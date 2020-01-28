Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Ян
1:0
Конец матча
Ганновер 96
0'
41' Желтая карточка
Хорн Яннес
45' Желтая карточка
Бакалорц Марвин
45' Желтая карточка
Антон Вальдемар
1:0
45' Пенальти
Безушков Макс
55' Желтая карточка
Альборнос Миико
83' Желтая карточка
Marco Gruettner
90'+6
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
36
Окороджи
Чима
9
Jan
George
17
Oliver
Hein
7
Безушков
Макс
22
Штольце
Себастьян
15
Marco
Gruettner
19
Andreas
Albers
1
Цилер
Рон-Роберт
31
Антон
Вальдемар
5
Felipe
Martins1
21
Хорн
Яннес
11
Майна
Линтон
6
Бакалорц
Марвин
10
Харагути
Генки
3
Альборнос
Миико
9
Гвидетти
Йон
18
Штендера
Марк
17
Дукш
Марвин
Ян
4-4-2
Ганновер 96
3-4-3

Ход матча

12'
Erik Wekesser
Штольце Себастьян
 
41'
 
Хорн Яннес
45'
 
Бакалорц Марвин
45'
 
Антон Вальдемар
45'
Безушков Макс
1:0
46'
 
Корб Юлиан
Хорн Яннес
55'
 
Альборнос Миико
59'
 
Кайзер Доминик
Штендера Марк
68'
Jan-Marc Schneider
Erik Wekesser
 
76'
 
Тойхерт Седрик
Бакалорц Марвин
83'
Marco Gruettner
 
90'
Сейдель Арон
Jan George
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бохум 2:3 Ян Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ян 1:0 Санкт-Паули Карлсруэ 4:1 Ян
Ян 3:1 Хайденхайм Дармштадт 2:2 Ян Ян 3:3 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Ян Ян 1:0 Зандхаузен Хольштайн Киль 1:2 Ян Ян 2:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:1 Ян Ян 2:3 Штуттгарт Веен Висбаден 0:5 Ян Ян 1:3 Арминия Гройтер Фюрт 1:0 Ян Саарбрюккен 3:2 Ян Ганновер 96 1:1 Ян Ян 3:1 Бохум Ян 2:1 Майнц
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96

Последние игры между собой

Ян: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ганновер 96: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ганновер 96 1:1 Ян Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 19 10 7 2 37 - 21 37
2. Штуттгарт 18 9 4 5 30 - 24 31
3. Гамбург 18 8 7 3 36 - 19 31
4. Хайденхайм 18 8 6 4 27 - 18 30
5. Ян 19 8 5 6 33 - 28 29
6. Эрцгебирге Ауэ 19 8 5 6 29 - 27 29
7. Гройтер Фюрт 19 8 4 7 28 - 24 28
8. Оснабрюк 18 7 5 6 25 - 19 26
9. Зандхаузен 18 5 9 4 21 - 20 24
10. Хольштайн Киль 18 6 5 7 29 - 30 23
11. Дармштадт 18 4 9 5 20 - 25 21
12. Санкт-Паули 19 5 6 8 24 - 26 21
13. Ганновер 96 19 5 6 8 22 - 31 21
14. Карлсруэ 18 4 8 6 29 - 36 20
15. Веен Висбаден 19 5 5 9 22 - 35 20
16. Бохум 19 4 8 7 32 - 36 20
17. Нюрнберг 18 4 7 7 26 - 34 19
18. Динамо Дрезден 18 3 4 11 17 - 34 13


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