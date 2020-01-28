Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Ян
1:0
Конец матча
Ганновер 96
41' Желтая карточкаХорн Яннес
45' Желтая карточкаБакалорц Марвин
45' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
1:0
45' ПенальтиБезушков Макс
55' Желтая карточкаАльборнос Миико
83' Желтая карточкаMarco Gruettner
17
Oliver
Hein
21
Хорн
Яннес
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Oliver HeinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Tom BaackЗащитник
- Защитник
-
34 Книппинг ТимЗащитник
-
24 Сейдель АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Долл
Ход матча
41'
45'
45'
45'
1:0
46'
55'
83'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бохум 2:3 Ян Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ян 1:0 Санкт-Паули Карлсруэ 4:1 Ян
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =5 -10Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96
Последние игры между собой
Ян: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ганновер 96: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|19
|10
|7
|2
|37 - 21
|37
|2.
|Штуттгарт
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|3.
|Гамбург
|18
|8
|7
|3
|36 - 19
|31
|4.
|Хайденхайм
|18
|8
|6
|4
|27 - 18
|30
|5.
|Ян
|19
|8
|5
|6
|33 - 28
|29
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|19
|8
|5
|6
|29 - 27
|29
|7.
|Гройтер Фюрт
|19
|8
|4
|7
|28 - 24
|28
|8.
|Оснабрюк
|18
|7
|5
|6
|25 - 19
|26
|9.
|Зандхаузен
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|10.
|Хольштайн Киль
|18
|6
|5
|7
|29 - 30
|23
|11.
|Дармштадт
|18
|4
|9
|5
|20 - 25
|21
|12.
|Санкт-Паули
|19
|5
|6
|8
|24 - 26
|21
|13.
|Ганновер 96
|19
|5
|6
|8
|22 - 31
|21
|14.
|Карлсруэ
|18
|4
|8
|6
|29 - 36
|20
|15.
|Веен Висбаден
|19
|5
|5
|9
|22 - 35
|20
|16.
|Бохум
|19
|4
|8
|7
|32 - 36
|20
|17.
|Нюрнберг
|18
|4
|7
|7
|26 - 34
|19
|18.
|Динамо Дрезден
|18
|3
|4
|11
|17 - 34
|13
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