Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Сосьедад
1:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Мальорка
1:0
47' ГолИсак Александр
12
Муньос
Айхен
23
Фебас
Алейкс
12
Баба
Идрис
11
Лаго
Жуниор
22
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Julen Lobete
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
47'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +9 =4 -7Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал
Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Леванте Сельта 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Бетис Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Алавес
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =3 -11Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка
Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол Алавес 2:0 Мальорка Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|38 - 13
|43
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|27 - 20
|38
|4.
|Хетафе
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 20
|36
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|22 - 14
|36
|6.
|Валенсия
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 29
|34
|7.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|21
|9
|5
|7
|33 - 28
|32
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|36 - 29
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 15
|31
|10.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|28 - 25
|28
|11.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|25 - 28
|27
|12.
|Бетис
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|29 - 33
|27
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 31
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 29
|23
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|21
|5
|4
|12
|22 - 34
|19
|18.
|Сельта
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|17 - 30
|17
|19.
|Леганес
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 38
|15
Реал Сосьедад
93.8% (135)
Ничья
4.2% (6)
Мальорка
2.1% (3)
2:1 Реал Сосьедад
37.5% (54)
2:0 Реал Сосьедад
25.7% (37)
1:0 Реал Сосьедад
17.4% (25)
3:1 Реал Сосьедад
7.6% (11)
3:0 Реал Сосьедад
2.1% (3)
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