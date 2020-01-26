Аргентина: Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
1:0
Первый тайм: 27'
Тальерес Кордоба
1:0
10' ГолMarcelo Benitez II
14' Желтая карточкаКубас Адриан
22
Унсаин
Луис
10
Кардосо
Нери
22
Эррера
Гидо
11
Маури
Хосе
17
Морено
Дайро
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кардосо НериПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Морено ДайроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Favio Cabral
-
-
-
Ход матча
10'
14'
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда
Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Тальерес Кордоба: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Тальерес Кордоба 0:0 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 1:3 Тальерес Кордоба Примера Б Тальерес Кордоба 2:1 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Националь Б Дефенса и Хустисия 0:1 Тальерес Кордоба Националь Б Тальерес Кордоба 2:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|10
|3
|4
|32 - 15
|33
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|16 - 12
|30
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|4.
|Велес Сарсфилд
|17
|8
|5
|4
|17 - 11
|29
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Росарио Сентраль
|17
|7
|8
|2
|25 - 17
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|9.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|11.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|7
|4
|6
|17 - 14
|25
|13.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|17
|7
|3
|7
|22 - 19
|24
|14.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|17
|7
|3
|7
|14 - 14
|24
|15.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|5
|6
|16 - 20
|23
|16.
|Индепендьенте
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|17.
|Банфилд
|0:0
|17
|5
|6
|6
|13 - 13
|21
|18.
|Сентраль Кордоба
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|19.
|Колон
|17
|5
|1
|11
|16 - 27
|16
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|4
|3
|10
|18 - 19
|15
|21.
|Альдосиви
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|22.
|Уракан
|17
|3
|6
|8
|9 - 18
|15
|23.
|Патронато де Парана
|0:0
|17
|3
|5
|9
|11 - 23
|14
|24.
|Годой Крус
|17
|3
|0
|14
|16 - 37
|9
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