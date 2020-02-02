Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Колон
0:0
Второй тайм: 51'
Банфилд
0'
22' Желтая карточка
Marcelo Estigarribia1
35' Желтая карточка
Reinaldo Lenis
51'
1
Леонардо
Буриан
13
Alex
Vigo
6
Emanuel
Olivera
62
Rafael
Garcia
Casanova
40
Rafael
Delgado
8
Fernando
Zuqui
14
Лертора
Федерико
28
Marcelo
Estigarribia1
12
Чанкалай
Томас
19
Wilson
Morelo
10
Luis
Miguel
Rodriguez
1
Ivan
Arboleda
24
Luciano
Gomez
25
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
14
Franco
Quinteros
30
Jorge
Rodriguez
I
5
Nery
Leyes
23
Reinaldo
Lenis
10
Датоло
Хесус
8
Бертоло
Николас
19
Junior
Arias
Колон
4-4-2
Банфилд
4-2-3-1

Ход матча

22'
Marcelo Estigarribia1
 
35'
 
Reinaldo Lenis

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон
Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон
Банфилд Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд
Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд

Последние игры между собой

Колон: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Колон 0:1 Банфилд Суперлига Банфилд 1:1 Колон Суперлига Банфилд 0:0 Колон Примера Банфилд 1:1 Колон Примера
Банфилд 0:0 Колон Примера Колон 4:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Колон Примера А Колон 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Колон Примера А Колон 0:0 Банфилд Примера А Колон 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Колон Примера А Колон 3:2 Банфилд Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 11 3 4 34 - 15 36
2. Аргентинос Хуниорс 18 8 7 3 17 - 13 31
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 19 - 7 30
4. Велес Сарсфилд 18 8 6 4 18 - 12 30
5. Ланус 0:0 18 8 6 4 23 - 21 30
6. Росарио Сентраль 18 7 8 3 25 - 22 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Эстудиантес Ла-Плата 18 8 4 6 20 - 15 28
9. Расинг Авельянеда 18 6 10 2 22 - 20 28
10. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
11. Атлетико Тукуман 18 7 6 5 19 - 17 27
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
13. Индепендьенте 18 7 4 7 23 - 21 25
14. Дефенса и Хустисия 18 7 4 7 18 - 16 25
15. Тальерес Кордоба 17 7 3 7 23 - 22 24
16. Унион Санта-Фе 18 6 5 7 17 - 23 23
17. Банфилд 0:0 18 5 7 6 16 - 16 22
18. Сентраль Кордоба 18 5 6 7 18 - 21 21
19. Колон 0:0 18 5 2 11 16 - 27 17
20. Химнасия Ла-Плата 18 4 4 10 19 - 20 16
21. Альдосиви 18 4 4 10 16 - 26 16
22. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
23. Патронато де Парана 17 3 5 9 14 - 26 14
24. Годой Крус 0:0 18 3 1 14 16 - 37 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Reinaldo Lenis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Марсело Эстигаррибиа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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