Турция: Суперлига 2019-2020
Денизлиспор
0:3
Второй тайм: 73'
Стадион: Денизли Ататюрк
Антальяспор
3' Желтая карточкаBunyamin Balci
12' Желтая карточкаОнази Оджени
18' Желтая карточкаPaul Mukairu
0:1
27' ГолЯхович Адис
0:2
40' ГолPaul Mukairu
0:3
57' ГолБланко-Лещук Густаво
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
90
Сакей
Айзаак
23
Онази
Оджени
77
Бэрроу
Моду
70
Шахан
Олджай
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
20
Чико
Луис
77
Гюмюш
Синан
16
Фреди
Гомеш
12
Paul
Mukairu
81
Яхович
Адис
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
-
90 Сакей АйзаакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Онази ОджениПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
60 Чек ОзгюрЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мехмет Оздилек
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
20 Чико ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гюмюш СинанПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
12 Paul MukairuПолузащитник
-
81 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
52 Talha Bulut
-
94 Mikail Basar
-
19 Ufuk Akyol
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
Ход матча
12'
18'
27'
0:1
40'
0:2
57'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +8 =4 -8Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор
Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Денизлиспор 3:1 Алтынорду Малатьяспор 5:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Касымпаша Хаджеттепе 0:4 Денизлиспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард
Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:0 Антальяспор Антальяспор 1:2 Бешикташ Nigde Anadolu FK 0:0 Антальяспор Сивасспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Фенербахче 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|18
|12
|4
|2
|37 - 17
|40
|2.
|Фенербахче
|19
|11
|4
|4
|38 - 21
|37
|3.
|Истанбул Башакшехир
|19
|10
|6
|3
|36 - 20
|36
|4.
|Трабзонспор
|18
|10
|5
|3
|41 - 19
|35
|5.
|Аланьяспор
|19
|10
|5
|4
|38 - 18
|35
|6.
|Бешикташ
|18
|9
|3
|6
|28 - 24
|30
|7.
|Галатасарай
|18
|8
|6
|4
|25 - 16
|30
|8.
|Гёзтепе
|18
|7
|6
|5
|22 - 19
|27
|9.
|Малатьяспор
|18
|6
|6
|6
|33 - 26
|24
|10.
|Газишехир Газиантеп
|19
|6
|6
|7
|26 - 31
|24
|11.
|Ризеспор
|18
|7
|2
|9
|19 - 27
|23
|12.
|Денизлиспор
|0:3
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|13.
|Генчлербирлиги
|19
|5
|6
|8
|29 - 34
|21
|14.
|Коньяспор
|18
|4
|6
|8
|16 - 24
|18
|15.
|Касымпаша
|19
|4
|3
|12
|27 - 42
|15
|16.
|Антальяспор
|3:0
|19
|3
|6
|10
|17 - 36
|15
|17.
|Анкарагюджю
|19
|2
|7
|10
|16 - 36
|13
|18.
|Кайсериспор
|19
|2
|5
|12
|18 - 48
|11
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