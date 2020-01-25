Аргентина: Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
6' Желтая карточкаJose Antonio Paradela
70' Желтая карточкаHarrinson Mancilla
79' Желтая карточкаMaximiliano Angel Coronel
82' Желтая карточкаBrian Ezequiel Cufre
85' Желтая карточкаLucas Robertone
19
Броун
Хорхе
15
Maxi
Caire
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Защитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Ход матча
85'
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +5 =3 -12Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 8
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 9
Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Аргентины Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 5:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Химнасия Ла-Плата 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|9
|3
|4
|31 - 15
|30
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|17
|8
|6
|3
|16 - 12
|30
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|4.
|Велес Сарсфилд
|17
|8
|5
|4
|17 - 11
|29
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Арсенал Саранди
|16
|8
|3
|5
|27 - 20
|27
|7.
|Росарио Сентраль
|0:0
|17
|6
|9
|2
|23 - 16
|27
|8.
|Сан-Лоренсо
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|9.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|7
|4
|5
|25 - 20
|25
|11.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|7
|3
|6
|16 - 13
|24
|14.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|17
|6
|5
|6
|16 - 20
|23
|15.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|3
|7
|13 - 14
|21
|16.
|Индепендьенте
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|17.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|18.
|Сентраль Кордоба
|16
|4
|6
|6
|17 - 19
|18
|19.
|Колон
|16
|5
|1
|10
|16 - 26
|16
|20.
|Уракан
|0:0
|17
|3
|7
|7
|8 - 16
|16
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|4
|3
|10
|18 - 19
|15
|22.
|Альдосиви
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|23.
|Патронато де Парана
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
|24.
|Годой Крус
|16
|3
|0
|13
|16 - 36
|9
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