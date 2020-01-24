Испания: Ла Лига 2019-2020
53' Желтая карточкаГарсия Давид III
63' Желтая карточкаРоберт Ибаньес
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
14
Везу
Рубен
18
Кабако
Эрик
16
Рочина
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перес ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Вильяр ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
53'
63'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =7 -5Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна
Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна
Леванте Последние 20 матчей: +8 =3 -9Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте
Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|50 - 23
|43
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|38 - 13
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|25 - 20
|35
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|22 - 14
|35
|5.
|Хетафе
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 20
|33
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|7.
|Валенсия
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|30 - 29
|31
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|21 - 14
|30
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|34 - 28
|28
|10.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|25 - 26
|27
|11.
|Бетис
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 32
|27
|12.
|Леванте
|0:0 Заявка
|21
|8
|3
|10
|26 - 30
|27
|13.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|21
|5
|11
|5
|26 - 25
|26
|14.
|Алавес
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 29
|22
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 34
|18
|18.
|Сельта
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|17 - 30
|16
|19.
|Леганес
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 37
|14
Осасуна
54.7% (81)
Ничья
35.1% (52)
Леванте
10.1% (15)
1:1 Ничья
27.7% (41)
2:1 Осасуна
26.4% (39)
1:0 Осасуна
24.3% (36)
1:2 Леванте
8.1% (12)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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