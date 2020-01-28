Германия: Бундеслига 2 2019-2020
1' Желтая карточкаБруннер Седрик
22' Желтая карточкаЯбо Рейнольд
1:0
27' ГолФогльзаммер Андреас
31' Желтая карточкаФабиан Патрик
44' Желтая карточкаЛи Чхон-Ён
45' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
45' Желтая карточкаДекарли Сауло
10
Ябо
Рейнольд
23
Теше
Роберт
11
Ли
Чхон-Ён
17
Блум
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Суку СебиоНападающий
-
-
16 Fabian Kunze
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Чхон-ЁнПолузащитник
- Нападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
22'
27'
31'
44'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ
Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия
Бохум Последние 20 матчей: +5 =8 -7Бохум 2:3 Ян Бохум 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ
Бохум 1:1 Оснабрюк Санкт-Паули 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум Бохум 3:3 Карлсруэ Хайденхайм 2:3 Бохум Бохум 2:2 Дармштадт Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 2:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:1 Бохум Бохум 3:3 Веен Висбаден Гамбург 1:0 Бохум Баунаталь 2:3 Бохум Бохум 3:3 Арминия Ян 3:1 Бохум
Последние игры между собой
Арминия: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Бохум: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Арминия 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:4 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:2 Бохум Бундеслига 2 Арминия 2:2 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Бохум Бундеслига Бохум 2:0 Арминия Бундеслига Арминия 2:0 Бохум Бундеслига Бохум 3:0 Арминия Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|1:0
|19
|10
|7
|2
|36 - 21
|37
|2.
|Штуттгарт
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|3.
|Гамбург
|18
|8
|7
|3
|36 - 19
|31
|4.
|Хайденхайм
|18
|8
|6
|4
|27 - 18
|30
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|18
|8
|5
|5
|29 - 26
|29
|6.
|Оснабрюк
|18
|7
|5
|6
|25 - 19
|26
|7.
|Ян
|18
|7
|5
|6
|32 - 28
|26
|8.
|Гройтер Фюрт
|18
|7
|4
|7
|25 - 24
|25
|9.
|Зандхаузен
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|10.
|Хольштайн Киль
|18
|6
|5
|7
|29 - 30
|23
|11.
|Санкт-Паули
|18
|5
|6
|7
|24 - 23
|21
|12.
|Ганновер 96
|18
|5
|6
|7
|22 - 30
|21
|13.
|Дармштадт
|18
|4
|9
|5
|20 - 25
|21
|14.
|Карлсруэ
|18
|4
|8
|6
|29 - 36
|20
|15.
|Бохум
|0:1
|19
|4
|8
|7
|32 - 35
|20
|16.
|Нюрнберг
|18
|4
|7
|7
|26 - 34
|19
|17.
|Веен Висбаден
|18
|4
|5
|9
|21 - 35
|17
|18.
|Динамо Дрезден
|18
|3
|4
|11
|17 - 34
|13
Загрузка...