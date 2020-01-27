Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 29'
Индепендьенте
0'
13' Желтая карточка
Alan Franco1
18' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
22' Вторая желтая карточка
Искиэрдос Карлос
29'
12
Marcos
Guillermo
Diaz
4
Буффарини
Хулио
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
21
Кампусано
Хорман
11
Сальвио
Эдуардо
Pol
Fernandez
34
Agustin
Obando
10
Тевес
Карлос
19
Сарате
Мауро
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
20
Сильва
Гастон
6
Санчес-Миньо
Хуан
Braian
Romero
22
Lucas
Daniel
Romero
8
Перес
Пабло
II
11
Домингес
Сесильо
29
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Ромеро
Сильвио
Бока Хуниорс
4-1-3-2
Индепендьенте
4-4-2

Ход матча

13'
 
Alan Franco1
18'
Искиэрдос Карлос
 
22'
Искиэрдос Карлос
 
25'
Алонсо Хуниор
Agustin Obando
 

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бока Хуниорс 2:0 Universitario1 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте
Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Суперлига Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Примера
Бока Хуниорс 3:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Примера Индепендьенте 0:3 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 2:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:0 Бока Хуниорс Международные матчи (клубы) Бока Хуниорс 3:3 Индепендьенте Международные матчи (клубы) Бока Хуниорс 4:5 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:0 Бока Хуниорс Примера А Индепендьенте 2:3 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 10 3 4 32 - 15 33
2. Бока Хуниорс 0:0 17 8 6 3 19 - 7 30
3. Аргентинос Хуниорс 17 8 6 3 16 - 12 30
4. Велес Сарсфилд 17 8 5 4 17 - 11 29
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Росарио Сентраль 17 7 8 2 25 - 17 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
9. Расинг Авельянеда 17 6 9 2 21 - 19 27
10. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
11. Атлетико Тукуман 17 7 5 5 18 - 16 26
12. Эстудиантес Ла-Плата 17 7 4 6 17 - 14 25
13. Дефенса и Хустисия 17 7 3 7 17 - 15 24
14. Тальерес Кордоба 17 7 3 7 23 - 22 24
15. Унион Санта-Фе 17 6 5 6 16 - 20 23
16. Индепендьенте 0:0 17 6 4 7 18 - 21 22
17. Банфилд 17 5 6 6 16 - 16 21
18. Сентраль Кордоба 17 5 6 6 18 - 19 21
19. Колон 17 5 1 11 16 - 27 16
20. Химнасия Ла-Плата 17 4 3 10 18 - 19 15
21. Альдосиви 17 4 3 10 15 - 25 15
22. Уракан 17 3 6 8 9 - 18 15
23. Патронато де Парана 17 3 5 9 14 - 26 14
24. Годой Крус 17 3 0 14 16 - 37 9


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