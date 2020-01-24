Испания: Ла Лига 2019-2020

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Осасуна
0:0
Второй тайм: 65'

Стадион: Зрители: 14667
Леванте
0'
53' Желтая карточка
Гарсия Давид III
63' Желтая карточка
Роберт Ибаньес
65'
1
Эррера
Серхио
II
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
23
Умпьерез
Эридейн
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
20
Брашанац
Дарко
27
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
9
Авила
Эсекьель
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
15
Постиго
Серхио
18
Кабако
Эрик
3
Антонио
Гарсия
22
Мелеро
Гонсало
24
Кампанья
Хосе
16
Рочина
Рубен
21
Майораль
Борха
9
Рохер
Марти
Осасуна
4-4-2
Леванте
5-3-2

Ход матча

53'
Гарсия Давид III
 
58'
Роберт Ибаньес
Авила Эсекьель
 
63'
Роберт Ибаньес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна
Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна
Леванте Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте
Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте Леганес 1:2 Леванте Леванте 1:1 Осасуна Бетис 3:1 Леванте Леванте 0:0 Эйбар

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте 1:1 Осасуна Ла Лига Леванте 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Леванте Примера Леванте 0:2 Осасуна Примера
Осасуна 4:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 20 13 4 3 50 - 23 43
2. Реал Мадрид Заявка 20 12 7 1 38 - 13 43
3. Севилья Заявка 20 10 5 5 25 - 20 35
4. Атлетико М Заявка 20 9 8 3 22 - 14 35
5. Хетафе Заявка 20 9 6 5 29 - 20 33
6. Реал Сосьедад Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
7. Валенсия Заявка 20 8 7 5 30 - 29 31
8. Атлетик Б Заявка 20 7 9 4 21 - 14 30
9. Вильярреал Заявка 20 8 4 8 34 - 28 28
10. Гранада Заявка 20 8 3 9 25 - 26 27
11. Бетис Заявка 20 7 6 7 29 - 32 27
12. Леванте 0:0 Заявка 21 8 3 10 26 - 30 27
13. Осасуна 0:0 Заявка 21 5 11 5 26 - 25 26
14. Алавес Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
15. Эйбар Заявка 20 6 4 10 20 - 29 22
16. Вальядолид Заявка 20 4 10 6 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 20 5 3 12 22 - 34 18
18. Сельта Заявка 20 3 7 10 17 - 30 16
19. Леганес Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
20. Эспаньол Заявка 20 3 5 12 16 - 37 14
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Леванте
Осасуна
54.7% (81)
Ничья
35.1% (52)
Леванте
10.1% (15)
1:1 Ничья
27.7% (41)
2:1 Осасуна
26.4% (39)
1:0 Осасуна
24.3% (36)
1:2 Леванте
8.1% (12)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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