Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Эрнандес Хуан из команды Мальорка пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Агбеньену Лумор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Фебас Алейкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

43' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

42' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

41' Исак Александр имела голевой момент, но парировала удар вратарь!

40' Лаго Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Гамес Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Агбеньену Лумор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Эрнандес Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Оярсабаль Микель наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

36' Эрнандес Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Родригес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Гамес Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Мальорка имеет хороший шанс забить.

26' Агбеньену Лумор не смог попасть в створ ударом издали

24' Вратарь парирует удар, который нанес Порту Кристиан , и мяч снова в игре

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Ох, нехорошо это выглядит. Льоренте Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Ох, нехорошо это выглядит. Лаго Жуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Льоренте Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Лаго Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лаго Жуниор бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

20' Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

19' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Мальорка

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Матч остановлен

16' Баба Идрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Баба Идрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

13' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

11' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Баба Идрис нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

7' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Хорошо играет на выходе Рейна Маноло - мяч в ее руках

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Мальорка начинает с центра поля