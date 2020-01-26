Аргентина: Суперлига 2019-2020
Годой Крус
0:1
Первый тайм: 30'
Ривер Плейт
15' Желтая карточкаGianluca Ferrari
0:1
16' ГолСуарес Матиас
32
Рей
Родриго
23
Enzo
Ybanez
30
Juan
Andrada
24
Перес
Энцо
20
Каско
Милтон
- Основной состав
-
32 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Enzo YbanezЗащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Каско МилтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
Ход матча
15'
16'
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +4 =1 -15Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте
Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =3 -6Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо
Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Ривер Плейт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 2:0 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Годой Крус 0:0 Ривер Плейт Примера Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 5:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:2 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:1 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|17
|10
|3
|4
|32 - 15
|33
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|16 - 12
|30
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|4.
|Велес Сарсфилд
|17
|8
|5
|4
|17 - 11
|29
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Росарио Сентраль
|17
|7
|8
|2
|25 - 17
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|9.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|11.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|7
|4
|6
|17 - 14
|25
|13.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|14.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|5
|6
|16 - 20
|23
|15.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|3
|7
|13 - 14
|21
|16.
|Индепендьенте
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|17.
|Сентраль Кордоба
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|18.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|19.
|Колон
|17
|5
|1
|11
|16 - 27
|16
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|4
|3
|10
|18 - 19
|15
|21.
|Альдосиви
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|22.
|Уракан
|17
|3
|6
|8
|9 - 18
|15
|23.
|Патронато де Парана
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
|24.
|Годой Крус
|0:1
|17
|3
|0
|14
|16 - 37
|9
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