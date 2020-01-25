Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Унион Санта-Фе
1:0
Перерыв
Аргентинос Хуниорс
0'
1:0
12' Гол
Franco Troyansky
18' Желтая карточка
Jalil Elias
19' Желтая карточка
Francis Mac Allister
44' Вторая желтая карточка
Francis Mac Allister
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
17
Brian
Blasi
2
Franco
Calderon
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
27
Javier
Mendez
III
11
Jalil
Elias
14
Federico
Milo
22
Franco
Troyansky
9
Walter
Bou
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
26
Matias
Romero1
5
Francis
Mac
Allister
10
Damian
Batallini
8
Ivan
Colman
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
Унион Санта-Фе
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1

Ход матча

12'
Franco Troyansky
(Корвалан Клаудио)
1:0
18'
Jalil Elias
 
19'
 
Francis Mac Allister
44'
 
Francis Mac Allister

Предыдущие игры

Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман
Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Унион Санта-Фе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс 0:1 Унион Санта-Фе Суперлига Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:2 Унион Санта-Фе Примера
Унион Санта-Фе 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 3:3 Унион Санта-Фе Примера Аргентинос Хуниорс 0:0 Унион Санта-Фе Примера А Унион Санта-Фе 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 9 3 4 31 - 15 30
2. Аргентинос Хуниорс 0:1 17 8 6 3 16 - 12 30
3. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
4. Велес Сарсфилд 17 8 5 4 17 - 11 29
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Арсенал Саранди 16 8 3 5 27 - 20 27
7. Росарио Сентраль 0:0 17 6 9 2 23 - 16 27
8. Сан-Лоренсо 16 8 2 6 23 - 22 26
9. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
10. Ньюэллс Олд Бойз 16 7 4 5 25 - 20 25
11. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
12. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
13. Эстудиантес Ла-Плата 16 7 3 6 16 - 13 24
14. Унион Санта-Фе 1:0 17 6 5 6 16 - 20 23
15. Дефенса и Хустисия 16 6 3 7 13 - 14 21
16. Индепендьенте 16 6 3 7 18 - 21 21
17. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
18. Сентраль Кордоба 16 4 6 6 17 - 19 18
19. Колон 16 5 1 10 16 - 26 16
20. Уракан 0:0 17 3 7 7 8 - 16 16
21. Химнасия Ла-Плата 17 4 3 10 18 - 19 15
22. Альдосиви 17 4 3 10 15 - 25 15
23. Патронато де Парана 16 3 4 9 11 - 23 13
24. Годой Крус 16 3 0 13 16 - 36 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Francis Mac Allister получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    19'
    Francis Mac Allister получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Jalil Elias получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Franco Troyansky бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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