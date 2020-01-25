Испания: Ла Лига 2019-2020

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Севилья
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Гранада
0'
1:0
11' Гол
Де Йонг Люк
14' Желтая карточка
Васкес Франко
15' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
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Sevilla
25'
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
3
Серхи
Гомес
20
Карлос
Диего
Сантос
23
Регилон
Серхио
21
Торрес
Оливер
25
Фернандо
Режес
22
Васкес
Франко
5
Окампос
Лукас
19
Де
Йонг
Люк
8
Нолито
Агудо
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
5
Мартинес
Хосе
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
4
Гоналон
Максим
10
Пуэртас
Антонио
21
Эррера
Янгель
23
Мачис
Дарвин
9
Сольдадо
Роберто
Севилья
4-3-3
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

11'
Де Йонг Люк
(Навас Хесус)
1:0
14'
Васкес Франко
 
15'
Карлос Диего Сантос
 
17'
Sevilla
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья
Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте
Гранада Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка
Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада

Последние игры между собой

Севилья: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Гранада: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Гранада 0:1 Севилья Ла Лига Гранада 2:1 Севилья Товарищеские матчи Севилья 2:0 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера
Гранада 0:2 Севилья Товарищеские матчи Севилья 1:4 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:2 Севилья Кубок Короля Севилья 5:1 Гранада Примера Севилья 4:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Севилья Примера Севилья 3:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Гранада 0:3 Севилья Примера Севилья 1:2 Гранада Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 12 7 1 38 - 13 43
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Севилья 1:0 Заявка 21 11 5 5 26 - 20 38
4. Атлетико М Заявка 20 9 8 3 22 - 14 35
5. Валенсия Заявка 21 9 7 5 32 - 29 34
6. Хетафе Заявка 20 9 6 5 29 - 20 33
7. Реал Сосьедад Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
8. Вильярреал Заявка 21 9 4 8 36 - 29 31
9. Атлетик Б Заявка 21 7 10 4 22 - 15 31
10. Осасуна Заявка 21 6 10 5 28 - 25 28
11. Бетис Заявка 20 7 6 7 29 - 32 27
12. Гранада 0:1 Заявка 21 8 3 10 25 - 27 27
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Алавес Заявка 21 6 5 10 22 - 31 23
15. Эйбар Заявка 20 6 4 10 20 - 29 22
16. Вальядолид Заявка 20 4 10 6 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 20 5 3 12 22 - 34 18
18. Сельта Заявка 20 3 7 10 17 - 30 16
19. Эспаньол Заявка 21 3 6 12 17 - 38 15
20. Леганес Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Севилья 1:0 Гранада
Севилья
97.2% (141)
Ничья
2.1% (3)
Гранада
0.7% (1)
2:0 Севилья
43.4% (63)
2:1 Севилья
20.7% (30)
1:0 Севилья
12.4% (18)
3:1 Севилья
9% (13)
3:0 Севилья
4.1% (6)
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