Аргентина: Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 27'
Атлетико Тукуман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
-
12 Мелано ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =9 -3Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман
Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|10
|3
|4
|32 - 15
|33
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|16 - 12
|30
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|4.
|Велес Сарсфилд
|17
|8
|5
|4
|17 - 11
|29
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Росарио Сентраль
|17
|7
|8
|2
|25 - 17
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|9.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|17
|6
|9
|2
|20 - 18
|27
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|11.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|17
|7
|5
|5
|17 - 15
|26
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|7
|4
|6
|17 - 14
|25
|13.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|3
|7
|17 - 15
|24
|14.
|Тальерес Кордоба
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|5
|6
|16 - 20
|23
|16.
|Индепендьенте
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|17.
|Банфилд
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|18.
|Сентраль Кордоба
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|19.
|Колон
|17
|5
|1
|11
|16 - 27
|16
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|4
|3
|10
|18 - 19
|15
|21.
|Альдосиви
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|22.
|Уракан
|17
|3
|6
|8
|9 - 18
|15
|23.
|Патронато де Парана
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|24.
|Годой Крус
|17
|3
|0
|14
|16 - 37
|9
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