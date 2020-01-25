Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

26' Севилья имеет хороший шанс забить.

25' Фернандо Режес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Плохо играет Мартинес Хосе - неудачный вынос, и мяч у соперниц

25' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Гранада

24' Что за промах! У Окампос Лукас была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

24' Севилья имеет хороший шанс забить.

23' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Мартинес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Мартинес Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Виктор Диаз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' После проверки VAR рефери поменял решение - Гранада не будет бить пенальти!

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Карлос Диего Сантос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Виктор Диаз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Васкес Франко получил желтую карточку от судьи

13' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Севилья будет все-таки засчитан.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Окампос Лукас из команды Севилья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

6' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Удар от ворот произведет Гранада

4' Фернандо Режес не смог попасть в створ ударом издали

4' Окампос Лукас прошляпила момент и попала только в штангу!

4' Хорошие скиллы дриблинга показывает Окампос Лукас , обходя своих соперников

2' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Севилья

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Севилья начинает с центра поля