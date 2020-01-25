Аргентина: Суперлига 2019-2020
Сентраль Кордоба
0:0
Перерыв
Колон
28' Желтая карточкаMatias German Nani
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Brian GalvanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Уракан 1:1 Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Сентраль Кордоба 3:2 Патронато де Парана Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба Мидленд 1:2 Сентраль Кордоба
Колон Последние 20 матчей: +8 =2 -10Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|9
|3
|4
|31 - 15
|30
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|16 - 12
|30
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|4.
|Велес Сарсфилд
|17
|8
|5
|4
|17 - 11
|29
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Росарио Сентраль
|17
|7
|8
|2
|25 - 17
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|17
|8
|3
|6
|23 - 22
|27
|9.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|11.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:0
|17
|7
|4
|6
|16 - 13
|25
|13.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|14.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|5
|6
|16 - 20
|23
|15.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|3
|7
|13 - 14
|21
|16.
|Индепендьенте
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|17.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|18.
|Сентраль Кордоба
|0:0
|17
|4
|7
|6
|17 - 19
|19
|19.
|Колон
|0:0
|17
|5
|2
|10
|16 - 26
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|4
|3
|10
|18 - 19
|15
|21.
|Альдосиви
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|22.
|Уракан
|17
|3
|6
|8
|9 - 18
|15
|23.
|Патронато де Парана
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
|24.
|Годой Крус
|16
|3
|0
|13
|16 - 36
|9
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