Турция: Суперлига 2019-2020
Сивасспор
0:0
Перерыв
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Ризеспор
26' Желтая карточкаШкода Милан
33' Желтая карточкаMontassar Talbi
6
Папп
Пол
58
Эрдал
Зия
20
Аксой
Фатих
54
Кылынч
Эмре
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
19
Умар
Амину
21
Шкода
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
20 Аксой ФатихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Озтекин ЯсинНападающий
-
-
-
52 Volkan Egri
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Yan SasseПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Zafer Gorgen
-
-
13 Tarik Cetin
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
26'
33'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: +14 =3 -3Малатьяспор 2:1 Сивасспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Сивасспор 2:2 Вальдхоф
Сивасспор 1:0 Гёзтепе Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Erokspor Сивасспор 3:1 Фенербахче Малатьяспор 1:3 Сивасспор Erokspor 0:2 Сивасспор Сивасспор 2:0 Касымпаша Кайсериспор 1:4 Сивасспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Бугсасспор 0:6 Сивасспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Галатасарай 3:2 Сивасспор Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Трабзонспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =3 -10Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар
Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|0:0
|19
|12
|5
|2
|37 - 17
|41
|2.
|Фенербахче
|19
|11
|4
|4
|38 - 21
|37
|3.
|Истанбул Башакшехир
|19
|10
|6
|3
|36 - 20
|36
|4.
|Трабзонспор
|18
|10
|5
|3
|41 - 19
|35
|5.
|Аланьяспор
|19
|10
|5
|4
|38 - 18
|35
|6.
|Галатасарай
|19
|9
|6
|4
|28 - 16
|33
|7.
|Бешикташ
|19
|9
|3
|7
|29 - 26
|30
|8.
|Гёзтепе
|19
|8
|6
|5
|24 - 20
|30
|9.
|Малатьяспор
|18
|6
|6
|6
|33 - 26
|24
|10.
|Ризеспор
|0:0
|19
|7
|3
|9
|19 - 27
|24
|11.
|Газишехир Газиантеп
|19
|6
|6
|7
|26 - 31
|24
|12.
|Денизлиспор
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|13.
|Генчлербирлиги
|19
|5
|6
|8
|29 - 34
|21
|14.
|Коньяспор
|19
|4
|6
|9
|16 - 27
|18
|15.
|Касымпаша
|19
|4
|3
|12
|27 - 42
|15
|16.
|Антальяспор
|19
|3
|6
|10
|17 - 36
|15
|17.
|Анкарагюджю
|19
|2
|7
|10
|16 - 36
|13
|18.
|Кайсериспор
|19
|2
|5
|12
|18 - 48
|11
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