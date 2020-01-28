Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Веен Висбаден
1:0
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
8' Желтая карточкаАйгнер Штефан
1:0
14' ГолPaterson Chato
21' Желтая карточкаSebastian Mrowca
36' Желтая карточкаCalogero Rizzuto
39' Желтая карточкаРёкер Бенедикт
51' Желтая карточкаMaximilian Dittgen
60' Желтая карточкаDaniel Kyereh
68' Вторая желтая карточкаSebastian Mrowca
16
Дамс
Никлас
13
Louis
Samson
26
Гонтер
Сёрен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дамс НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Goekhan GuelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Jakov Medic
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Louis SamsonЗащитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кемпе ДеннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Ход матча
14'
1:0
21'
36'
39'
60'
68'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
5 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +4 =7 -9Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт
Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Веен Висбаден: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|19
|10
|7
|2
|37 - 21
|37
|2.
|Штуттгарт
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|3.
|Гамбург
|18
|8
|7
|3
|36 - 19
|31
|4.
|Хайденхайм
|18
|8
|6
|4
|27 - 18
|30
|5.
|Ян
|19
|8
|5
|6
|33 - 28
|29
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|19
|8
|5
|6
|29 - 27
|29
|7.
|Гройтер Фюрт
|19
|8
|4
|7
|28 - 24
|28
|8.
|Оснабрюк
|18
|7
|5
|6
|25 - 19
|26
|9.
|Зандхаузен
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|10.
|Хольштайн Киль
|18
|6
|5
|7
|29 - 30
|23
|11.
|Дармштадт
|18
|4
|9
|5
|20 - 25
|21
|12.
|Санкт-Паули
|19
|5
|6
|8
|24 - 26
|21
|13.
|Ганновер 96
|19
|5
|6
|8
|22 - 31
|21
|14.
|Карлсруэ
|18
|4
|8
|6
|29 - 36
|20
|15.
|Веен Висбаден
|19
|5
|5
|9
|22 - 35
|20
|16.
|Бохум
|19
|4
|8
|7
|32 - 36
|20
|17.
|Нюрнберг
|18
|4
|7
|7
|26 - 34
|19
|18.
|Динамо Дрезден
|18
|3
|4
|11
|17 - 34
|13
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