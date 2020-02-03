Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Тальерес Кордоба
0:1
Перерыв
Бока Хуниорс
0'
0:1
14' Гол
Вилья Себастьян
27' Желтая карточка
Nahuel Tenaglia
40' Желтая карточка
Jony Menendez
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
3
Javier
Marcelo
Gandolfi
25
Leonardo
Godoy
18
Ignacio
Mendez
11
Маури
Хосе
15
Enzo
Hernan
Diaz
20
Фрагапане
Франко
27
Jony
Menendez
17
Морено
Дайро
12
Marcos
Guillermo
Diaz
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
6
Алонсо
Хуниор
18
Фабра
Франк
21
Кампусано
Хорман
11
Сальвио
Эдуардо
7
Pol
Fernandez
22
Вилья
Себастьян
27
Franco
Soldano
10
Тевес
Карлос
Тальерес Кордоба
3-4-2-1
Бока Хуниорс
4-1-3-2

Ход матча

14'
0:1
Вилья Себастьян
(Сальвио Эдуардо)
27'
Nahuel Tenaglia
 
40'
Jony Menendez
 

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Universitario1 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс
Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Бока Хуниорс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Суперлига Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 11 3 4 34 - 15 36
2. Бока Хуниорс 1:0 18 9 6 3 20 - 7 33
3. Ланус 18 9 5 4 25 - 21 32
4. Аргентинос Хуниорс 18 8 7 3 17 - 13 31
5. Велес Сарсфилд 18 8 6 4 18 - 12 30
6. Росарио Сентраль 18 7 8 3 25 - 22 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Эстудиантес Ла-Плата 18 8 4 6 20 - 15 28
9. Расинг Авельянеда 18 6 10 2 22 - 20 28
10. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
11. Атлетико Тукуман 18 7 6 5 19 - 17 27
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
13. Индепендьенте 18 7 4 7 23 - 21 25
14. Дефенса и Хустисия 18 7 4 7 18 - 16 25
15. Тальерес Кордоба 0:1 18 7 3 8 23 - 23 24
16. Банфилд 18 6 6 6 17 - 16 24
17. Унион Санта-Фе 18 6 5 7 17 - 23 23
18. Сентраль Кордоба 18 5 6 7 18 - 21 21
19. Колон 18 5 1 12 16 - 28 16
20. Химнасия Ла-Плата 18 4 4 10 19 - 20 16
21. Альдосиви 18 4 4 10 16 - 26 16
22. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
23. Патронато де Парана 17 3 5 9 14 - 26 14
24. Годой Крус 18 3 0 15 16 - 39 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Jonathan Menendez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Nahuel Tenaglia получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Вилья Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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