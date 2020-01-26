Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Годой Крус
0:1
Первый тайм: 30'
Ривер Плейт
0'
15' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
0:1
16' Гол
Суарес Матиас
30'
32
Рей
Родриго
8
Gabriel
Carrasco
22
Gianluca
Ferrari
20
Nestor
Breitenbruch
14
Marcelo
Herrera1
23
Enzo
Ybanez
29
Tomas
Badaloni
30
Juan
Andrada
21
Gabriel
Alanis
19
Fabian
Henriquez
9
Miguel
Merentiel
1
Армани
Франко
2
Robert
Rojas
28
Мартинес
Лукас
II
6
Диас
Пауло
29
Монтьель
Гонсало
26
Фернандес
Игнасио
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
20
Каско
Милтон
7
Суарес
Матиас
19
Борре
Рафаэль
Годой Крус
5-4-1
Ривер Плейт
3-5-2

Ход матча

15'
Gianluca Ferrari
 
16'
0:1
Суарес Матиас
(Де ла Крус Николас)

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте
Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас Уракан 1:1 Годой Крус
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо
Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Ривер Плейт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Кубок Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:2 Годой Крус Суперлига Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера
Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 2:0 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Годой Крус 0:0 Ривер Плейт Примера Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 5:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:2 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:1 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 17 10 3 4 32 - 15 33
2. Аргентинос Хуниорс 17 8 6 3 16 - 12 30
3. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
4. Велес Сарсфилд 17 8 5 4 17 - 11 29
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Росарио Сентраль 17 7 8 2 25 - 17 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
9. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
10. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
11. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
12. Эстудиантес Ла-Плата 17 7 4 6 17 - 14 25
13. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
14. Унион Санта-Фе 17 6 5 6 16 - 20 23
15. Дефенса и Хустисия 16 6 3 7 13 - 14 21
16. Индепендьенте 16 6 3 7 18 - 21 21
17. Сентраль Кордоба 17 5 6 6 18 - 19 21
18. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
19. Колон 17 5 1 11 16 - 27 16
20. Химнасия Ла-Плата 17 4 3 10 18 - 19 15
21. Альдосиви 17 4 3 10 15 - 25 15
22. Уракан 17 3 6 8 9 - 18 15
23. Патронато де Парана 16 3 4 9 11 - 23 13
24. Годой Крус 0:1 17 3 0 14 16 - 37 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Суарес Матиас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Gianluca Ferrari получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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