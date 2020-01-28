Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Гройтер Фюрт
3:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
29' Желтая карточка
Грин Джулиан
38' Желтая карточка
Viktor Gyoekeres
1:0
43' Гол
Хргота Бранимир
2:0
86' Гол
Jamie Leweling
3:0
90' Гол
Daniel Keita-Ruel
90'+3
30
Бурхерт
Саша
24
Сауэр
Максимилиан
13
Калиджиури
Марко
23
Еккель
Пауль
3
Виттек
Максимилиан
15
Эрнст
Себастьян
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
17
Хргота
Бранимир
16
Нильсен
Ховард
10
Daniel
Keita-Ruel
30
Химмельман
Робин
19
Цандер
Лука-Милан
3
Оэстигор
Лео
15
Бубалья
Даниэль
12
Мияичи
Рио
28
Собота
Вальдемар
37
Finn
Becker
43
Sebastian
Ohlsson
I
10
Бухтманн
Кристофер
25
Верман
Хенк
9
Viktor
Gyoekeres
Гройтер Фюрт
4-3-3
Санкт-Паули
3-4-1-2

Ход матча

29'
Грин Джулиан
 
32'
Jamie Leweling
Грин Джулиан
 
38'
 
Viktor Gyoekeres
43'
Хргота Бранимир
(Зегуйн Пауль)
1:0
61'
 
Тащи Борис
Бухтманн Кристофер
61'
 
Rico Benatelli
Finn Becker
77'
 
Matthew Penney
Цандер Лука-Милан
81'
Hans Sarpei2
Хргота Бранимир
 
85'
David Raum
Виттек Максимилиан
 
86'
Jamie Leweling
(Эрнст Себастьян)
2:0
90'
Daniel Keita-Ruel
3:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Карлсруэ 1:5 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт 0:0 Нюрнберг Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:3 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:0 Ян Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Аугсбург 1:0 Гройтер Фюрт
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден
Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль

Последние игры между собой

Гройтер Фюрт: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Санкт-Паули: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 1:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 5:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 19 10 7 2 37 - 21 37
2. Штуттгарт 18 9 4 5 30 - 24 31
3. Гамбург 18 8 7 3 36 - 19 31
4. Хайденхайм 18 8 6 4 27 - 18 30
5. Ян 19 8 5 6 33 - 28 29
6. Эрцгебирге Ауэ 19 8 5 6 29 - 27 29
7. Гройтер Фюрт 19 8 4 7 28 - 24 28
8. Оснабрюк 18 7 5 6 25 - 19 26
9. Зандхаузен 18 5 9 4 21 - 20 24
10. Хольштайн Киль 18 6 5 7 29 - 30 23
11. Дармштадт 18 4 9 5 20 - 25 21
12. Санкт-Паули 19 5 6 8 24 - 26 21
13. Ганновер 96 19 5 6 8 22 - 31 21
14. Карлсруэ 18 4 8 6 29 - 36 20
15. Веен Висбаден 19 5 5 9 22 - 35 20
16. Бохум 19 4 8 7 32 - 36 20
17. Нюрнберг 18 4 7 7 26 - 34 19
18. Динамо Дрезден 18 3 4 11 17 - 34 13


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