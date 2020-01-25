Аргентина: Суперлига 2019-2020
Унион Санта-Фе
1:0
Перерыв
Аргентинос Хуниорс
1:0
12' ГолFranco Troyansky
18' Желтая карточкаJalil Elias
19' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
44' Вторая желтая карточкаFrancis Mac Allister
17
Brian
Blasi
11
Jalil
Elias
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Edwar Lopez
-
-
-
Ход матча
12'
18'
Предыдущие игры
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман
Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|9
|3
|4
|31 - 15
|30
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|17
|8
|6
|3
|16 - 12
|30
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|4.
|Велес Сарсфилд
|17
|8
|5
|4
|17 - 11
|29
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Арсенал Саранди
|16
|8
|3
|5
|27 - 20
|27
|7.
|Росарио Сентраль
|0:0
|17
|6
|9
|2
|23 - 16
|27
|8.
|Сан-Лоренсо
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|9.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|7
|4
|5
|25 - 20
|25
|11.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|7
|3
|6
|16 - 13
|24
|14.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|17
|6
|5
|6
|16 - 20
|23
|15.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|3
|7
|13 - 14
|21
|16.
|Индепендьенте
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|17.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|18.
|Сентраль Кордоба
|16
|4
|6
|6
|17 - 19
|18
|19.
|Колон
|16
|5
|1
|10
|16 - 26
|16
|20.
|Уракан
|0:0
|17
|3
|7
|7
|8 - 16
|16
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|4
|3
|10
|18 - 19
|15
|22.
|Альдосиви
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|23.
|Патронато де Парана
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
|24.
|Годой Крус
|16
|3
|0
|13
|16 - 36
|9
Загрузка...