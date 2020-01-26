Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Дефенса и Хустисия
1:0
Первый тайм: 27'
Тальерес Кордоба
0'
1:0
10' Гол
Marcelo Benitez II
14' Желтая карточка
Кубас Адриан
27'
22
Унсаин
Луис
19
Nicolas
Tripicchio
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
16
Gonzalo
Piovi
10
Кардосо
Нери
18
Серро
Франсиско
3
Marcelo
Benitez
II
7
Ботта
Рубен
12
Juan
Martin
Lucero
8
Guido
Mainero
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
39
Renzo
Paparelli
25
Leonardo
Godoy
27
Jony
Menendez
8
Кубас
Адриан
11
Маури
Хосе
20
Фрагапане
Франко
17
Морено
Дайро
7
Diego
Valoyes
Дефенса и Хустисия
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-4-2

Ход матча

10'
Marcelo Benitez II
(Кардосо Нери)
1:0
14'
 
Кубас Адриан

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Тальерес Кордоба: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Дефенса и Хустисия 2:0 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия Суперлига Тальерес Кордоба 2:0 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 2:0 Тальерес Кордоба Кубок
Тальерес Кордоба 0:0 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 1:3 Тальерес Кордоба Примера Б Тальерес Кордоба 2:1 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Националь Б Дефенса и Хустисия 0:1 Тальерес Кордоба Националь Б Тальерес Кордоба 2:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 10 3 4 32 - 15 33
2. Аргентинос Хуниорс 17 8 6 3 16 - 12 30
3. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
4. Велес Сарсфилд 17 8 5 4 17 - 11 29
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Росарио Сентраль 17 7 8 2 25 - 17 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
9. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
10. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
11. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
12. Эстудиантес Ла-Плата 17 7 4 6 17 - 14 25
13. Тальерес Кордоба 0:1 17 7 3 7 22 - 19 24
14. Дефенса и Хустисия 1:0 17 7 3 7 14 - 14 24
15. Унион Санта-Фе 17 6 5 6 16 - 20 23
16. Индепендьенте 16 6 3 7 18 - 21 21
17. Банфилд 0:0 17 5 6 6 13 - 13 21
18. Сентраль Кордоба 17 5 6 6 18 - 19 21
19. Колон 17 5 1 11 16 - 27 16
20. Химнасия Ла-Плата 17 4 3 10 18 - 19 15
21. Альдосиви 17 4 3 10 15 - 25 15
22. Уракан 17 3 6 8 9 - 18 15
23. Патронато де Парана 0:0 17 3 5 9 11 - 23 14
24. Годой Крус 17 3 0 14 16 - 37 9
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Кубас Адриан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Marcelo Benitez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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