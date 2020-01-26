Испания: Ла Лига 2019-2020
Сельта
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Abanca Balaidos
Эйбар
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
15
Олаза
Лукас
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
15
Анхель
Хосе
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
22
Инуи
Такаси
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Санти МинаНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
11 Систо ПионеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +4 =6 -10Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна
Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар
Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар
Последние игры между собой
Сельта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Эйбар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Сельта 1:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 1:2 Сельта Кубок Короля Эйбар 0:4 Сельта Примера Сельта 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 3:2 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Сельта Примера Эйбар 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Эйбар Примера Сельта 1:2 Эйбар Сегунда Эйбар 0:0 Сельта Сегунда Эйбар 2:1 Сельта Сегунда
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|38 - 13
|43
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|27 - 20
|38
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|9
|9
|3
|22 - 14
|36
|5.
|Валенсия
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 29
|34
|6.
|Хетафе
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 20
|33
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|36 - 29
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 15
|31
|10.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|28 - 25
|28
|11.
|Бетис
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 32
|27
|12.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|25 - 28
|27
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Алавес
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|22 - 31
|23
|15.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 29
|23
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 34
|18
|18.
|Сельта
|0:0 Заявка
|21
|3
|8
|10
|17 - 30
|17
|19.
|Леганес
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 33
|15
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 38
|15
Сельта
67.4% (95)
Ничья
25.5% (36)
Эйбар
7.1% (10)
2:1 Сельта
35.5% (50)
1:0 Сельта
22% (31)
1:1 Ничья
20.6% (29)
2:0 Сельта
7.1% (10)
0:1 Эйбар
2.1% (3)
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