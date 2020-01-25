Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Гранада
1:0
11' ГолДе Йонг Люк
14' Желтая карточкаВаскес Франко
15' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
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16
Навас
Хесус
19
Де
Йонг
Люк
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
23
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
1:0
14'
17'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =4 -4Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья
Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья Бетис 1:2 Севилья Дюделанж 2:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж Севилья 1:0 Леванте
Гранада Последние 20 матчей: +10 =2 -8Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка
Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М Валенсия 2:0 Гранада Гранада 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 3:1 Гранада Гранада 1:0 Бетис Гранада 1:0 Осасуна Реал Мадрид 4:2 Гранада Гранада 1:0 Леганес Вальядолид 1:1 Гранада Гранада 2:0 Барселона Сельта 0:2 Гранада
Последние игры между собой
Севилья: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Гранада: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Гранада 0:2 Севилья Товарищеские матчи Севилья 1:4 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:2 Севилья Кубок Короля Севилья 5:1 Гранада Примера Севилья 4:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Севилья Примера Севилья 3:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Гранада 0:3 Севилья Примера Севилья 1:2 Гранада Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|38 - 13
|43
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Севилья
|1:0 Заявка
|21
|11
|5
|5
|26 - 20
|38
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|22 - 14
|35
|5.
|Валенсия
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 29
|34
|6.
|Хетафе
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 20
|33
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|36 - 29
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 15
|31
|10.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|28 - 25
|28
|11.
|Бетис
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 32
|27
|12.
|Гранада
|0:1 Заявка
|21
|8
|3
|10
|25 - 27
|27
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 31
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 29
|22
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 34
|18
|18.
|Сельта
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|17 - 30
|16
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 38
|15
|20.
|Леганес
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
Севилья
97.2% (141)
Ничья
2.1% (3)
Гранада
0.7% (1)
2:0 Севилья
43.4% (63)
2:1 Севилья
20.7% (30)
1:0 Севилья
12.4% (18)
3:1 Севилья
9% (13)
3:0 Севилья
4.1% (6)
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