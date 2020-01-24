Турция: Суперлига 2019-2020
Генчлербирлиги
1:0
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Газишехир Газиантеп
43' Желтая карточкаСио Жованни
56' Желтая карточкаПолома Пьер-Ив
0:0
58' Не забитый пенальтиКайоде Оларенваджу
63' Желтая карточкаКана-Бийик Жан-Армель
1:0
64' ПенальтиСессеньон Стефан
76' Желтая карточкаОзер Кенан
80' Желтая карточкаНордфельдт Кристоффер
22
Озгенч
Эрдем
15
Туре
Зарго
8
Baiano
I
11
Айте
Флойд
17
Йилмаз
Сефа
13
Сио
Жованни
15
Чибсах
Юссиф
11
Вурал
Гюрай
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Защитник
-
8 Baiano IПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз СефаПолузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Диалло СадиоПолузащитник
-
32 Flavio1
-
-
-
-
23 Soner Dikmen
-
Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
43'
56'
58'
64'
1:0
76'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 5
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =6 -9Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе
Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Erokspor Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +9 =5 -6Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор
Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|18
|12
|4
|2
|37 - 17
|40
|2.
|Истанбул Башакшехир
|18
|10
|6
|2
|36 - 18
|36
|3.
|Трабзонспор
|18
|10
|5
|3
|41 - 19
|35
|4.
|Фенербахче
|18
|10
|4
|4
|36 - 21
|34
|5.
|Аланьяспор
|18
|9
|5
|4
|36 - 17
|32
|6.
|Бешикташ
|18
|9
|3
|6
|28 - 24
|30
|7.
|Галатасарай
|18
|8
|6
|4
|25 - 16
|30
|8.
|Гёзтепе
|18
|7
|6
|5
|22 - 19
|27
|9.
|Малатьяспор
|18
|6
|6
|6
|33 - 26
|24
|10.
|Газишехир Газиантеп
|19
|6
|6
|7
|26 - 31
|24
|11.
|Ризеспор
|18
|7
|2
|9
|19 - 27
|23
|12.
|Денизлиспор
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|13.
|Генчлербирлиги
|19
|5
|6
|8
|29 - 34
|21
|14.
|Коньяспор
|18
|4
|6
|8
|16 - 24
|18
|15.
|Касымпаша
|18
|4
|3
|11
|26 - 40
|15
|16.
|Анкарагюджю
|18
|2
|6
|10
|15 - 35
|12
|17.
|Антальяспор
|18
|2
|6
|10
|14 - 36
|12
|18.
|Кайсериспор
|18
|2
|4
|12
|17 - 47
|10
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