Аргентина: Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 29'
Индепендьенте
13' Желтая карточкаAlan Franco1
18' Желтая карточкаИскиэрдос Карлос
22' Вторая желтая карточкаИскиэрдос Карлос
18
Фабра
Франк
10
Тевес
Карлос
19
Сарате
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосНападающий
-
19 Сарате МауроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
13'
18'
22'
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Бока Хуниорс 2:0 Universitario1 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =3 -9Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте
Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Бока Хуниорс 3:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Примера Индепендьенте 0:3 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина) Бока Хуниорс 2:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:0 Бока Хуниорс Международные матчи (клубы) Бока Хуниорс 3:3 Индепендьенте Международные матчи (клубы) Бока Хуниорс 4:5 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:0 Бока Хуниорс Примера А Индепендьенте 2:3 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Torneo Pentagonal de Verano Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Бока Хуниорс 1:1 Индепендьенте Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|10
|3
|4
|32 - 15
|33
|2.
|Бока Хуниорс
|0:0
|17
|8
|6
|3
|19 - 7
|30
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|16 - 12
|30
|4.
|Велес Сарсфилд
|17
|8
|5
|4
|17 - 11
|29
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Росарио Сентраль
|17
|7
|8
|2
|25 - 17
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|9.
|Расинг Авельянеда
|17
|6
|9
|2
|21 - 19
|27
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|11.
|Атлетико Тукуман
|17
|7
|5
|5
|18 - 16
|26
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|7
|4
|6
|17 - 14
|25
|13.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|3
|7
|17 - 15
|24
|14.
|Тальерес Кордоба
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|5
|6
|16 - 20
|23
|16.
|Индепендьенте
|0:0
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|17.
|Банфилд
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|18.
|Сентраль Кордоба
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|19.
|Колон
|17
|5
|1
|11
|16 - 27
|16
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|4
|3
|10
|18 - 19
|15
|21.
|Альдосиви
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|22.
|Уракан
|17
|3
|6
|8
|9 - 18
|15
|23.
|Патронато де Парана
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|24.
|Годой Крус
|17
|3
|0
|14
|16 - 37
|9
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