Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Леванте

44' Отличная игра от Гарсия Рубен из команды Осасуна . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

44' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

43' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Эррера Серхио II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Умпьерез Эридейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Гарсия Рубен из команды Осасуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Эступиньян Первис из команды Осасуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

38' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Плохо играет Эррера Серхио II - неудачный вынос, и мяч у соперниц

37' Удар от ворот произведет Осасуна

37' Пространство открывается для Майораль Борха , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

36' Отличную защиту показывает Умпьерез Эридейн от команды Осасуна , не дает пропустить гол своей команде.

36' Майораль Борха наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

35' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Леванте

31' Умпьерез Эридейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

30' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Рохер Марти из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Видаль Начо из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Осасуна

24' Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали

24' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Торрес Роберто наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

19' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Леванте

16' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Осасуна

13' Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Видаль Начо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Леванте

11' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Осасуна

8' Как она упустила момент!?! Рочина Рубен имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

7' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Торрес Роберто и попал в перекладину!

7' Брашанац Дарко наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

6' Удар от ворот произведет Леванте

5' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

5' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хорошая попытка от Авила Эсекьель , был неплохой удар, но вратарь спас

4' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Осасуна начинает с центра поля