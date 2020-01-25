Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Сентраль Кордоба
0:0
Перерыв
Колон
0'
28' Желтая карточка
Matias German Nani
1
Diego
Matias
Rodriguez
29
Ismael
Alberto
Quilez
4
Oscar
Salomon
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
15
Lisandro
Alzugaray
8
Мели
Сесар
5
Cristian
Vega
9
Родригес
Жоао
40
Нуньес
Хервасио
35
Jonathan
Herrera1
1
Леонардо
Буриан
13
Alex
Vigo
6
Emanuel
Olivera
62
Rafael
Garcia
Casanova
40
Rafael
Delgado
7
Mauro
Da
Luz
8
Fernando
Zuqui
14
Лертора
Федерико
28
Marcelo
Estigarribia1
25
Brian
Galvan
10
Luis
Miguel
Rodriguez
Сентраль Кордоба
4-4-2
Колон
4-4-1-1

Ход матча

28'
Matias German Nani
 

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Уракан 1:1 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Сентраль Кордоба 3:2 Патронато де Парана Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба Мидленд 1:2 Сентраль Кордоба
Колон Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 9 3 4 31 - 15 30
2. Аргентинос Хуниорс 17 8 6 3 16 - 12 30
3. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
4. Велес Сарсфилд 17 8 5 4 17 - 11 29
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Росарио Сентраль 17 7 8 2 25 - 17 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Сан-Лоренсо 0:0 17 8 3 6 23 - 22 27
9. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
10. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
11. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
12. Эстудиантес Ла-Плата 0:0 17 7 4 6 16 - 13 25
13. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
14. Унион Санта-Фе 17 6 5 6 16 - 20 23
15. Дефенса и Хустисия 16 6 3 7 13 - 14 21
16. Индепендьенте 16 6 3 7 18 - 21 21
17. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
18. Сентраль Кордоба 0:0 17 4 7 6 17 - 19 19
19. Колон 0:0 17 5 2 10 16 - 26 17
20. Химнасия Ла-Плата 17 4 3 10 18 - 19 15
21. Альдосиви 17 4 3 10 15 - 25 15
22. Уракан 17 3 6 8 9 - 18 15
23. Патронато де Парана 16 3 4 9 11 - 23 13
24. Годой Крус 16 3 0 13 16 - 36 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Matias German Nani получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...