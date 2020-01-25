Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
6' Желтая карточка
Jose Antonio Paradela
70' Желтая карточка
Harrinson Mancilla
79' Желтая карточка
Maximiliano Angel Coronel
82' Желтая карточка
Brian Ezequiel Cufre
85' Желтая карточка
Lucas Robertone
90'+5
19
Броун
Хорхе
15
Maxi
Caire
2
Гольц
Паоло
23
Maximiliano
Angel
Coronel
32
Matias
Melluso
43
Erik
Ramirez
5
Harrinson
Mancilla
26
Jose
Antonio
Paradela
11
Horacio
Tijanovich
17
Jhonatan
Agudelo
18
Барриос
Лукас
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
5
Гаго
Фернандо
30
Gaston
Claudio
Gimenez
27
Pablo
Galdames
II
23
Thiago
Almada
19
Ромеро
Максимильяно
11
Дженсон
Лукас
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-3-3

Ход матча

6'
Jose Antonio Paradela
 
46'
Матеас Перез Гарсия
Erik Ramirez
 
59'
Leandro Contin
Барриос Лукас
 
60'
 
Lucas Robertone
Gaston Claudio Gimenez
70'
Harrinson Mancilla
 
72'
Maximiliano Comba
Jhonatan Agudelo
 
75'
 
Luca Orellano
Дженсон Лукас
79'
Maximiliano Angel Coronel
 
82'
 
Brian Ezequiel Cufre
85'
 
Lucas Robertone

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 8
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 9
Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера
Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Аргентины Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 5:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Химнасия Ла-Плата 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 9 3 4 31 - 15 30
2. Аргентинос Хуниорс 0:1 17 8 6 3 16 - 12 30
3. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
4. Велес Сарсфилд 17 8 5 4 17 - 11 29
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Арсенал Саранди 16 8 3 5 27 - 20 27
7. Росарио Сентраль 0:0 17 6 9 2 23 - 16 27
8. Сан-Лоренсо 16 8 2 6 23 - 22 26
9. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
10. Ньюэллс Олд Бойз 16 7 4 5 25 - 20 25
11. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
12. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
13. Эстудиантес Ла-Плата 16 7 3 6 16 - 13 24
14. Унион Санта-Фе 1:0 17 6 5 6 16 - 20 23
15. Дефенса и Хустисия 16 6 3 7 13 - 14 21
16. Индепендьенте 16 6 3 7 18 - 21 21
17. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
18. Сентраль Кордоба 16 4 6 6 17 - 19 18
19. Колон 16 5 1 10 16 - 26 16
20. Уракан 0:0 17 3 7 7 8 - 16 16
21. Химнасия Ла-Плата 17 4 3 10 18 - 19 15
22. Альдосиви 17 4 3 10 15 - 25 15
23. Патронато де Парана 16 3 4 9 11 - 23 13
24. Годой Крус 16 3 0 13 16 - 36 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    6'
    Jose Antonio Paradela получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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