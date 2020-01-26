Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Сосьедад
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Мальорка
0'
1:0
47' Гол
Исак Александр
50'
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
3
Льоренте
Диего
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
7
Порту
Кристиан
5
Субельдия
Игор
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
21
Эдегор
Мартин
1
Рейна
Маноло
15
Гамес
Франсиско
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Агбеньену
Лумор
14
Родригес
Даниэль
23
Фебас
Алейкс
12
Баба
Идрис
11
Лаго
Жуниор
29
Эрнандес
Хуан
22
Будимир
Анте
Реал Сосьедад
4-4-2
Мальорка
4-4-2

Ход матча

47'
Исак Александр
(Порту Кристиан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал
Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка
Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Мальорка Примера
Мальорка 6:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 2:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Мальорка Примера Мальорка 2:0 Реал Сосьедад Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 12 7 1 38 - 13 43
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Севилья Заявка 21 11 5 5 27 - 20 38
4. Хетафе Заявка 21 10 6 5 30 - 20 36
5. Атлетико М Заявка 21 9 9 3 22 - 14 36
6. Валенсия Заявка 21 9 7 5 32 - 29 34
7. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 21 9 5 7 33 - 28 32
8. Вильярреал Заявка 21 9 4 8 36 - 29 31
9. Атлетик Б Заявка 21 7 10 4 22 - 15 31
10. Осасуна Заявка 21 6 10 5 28 - 25 28
11. Гранада Заявка 21 8 3 10 25 - 28 27
12. Бетис Заявка 21 7 6 8 29 - 33 27
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Алавес Заявка 21 6 5 10 22 - 31 23
15. Эйбар Заявка 21 6 5 10 20 - 29 23
16. Вальядолид Заявка 20 4 10 6 17 - 23 22
17. Мальорка 0:0 Заявка 21 5 4 12 22 - 34 19
18. Сельта Заявка 21 3 8 10 17 - 30 17
19. Леганес Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
20. Эспаньол Заявка 21 3 6 12 17 - 38 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
Реал Сосьедад
93.8% (135)
Ничья
4.2% (6)
Мальорка
2.1% (3)
2:1 Реал Сосьедад
37.5% (54)
2:0 Реал Сосьедад
25.7% (37)
1:0 Реал Сосьедад
17.4% (25)
3:1 Реал Сосьедад
7.6% (11)
3:0 Реал Сосьедад
2.1% (3)
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