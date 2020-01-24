Турция: Суперлига 2019-2020

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Генчлербирлиги
1:0
Конец матча

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
43' Желтая карточка
Сио Жованни
56' Желтая карточка
Полома Пьер-Ив
0:0
58' Не забитый пенальти
Кайоде Оларенваджу
63' Желтая карточка
Кана-Бийик Жан-Армель
1:0
64' Пенальти
Сессеньон Стефан
76' Желтая карточка
Озер Кенан
80' Желтая карточка
Нордфельдт Кристоффер
90'+7
89
Нордфельдт
Кристоффер
22
Озгенч
Эрдем
4
Бьярсмюр
Маттиас
15
Туре
Зарго
39
Полома
Пьер-Ив
8
Baiano
I
21
Кандеяш
Даниэл
11
Айте
Флойд
10
Сессеньон
Стефан
17
Йилмаз
Сефа
13
Сио
Жованни
1
Гювенч
Гюнай
16
Ольковски
Павел
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
3
Джилободжи
Папи
5
Акташ
Кубилай
15
Чибсах
Юссиф
14
Демир
Мухаммет
11
Вурал
Гюрай
10
Кайоде
Оларенваджу
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1

Ход матча

43'
Сио Жованни
 
56'
Полома Пьер-Ив
 
58'
0:0
Кайоде Оларенваджу
63'
 
Кана-Бийик Жан-Армель
64'
Сессеньон Стефан
1:0
68'
 
Озер Кенан
Чибсах Юссиф
68'
 
Твумаси Патрик
Кайоде Оларенваджу
75'
Berat Ozdemir
Сио Жованни
 
76'
 
Озер Кенан
80'
Нордфельдт Кристоффер
 
81'
 
Павловски Бартоломей
Вурал Гюрай
86'
Пехливан Халиль
Baiano I
 
86'
Диалло Садио
Айте Флойд
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Бешикташ 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 3:1 Гёзтепе
Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:3 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Кайсериспор Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Erokspor Генчлербирлиги 0:2 Денизлиспор Антальяспор 0:6 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:0 Османыеспор Генчлербирлиги 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор
Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Газишехир Газиантеп Кыркларелиспор 2:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:0 Тургутлуспор Газишехир Газиантеп 1:1 Аланьяспор Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 1:1 Гёзтепе Kirikkale Buyuk Anadoluspor 0:4 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Газишехир Газиантеп

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Первая лига Турции
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сивасспор 18 12 4 2 37 - 17 40
2. Истанбул Башакшехир 18 10 6 2 36 - 18 36
3. Трабзонспор 18 10 5 3 41 - 19 35
4. Фенербахче 18 10 4 4 36 - 21 34
5. Аланьяспор 18 9 5 4 36 - 17 32
6. Бешикташ 18 9 3 6 28 - 24 30
7. Галатасарай 18 8 6 4 25 - 16 30
8. Гёзтепе 18 7 6 5 22 - 19 27
9. Малатьяспор 18 6 6 6 33 - 26 24
10. Газишехир Газиантеп 19 6 6 7 26 - 31 24
11. Ризеспор 18 7 2 9 19 - 27 23
12. Денизлиспор 18 6 4 8 20 - 25 22
13. Генчлербирлиги 19 5 6 8 29 - 34 21
14. Коньяспор 18 4 6 8 16 - 24 18
15. Касымпаша 18 4 3 11 26 - 40 15
16. Анкарагюджю 18 2 6 10 15 - 35 12
17. Антальяспор 18 2 6 10 14 - 36 12
18. Кайсериспор 18 2 4 12 17 - 47 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Сио Жованни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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