15 31
10. Бетис 0:0 Заявка 21 7 7 7 29 - 32 28
11. Осасуна Заявка 21 6 10 5 28 - 25 28
12. Гранада Заявка 21 8 3 10 25 - 28 27
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Алавес Заявка 21 6 5 10 22 - 31 23
15. Эйбар Заявка 21 6 5 10 20 - 29 23
16. Вальядолид Заявка 20 4 10 6 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 20 5 3 12 22 - 34 18
18. Сельта Заявка 21 3 8 10 17 - 30 17
19. Леганес Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
20. Эспаньол Заявка 21 3 6 12 17 - 38 15
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    56'
    Каналес Серхио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    56'
    Безумный фол. Каналес Серхио грубо играет против соперника. Пострадал Арамбарри Мауро
  • 56'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    55'
    Дьене Даконам наказан за толчок Морон Лорен
  • 55'
    Контроль мяча: Хетафе: 40%, Бетис: 60%.
  • 55'
    Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 54'
    Оливера Матиас из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 54'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    53'
    Дамиан Суарес наказан за толчок Морено Алекс
  • 53'
    Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Мата Хайме из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Офсайд
    52'
    Морон Лорен из команды Бетис в офсайде
  • 52'
    Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 51'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13244 болельщиков
  • 50'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Хетафе: 40%, Бетис: 60%.
  • 50'
    Морон Лорен из команды Бетис плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 50'
    Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    49'
    Максимович Неманья совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    48'
    Безумный фол. Максимович Неманья грубо играет против соперника. Пострадал Фекир Набиль
  • 48'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 47'
    Пространство открывается для Морон Лорен, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 47'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Видаль Молина из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 46'
    Ньом Аллан из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Бетис
Хетафе
73.2% (104)
Ничья
20.4% (29)
Бетис
6.3% (9)
2:1 Хетафе
40.8% (58)
1:0 Хетафе
21.8% (31)
1:1 Ничья
14.1% (20)
2:0 Хетафе
4.9% (7)
1:2 Бетис
4.9% (7)
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