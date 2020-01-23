Франция: Лига 1 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ До начала игры, которая состоится 26.01.2020, осталось 2 дня 20 часов 40 минут.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.





