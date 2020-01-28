Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Арминия
1:0
Первый тайм: 45+'
Бохум
0'
1' Желтая карточка
Бруннер Седрик
22' Желтая карточка
Ябо Рейнольд
1:0
27' Гол
Фогльзаммер Андреас
31' Желтая карточка
Фабиан Патрик
44' Желтая карточка
Ли Чхон-Ён
45' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
45' Желтая карточка
Декарли Сауло
45'+6
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
19
Manuel
Prietl
30
Хартель
Марсель
25
Клаусс
Джонатан
10
Ябо
Рейнольд
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
1
Manuel
Riemann
2
Гамбоа
Кристиан
5
Декарли
Сауло
19
Фабиан
Патрик
3
Данило
Соарес
23
Теше
Роберт
8
Лосилья
Антони
20
Янельт
Витали
11
Ли
Чхон-Ён
35
Ганвула
Сильвер
17
Блум
Данни
Арминия
4-2-3-1
Бохум
4-1-2-1-2

Ход матча

1'
Бруннер Седрик
 
22'
Ябо Рейнольд
 
27'
Фогльзаммер Андреас
1:0
31'
 
Фабиан Патрик
44'
 
Ли Чхон-Ён
45'
 
Гамбоа Кристиан
45'
 
Декарли Сауло

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ
Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия
Бохум Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Бохум 2:3 Ян Бохум 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ
Бохум 1:1 Оснабрюк Санкт-Паули 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария Хольштайн Киль 2:1 Бохум Бохум 3:3 Карлсруэ Хайденхайм 2:3 Бохум Бохум 2:2 Дармштадт Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 2:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:1 Бохум Бохум 3:3 Веен Висбаден Гамбург 1:0 Бохум Баунаталь 2:3 Бохум Бохум 3:3 Арминия Ян 3:1 Бохум

Последние игры между собой

Арминия: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Бохум: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Бохум 3:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 3:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:0 Арминия Бундеслига 2 Бохум 0:1 Арминия Бундеслига 2
Арминия 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:4 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:2 Бохум Бундеслига 2 Арминия 2:2 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Бохум Бундеслига Бохум 2:0 Арминия Бундеслига Арминия 2:0 Бохум Бундеслига Бохум 3:0 Арминия Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 1:0 19 10 7 2 36 - 21 37
2. Штуттгарт 18 9 4 5 30 - 24 31
3. Гамбург 18 8 7 3 36 - 19 31
4. Хайденхайм 18 8 6 4 27 - 18 30
5. Эрцгебирге Ауэ 18 8 5 5 29 - 26 29
6. Оснабрюк 18 7 5 6 25 - 19 26
7. Ян 18 7 5 6 32 - 28 26
8. Гройтер Фюрт 18 7 4 7 25 - 24 25
9. Зандхаузен 18 5 9 4 21 - 20 24
10. Хольштайн Киль 18 6 5 7 29 - 30 23
11. Санкт-Паули 18 5 6 7 24 - 23 21
12. Ганновер 96 18 5 6 7 22 - 30 21
13. Дармштадт 18 4 9 5 20 - 25 21
14. Карлсруэ 18 4 8 6 29 - 36 20
15. Бохум 0:1 19 4 8 7 32 - 35 20
16. Нюрнберг 18 4 7 7 26 - 34 19
17. Веен Висбаден 18 4 5 9 21 - 35 17
18. Динамо Дрезден 18 3 4 11 17 - 34 13


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