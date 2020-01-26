Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Тондела
0:3
Второй тайм: 52'

Стадион:
Витория Сетубал
0'
0:1
14' Гол
Карлинос
0:2
31' Гол
Зекинья
45' Желтая карточка
Макаридзе Георгий
0:3
49' Гол
Гедеш Элдер
52'
1
Рамош
Клаудиу
18
Муфи
Фахд
34
Рикарду
Алвеш
II
23
Таварес
Йоан
3
Вилсон
Бруно
98
Filipe
Ferreira2
15
Мурильо
Хон
14
Пепелу
10
Пите
Луиш
70
Торо
Хонатан
28
Штркаль
Томислав
90
Макаридзе
Георгий
17
Manu
Silvio
III
4
Жорж
Артур
3
Жубал
Мендес
16
Соуза
Андре
IV
22
Мансилья
Брайан
24
Пирес
Бруно
76
Карлинос
10
Бесса
Эбер
7
Гедеш
Элдер
87
Зекинья
Тондела
5-4-1
Витория Сетубал
4-4-2

Ход матча

14'
0:1
Карлинос
(Гедеш Элдер)
31'
0:2
Зекинья
45'
 
Макаридзе Георгий
46'
Рейш Жоау
Вилсон Бруно
 
49'
0:3
Гедеш Элдер

Предыдущие игры

Тондела Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела Тондела 1:1 Жил Висенте Порту 3:0 Тондела
Фамаликан 2:3 Тондела Тондела 0:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:0 Тондела Тондела 1:0 Спортинг Л Тондела 0:1 Бенфика Фейренсе 3:0 Тондела Авиш 0:1 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Тондела 1:3 Витория Гимарайнш Риу Аве 2:4 Тондела Тондела 0:0 Санта-Клара Маритиму 2:3 Тондела Тондела 1:2 Портимоненсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Пенафьел 1:0 Тондела Боавишта 0:0 Тондела
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Белененсеш 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:3 Спортинг Л Фамаликан 3:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Бенфика
Витория Сетубал 1:0 Авиш Пасуш де Феррейра 2:3 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 4:0 Витория Сетубал Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Боавишта Санта-Клара 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Маритиму Агиас Морадал 0:5 Витория Сетубал Спортинг Ковилья 1:1 Витория Сетубал Бенфика 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Портимоненсе Витория Сетубал 1:0 Брага Жил Висенте 0:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Морейренсе

Последние игры между собой

Тондела: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Витория Сетубал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Витория Сетубал 0:0 Тондела Примейра-лига Витория Сетубал 0:0 Тондела Примейра-лига Витория Сетубал 1:2 Тондела Кубок лиги Тондела 1:2 Витория Сетубал Примейра-лига
Витория Сетубал 1:0 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:0 Тондела Кубок лиги Тондела 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 3:0 Тондела Примейра-лига Витория Сетубал 0:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:3 Витория Сетубал Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 17 16 0 1 42 - 6 48
2. Порту Заявка 17 13 2 2 35 - 11 41
3. Фамаликан 0:1 Заявка 18 9 4 5 31 - 27 31
4. Спортинг Л Заявка 17 9 2 6 28 - 20 29
5. Брага Заявка 17 8 3 6 27 - 20 27
6. Риу Аве Заявка 17 7 4 6 20 - 17 25
7. Витория Гимарайнш Заявка 17 6 7 4 25 - 18 25
8. Витория Сетубал 3:0 Заявка 18 6 7 5 13 - 16 25
9. Жил Висенте Заявка 17 5 7 5 17 - 17 22
10. Маритиму Заявка 17 4 8 5 17 - 24 20
11. Тондела 0:3 Заявка 18 5 5 8 17 - 24 20
12. Санта-Клара 1:0 Заявка 18 5 5 8 12 - 20 20
13. Боавишта Заявка 17 4 7 6 13 - 17 19
14. Морейренсе Заявка 17 4 6 7 21 - 25 18
15. Белененсеш 1:0 Заявка 18 5 3 10 13 - 31 18
16. Пасуш де Феррейра Заявка 17 4 4 9 11 - 22 16
17. Портимоненсе 0:1 Заявка 18 2 8 8 12 - 25 14
18. Авиш Заявка 17 3 0 14 19 - 33 9
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Макаридзе Георгий получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Зекинья бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Карлинос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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