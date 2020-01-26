Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 27'
Атлетико Тукуман
0' 27'
1
Ариас
Габриэль
32
Монтойя
Вальтер
23
Nery
Dominguez
16
Мартинес
Маурисио
5
Мена
Эухенио
Tiago
Banega
Leonel
Ariel
Miranda
10
Matias
Rojas
II
Hector
Fertoli
15
Лисандро
Лопес
III
11
David
Barbona
1
Cristian
David
Lucchetti
8
Guillermo
Acosta
6
Marcelo
Ortiz
13
Гисси
Дилан
30
Gabriel
Risso
23
Ramiro
Carrera
21
Эрбес
Кристиан
16
Рохас
Ариэль
12
Мелано
Лукас
9
Leandro
Diaz
III
22
Javier
Fabian
Toledo
Расинг Авельянеда
4-3-3
Атлетико Тукуман
4-4-2

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман
Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда Суперлига Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 4:3 Атлетико Тукуман Примера Атлетико Тукуман 1:1 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи
Атлетико Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда Примера Атлетико Тукуман 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Тукуман Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 10 3 4 32 - 15 33
2. Аргентинос Хуниорс 17 8 6 3 16 - 12 30
3. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
4. Велес Сарсфилд 17 8 5 4 17 - 11 29
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Росарио Сентраль 17 7 8 2 25 - 17 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
9. Расинг Авельянеда 0:0 17 6 9 2 20 - 18 27
10. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
11. Атлетико Тукуман 0:0 17 7 5 5 17 - 15 26
12. Эстудиантес Ла-Плата 17 7 4 6 17 - 14 25
13. Дефенса и Хустисия 17 7 3 7 17 - 15 24
14. Тальерес Кордоба 17 7 3 7 23 - 22 24
15. Унион Санта-Фе 17 6 5 6 16 - 20 23
16. Индепендьенте 16 6 3 7 18 - 21 21
17. Банфилд 17 5 6 6 16 - 16 21
18. Сентраль Кордоба 17 5 6 6 18 - 19 21
19. Колон 17 5 1 11 16 - 27 16
20. Химнасия Ла-Плата 17 4 3 10 18 - 19 15
21. Альдосиви 17 4 3 10 15 - 25 15
22. Уракан 17 3 6 8 9 - 18 15
23. Патронато де Парана 17 3 5 9 14 - 26 14
24. Годой Крус 17 3 0 14 16 - 37 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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