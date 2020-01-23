Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Лилль
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль Дижон 1:0 Лилль Лилль 2:0 Амьен
Раон-л'Этап 2:3 Лилль Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако
ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Лилль: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
ПСЖ 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 5:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:3 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 3:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Лига 1 ПСЖ 3:1 Лилль Кубок лиги Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Лилль Кубок лиги ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 ПСЖ Кубок лиги Лилль 1:1 ПСЖ Лига 1 Лилль 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лилль Лига 1 ПСЖ 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 ПСЖ Лига 1 Лилль 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Лилль Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 16 1 3 50 - 14 49
2. Марсель Заявка 20 12 5 3 30 - 21 41
3. Ренн Заявка 20 11 3 6 25 - 18 36
4. Нант Заявка 20 10 2 8 19 - 18 32
5. Лилль Заявка 20 9 4 7 24 - 22 31
6. Монпелье Заявка 20 8 6 6 28 - 20 30
7. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
8. Монако Заявка 20 8 5 7 35 - 33 29
9. Анже Заявка 20 8 5 7 23 - 25 29
10. Реймс Заявка 20 7 8 5 17 - 13 29
11. Ницца Заявка 20 8 4 8 29 - 28 28
12. Страсбург Заявка 20 8 3 9 23 - 25 27
13. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
14. Сент-Этьен Заявка 20 7 4 9 22 - 31 25
15. Брест Заявка 20 6 7 7 26 - 26 25
16. Дижон Заявка 20 5 6 9 15 - 22 21
17. Метц Заявка 20 4 8 8 18 - 28 20
18. Амьен Заявка 20 4 6 10 23 - 39 18
19. Ним Заявка 20 3 6 11 15 - 33 15
20. Тулуза Заявка 20 3 3 14 21 - 44 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 26.01.2020, осталось 2 дня 20 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ
    Лилль
    4.9% (3)
    Ничья
    8.2% (5)
    ПСЖ
    86.9% (53)
    1:2 ПСЖ
    31.1% (19)
    1:3 ПСЖ
    26.2% (16)
    0:2 ПСЖ
    9.8% (6)
    0:1 ПСЖ
    4.9% (3)
    1:1 Ничья
    4.9% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...