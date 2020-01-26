Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Сельта
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Эйбар
0' 27'
13
Рубен
Бланко
20
Васкес
Кевин
21
Мурильо
Джейсон
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
12
Рафинья
Алькантара
5
Йокушлу
Окай
8
Пейнадо
Франсиско
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
1
Дмитрович
Марко
24
Техеро
Альваро
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
6
Альварес
Серхио
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
14
Орельяна
Фабиан
22
Инуи
Такаси
9
Энрич
Серхи
Сельта
4-3-3
Эйбар
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна
Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б Эйбар 2:0 Сельта Сельта 1:1 Эспаньол Атлетико М 0:0 Сельта Сельта 0:2 Гранада
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар
Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар Эйбар 2:0 Сельта Эйбар 3:2 Севилья Леванте 0:0 Эйбар

Последние игры между собой

Сельта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Эйбар: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Эйбар 2:0 Сельта Ла Лига Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 4:0 Эйбар Примера Сельта 2:0 Эйбар Примера
Сельта 1:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 1:2 Сельта Кубок Короля Эйбар 0:4 Сельта Примера Сельта 0:2 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Сельта Примера Сельта 3:2 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Сельта Примера Эйбар 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Эйбар Примера Сельта 1:2 Эйбар Сегунда Эйбар 0:0 Сельта Сегунда Эйбар 2:1 Сельта Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 12 7 1 38 - 13 43
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Севилья Заявка 21 11 5 5 27 - 20 38
4. Атлетико М Заявка 21 9 9 3 22 - 14 36
5. Валенсия Заявка 21 9 7 5 32 - 29 34
6. Хетафе Заявка 20 9 6 5 29 - 20 33
7. Реал Сосьедад Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
8. Вильярреал Заявка 21 9 4 8 36 - 29 31
9. Атлетик Б Заявка 21 7 10 4 22 - 15 31
10. Осасуна Заявка 21 6 10 5 28 - 25 28
11. Бетис Заявка 20 7 6 7 29 - 32 27
12. Гранада Заявка 21 8 3 10 25 - 28 27
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Алавес Заявка 21 6 5 10 22 - 31 23
15. Эйбар 0:0 Заявка 21 6 5 10 20 - 29 23
16. Вальядолид Заявка 20 4 10 6 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 20 5 3 12 22 - 34 18
18. Сельта 0:0 Заявка 21 3 8 10 17 - 30 17
19. Леганес Заявка 21 3 6 12 16 - 33 15
20. Эспаньол Заявка 21 3 6 12 17 - 38 15
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Эйбар
Сельта
67.4% (95)
Ничья
25.5% (36)
Эйбар
7.1% (10)
2:1 Сельта
35.5% (50)
1:0 Сельта
22% (31)
1:1 Ничья
20.6% (29)
2:0 Сельта
7.1% (10)
0:1 Эйбар
2.1% (3)
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