Турция: Суперлига 2019-2020

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Денизлиспор
0:3
Второй тайм: 73'

Стадион:
Антальяспор
0'
3' Желтая карточка
Bunyamin Balci
12' Желтая карточка
Онази Оджени
18' Желтая карточка
Paul Mukairu
0:1
27' Гол
Яхович Адис
0:2
40' Гол
Paul Mukairu
0:3
57' Гол
Бланко-Лещук Густаво
73'
33
Стаховяк
Адам
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
90
Сакей
Айзаак
2
Лопеш
Тьягу
8
Муравски
Радослав
23
Онази
Оджени
77
Бэрроу
Моду
10
Айсатти
Исмаил
70
Шахан
Олджай
7
Родальега
Уго
25
Боффин
Рууд
28
Челюстка
Ондржей
89
Сари
Вейсел
20
Чико
Луис
13
Кудряшов
Фёдор
18
Куртулуш
Йекта
99
Bunyamin
Balci
77
Гюмюш
Синан
16
Фреди
Гомеш
12
Paul
Mukairu
81
Яхович
Адис
Денизлиспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
Bunyamin Balci
12'
Онази Оджени
 
18'
 
Paul Mukairu
27'
0:1
Яхович Адис
(Paul Mukairu)
40'
0:2
Paul Mukairu
(Фреди Гомеш)
46'
Сахинтюрк Седат
Шахан Олджай
 
46'
 
Бланко-Лещук Густаво
Яхович Адис
57'
0:3
Бланко-Лещук Густаво
57'
Эступиньян Оскар
Онази Оджени
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор
Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард
Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Фенербахче 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Антальяспор 0:2 Денизлиспор Суперлига Антальяспор 3:0 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:2 Антальяспор Первая лига Турции Антальяспор 2:1 Денизлиспор Турецкая первая лига
Денизлиспор 2:2 Антальяспор Кубок Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 3:2 Антальяспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 18 12 4 2 37 - 17 40
2. Фенербахче 19 11 4 4 38 - 21 37
3. Истанбул Башакшехир 19 10 6 3 36 - 20 36
4. Трабзонспор 18 10 5 3 41 - 19 35
5. Аланьяспор 19 10 5 4 38 - 18 35
6. Бешикташ 18 9 3 6 28 - 24 30
7. Галатасарай 18 8 6 4 25 - 16 30
8. Гёзтепе 18 7 6 5 22 - 19 27
9. Малатьяспор 18 6 6 6 33 - 26 24
10. Газишехир Газиантеп 19 6 6 7 26 - 31 24
11. Ризеспор 18 7 2 9 19 - 27 23
12. Денизлиспор 0:3 19 6 4 9 20 - 28 22
13. Генчлербирлиги 19 5 6 8 29 - 34 21
14. Коньяспор 18 4 6 8 16 - 24 18
15. Касымпаша 19 4 3 12 27 - 42 15
16. Антальяспор 3:0 19 3 6 10 17 - 36 15
17. Анкарагюджю 19 2 7 10 16 - 36 13
18. Кайсериспор 19 2 5 12 18 - 48 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Paul Mukairu бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Яхович Адис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Paul Mukairu получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Онази Оджени получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Bunyamin Balci получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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