Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Сивасспор
0:0
Перерыв

Стадион:
Ризеспор
0'
26' Желтая карточка
Шкода Милан
33' Желтая карточка
Montassar Talbi
30
Самасса
Мамаду
II
6
Папп
Пол
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
58
Эрдал
Зия
20
Аксой
Фатих
37
Hakan
Arslan
I
9
Ятабаре
Мустафа
8
Mert
Hakan
Yandas
54
Кылынч
Эмре
2
Коне
Аруна
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
4
Montassar
Talbi
3
Абархоун
Мохамед
53
Мелняк
Дарио
66
Гючтекин
Огуз
5
Дурак
Абдулла
17
Чаглаян
Огулджан
10
Болдрин
Фернандо
19
Умар
Амину
21
Шкода
Милан
Сивасспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Шкода Милан
33'
 
Montassar Talbi

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Малатьяспор 2:1 Сивасспор Бешикташ 1:2 Сивасспор Сивасспор 4:0 Малатьяспор Сивасспор 2:2 Вальдхоф
Сивасспор 1:0 Гёзтепе Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Erokspor Сивасспор 3:1 Фенербахче Малатьяспор 1:3 Сивасспор Erokspor 0:2 Сивасспор Сивасспор 2:0 Касымпаша Кайсериспор 1:4 Сивасспор Сивасспор 2:0 Коньяспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Бугсасспор 0:6 Сивасспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Галатасарай 3:2 Сивасспор Сивасспор 3:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 2:1 Трабзонспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар
Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю Аланьяспор 5:2 Ризеспор Ризеспор 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 5:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Сивасспор: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
Ризеспор: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Ризеспор 2:1 Сивасспор Суперлига Ризеспор 0:0 Сивасспор Суперлига Сивасспор 1:1 Ризеспор Суперлига Сивасспор 2:1 Ризеспор Суперлига
Ризеспор 1:1 Сивасспор Суперлига Ризеспор 2:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 0:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Сивасспор Суперлига Сивасспор 3:1 Ризеспор Суперлига Сивасспор 0:0 Ризеспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 0:0 19 12 5 2 37 - 17 41
2. Фенербахче 19 11 4 4 38 - 21 37
3. Истанбул Башакшехир 19 10 6 3 36 - 20 36
4. Трабзонспор 18 10 5 3 41 - 19 35
5. Аланьяспор 19 10 5 4 38 - 18 35
6. Галатасарай 19 9 6 4 28 - 16 33
7. Бешикташ 19 9 3 7 29 - 26 30
8. Гёзтепе 19 8 6 5 24 - 20 30
9. Малатьяспор 18 6 6 6 33 - 26 24
10. Ризеспор 0:0 19 7 3 9 19 - 27 24
11. Газишехир Газиантеп 19 6 6 7 26 - 31 24
12. Денизлиспор 19 6 4 9 20 - 28 22
13. Генчлербирлиги 19 5 6 8 29 - 34 21
14. Коньяспор 19 4 6 9 16 - 27 18
15. Касымпаша 19 4 3 12 27 - 42 15
16. Антальяспор 19 3 6 10 17 - 36 15
17. Анкарагюджю 19 2 7 10 16 - 36 13
18. Кайсериспор 19 2 5 12 18 - 48 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Montassar Talbi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Шкода Милан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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