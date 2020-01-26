Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Тондела
0:3
Второй тайм: 52'
Стадион: Жоау Кардошу
Витория Сетубал
0:1
14' ГолКарлинос
0:2
31' ГолЗекинья
45' Желтая карточкаМакаридзе Георгий
0:3
49' ГолГедеш Элдер
18
Муфи
Фахд
23
Таварес
Йоан
15
Мурильо
Хон
14
Пепелу
10
Пите
Луиш
70
Торо
Хонатан
24
Пирес
Бруно
76
Карлинос
10
Бесса
Эбер
87
Зекинья
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мурильо ХонПолузащитник
-
14 ПепелуПолузащитник
-
10 Пите ЛуишПолузащитник
-
70 Торо ХонатанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рейш ЖоауЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Natxo Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Пирес БруноПолузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
- Нападающий
-
87 ЗекиньяНападающий
- Запасные игроки
-
12 MiltonВратарь
-
21 Пинту НунуЗащитник
- Защитник
-
66 Мейра ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Гилас НабильНападающий
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
Ход матча
14'
0:1
31'
0:2
49'
0:3
Предыдущие игры
Тондела Последние 20 матчей: +5 =6 -9Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела Тондела 1:1 Жил Висенте Порту 3:0 Тондела
Фамаликан 2:3 Тондела Тондела 0:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:0 Тондела Тондела 1:0 Спортинг Л Тондела 0:1 Бенфика Фейренсе 3:0 Тондела Авиш 0:1 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Тондела 1:3 Витория Гимарайнш Риу Аве 2:4 Тондела Тондела 0:0 Санта-Клара Маритиму 2:3 Тондела Тондела 1:2 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Пенафьел 1:0 Тондела Боавишта 0:0 Тондела
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +6 =8 -6Белененсеш 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:3 Спортинг Л Фамаликан 3:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Бенфика
Витория Сетубал 1:0 Авиш Пасуш де Феррейра 2:3 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 4:0 Витория Сетубал Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Боавишта Санта-Клара 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Маритиму Агиас Морадал 0:5 Витория Сетубал Спортинг Ковилья 1:1 Витория Сетубал Бенфика 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Портимоненсе Витория Сетубал 1:0 Брага Жил Висенте 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Морейренсе
Последние игры между собой
Тондела: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Витория Сетубал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|17
|16
|0
|1
|42 - 6
|48
|2.
|Порту
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|35 - 11
|41
|3.
|Фамаликан
|0:1 Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 27
|31
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|28 - 20
|29
|5.
|Брага
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 20
|27
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|25 - 18
|25
|8.
|Витория Сетубал
|3:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|13 - 16
|25
|9.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|17 - 17
|22
|10.
|Маритиму
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|17 - 24
|20
|11.
|Тондела
|0:3 Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 24
|20
|12.
|Санта-Клара
|1:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|12 - 20
|20
|13.
|Боавишта
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|13 - 17
|19
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 25
|18
|15.
|Белененсеш
|1:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|13 - 31
|18
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 22
|16
|17.
|Портимоненсе
|0:1 Заявка
|18
|2
|8
|8
|12 - 25
|14
|18.
|Авиш
|Заявка
|17
|3
|0
|14
|19 - 33
|9
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