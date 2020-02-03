Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
0:1
Перерыв
Бока Хуниорс
0:1
14' ГолВилья Себастьян
27' Желтая карточкаNahuel Tenaglia
40' Желтая карточкаJony Menendez
22
Эррера
Гидо
11
Маури
Хосе
17
Морено
Дайро
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Морено ДайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Рафа IIЗащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тевес КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
14'
27'
40'
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =3 -8Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Universitario1 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс
Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Бока Хуниорс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|11
|3
|4
|34 - 15
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|1:0
|18
|9
|6
|3
|20 - 7
|33
|3.
|Ланус
|18
|9
|5
|4
|25 - 21
|32
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|8
|7
|3
|17 - 13
|31
|5.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|6
|4
|18 - 12
|30
|6.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|8
|3
|25 - 22
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|18
|8
|4
|6
|20 - 15
|28
|9.
|Расинг Авельянеда
|18
|6
|10
|2
|22 - 20
|28
|10.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|11.
|Атлетико Тукуман
|18
|7
|6
|5
|19 - 17
|27
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|13.
|Индепендьенте
|18
|7
|4
|7
|23 - 21
|25
|14.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|4
|7
|18 - 16
|25
|15.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|18
|7
|3
|8
|23 - 23
|24
|16.
|Банфилд
|18
|6
|6
|6
|17 - 16
|24
|17.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|18.
|Сентраль Кордоба
|18
|5
|6
|7
|18 - 21
|21
|19.
|Колон
|18
|5
|1
|12
|16 - 28
|16
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|4
|4
|10
|19 - 20
|16
|21.
|Альдосиви
|18
|4
|4
|10
|16 - 26
|16
|22.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|23.
|Патронато де Парана
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|24.
|Годой Крус
|18
|3
|0
|15
|16 - 39
|9
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