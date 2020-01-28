Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Веен Висбаден
1:0
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0'
8' Желтая карточка
Айгнер Штефан
1:0
14' Гол
Paterson Chato
21' Желтая карточка
Sebastian Mrowca
36' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
39' Желтая карточка
Рёкер Бенедикт
51' Желтая карточка
Maximilian Dittgen
60' Желтая карточка
Daniel Kyereh
68' Вторая желтая карточка
Sebastian Mrowca
90'+4
34
Линднер
Хайнц
4
Мокенхаупт
Саша
16
Дамс
Никлас
5
Рёкер
Бенедикт
10
Sebastian
Mrowca
6
Tobias
Schwede
15
Paterson
Chato
17
Daniel
Kyereh
7
Maximilian
Dittgen
32
Айгнер
Штефан
9
Manuel
Schaeffler
II
1
Martin
Maennel
3
Михоевич
Марко
13
Louis
Samson
26
Гонтер
Сёрен
24
Штраусс
Патрик
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
20
Calogero
Rizzuto
10
Назаров
Дмитрий
II
7
Хохшайдт
Ян
11
Florian
Krueger
Веен Висбаден
3-3-3-1
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2

Ход матча

8'
Айгнер Штефан
 
14'
Paterson Chato
(Daniel Kyereh)
1:0
21'
Sebastian Mrowca
 
36'
 
Calogero Rizzuto
39'
Рёкер Бенедикт
 
51'
Maximilian Dittgen
 
60'
Daniel Kyereh
 
65'
Niclas Shipnoski
Айгнер Штефан
 
65'
 
Теструт Паскаль
Florian Krueger
68'
Sebastian Mrowca
 
72'
 
Дафернер Кристоф
Louis Samson
72'
Jakov Medic
Daniel Kyereh
 
81'
Титц Филлип
Manuel Schaeffler II
 
81'
 
Tom Baumgart
Штраусс Патрик

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Веен Висбаден Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт
Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Веен Висбаден: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Бундеслига 2 Веен Висбаден 2:0 Эрцгебирге Ауэ Кубок Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Веен Висбаден Бундеслига 3
Эрцгебирге Ауэ 2:2 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Веен Висбаден 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 19 10 7 2 37 - 21 37
2. Штуттгарт 18 9 4 5 30 - 24 31
3. Гамбург 18 8 7 3 36 - 19 31
4. Хайденхайм 18 8 6 4 27 - 18 30
5. Ян 19 8 5 6 33 - 28 29
6. Эрцгебирге Ауэ 19 8 5 6 29 - 27 29
7. Гройтер Фюрт 19 8 4 7 28 - 24 28
8. Оснабрюк 18 7 5 6 25 - 19 26
9. Зандхаузен 18 5 9 4 21 - 20 24
10. Хольштайн Киль 18 6 5 7 29 - 30 23
11. Дармштадт 18 4 9 5 20 - 25 21
12. Санкт-Паули 19 5 6 8 24 - 26 21
13. Ганновер 96 19 5 6 8 22 - 31 21
14. Карлсруэ 18 4 8 6 29 - 36 20
15. Веен Висбаден 19 5 5 9 22 - 35 20
16. Бохум 19 4 8 7 32 - 36 20
17. Нюрнберг 18 4 7 7 26 - 34 19
18. Динамо Дрезден 18 3 4 11 17 - 34 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Рёкер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Sebastian Mrowca получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Paterson Chato бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Айгнер Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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