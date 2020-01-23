Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
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Стадион: Пьер Моруа
ПСЖ
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль Дижон 1:0 Лилль Лилль 2:0 Амьен
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако
Последние игры между собой
Лилль: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 ПСЖ Лига 1 Лилль 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|50 - 14
|49
|2.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Ренн
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|25 - 18
|36
|4.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|19 - 18
|32
|5.
|Лилль
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 22
|31
|6.
|Монпелье
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|28 - 20
|30
|7.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|8.
|Монако
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|35 - 33
|29
|9.
|Анже
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|23 - 25
|29
|10.
|Реймс
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|17 - 13
|29
|11.
|Ницца
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|29 - 28
|28
|12.
|Страсбург
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|23 - 25
|27
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|22 - 31
|25
|15.
|Брест
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 26
|25
|16.
|Дижон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 22
|21
|17.
|Метц
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|18 - 28
|20
|18.
|Амьен
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|23 - 39
|18
|19.
|Ним
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|15 - 33
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 44
|12
Лилль
4.9% (3)
Ничья
8.2% (5)
ПСЖ
86.9% (53)
1:2 ПСЖ
31.1% (19)
1:3 ПСЖ
26.2% (16)
0:2 ПСЖ
9.8% (6)
0:1 ПСЖ
4.9% (3)
1:1 Ничья
4.9% (3)
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