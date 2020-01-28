Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Гройтер Фюрт
3:0
Конец матча
Санкт-Паули
29' Желтая карточкаГрин Джулиан
38' Желтая карточкаViktor Gyoekeres
1:0
43' ГолХргота Бранимир
2:0
86' ГолJamie Leweling
3:0
90' ГолDaniel Keita-Ruel
30
Бурхерт
Саша
23
Еккель
Пауль
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
12
Мияичи
Рио
37
Finn
Becker
25
Верман
Хенк
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Еккель ПаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 David RaumЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Hans Sarpei2
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Верман ХенкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Тащи БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Луукай Йош
Ход матча
29'
38'
43'
1:0
86'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Карлсруэ 1:5 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт
Гройтер Фюрт 0:0 Нюрнберг Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 3:1 Дармштадт Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:3 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:0 Ян Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Аугсбург 1:0 Гройтер Фюрт
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +7 =5 -8Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден
Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:0 Гамбург Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль
Последние игры между собой
Гройтер Фюрт: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Санкт-Паули: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 1:4 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:3 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 5:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|19
|10
|7
|2
|37 - 21
|37
|2.
|Штуттгарт
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|3.
|Гамбург
|18
|8
|7
|3
|36 - 19
|31
|4.
|Хайденхайм
|18
|8
|6
|4
|27 - 18
|30
|5.
|Ян
|19
|8
|5
|6
|33 - 28
|29
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|19
|8
|5
|6
|29 - 27
|29
|7.
|Гройтер Фюрт
|19
|8
|4
|7
|28 - 24
|28
|8.
|Оснабрюк
|18
|7
|5
|6
|25 - 19
|26
|9.
|Зандхаузен
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|10.
|Хольштайн Киль
|18
|6
|5
|7
|29 - 30
|23
|11.
|Дармштадт
|18
|4
|9
|5
|20 - 25
|21
|12.
|Санкт-Паули
|19
|5
|6
|8
|24 - 26
|21
|13.
|Ганновер 96
|19
|5
|6
|8
|22 - 31
|21
|14.
|Карлсруэ
|18
|4
|8
|6
|29 - 36
|20
|15.
|Веен Висбаден
|19
|5
|5
|9
|22 - 35
|20
|16.
|Бохум
|19
|4
|8
|7
|32 - 36
|20
|17.
|Нюрнберг
|18
|4
|7
|7
|26 - 34
|19
|18.
|Динамо Дрезден
|18
|3
|4
|11
|17 - 34
|13
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