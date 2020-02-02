Аргентина: Суперлига 2019-2020
22' Желтая карточкаMarcelo Estigarribia1
35' Желтая карточкаReinaldo Lenis
13
Alex
Vigo
10
Датоло
Хесус
19
Junior
Arias
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
35'
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +7 =2 -11Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон
Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон
Банфилд Последние 20 матчей: +6 =6 -8Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд
Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд
Последние игры между собой
Колон: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|11
|3
|4
|34 - 15
|36
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|8
|7
|3
|17 - 13
|31
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|19 - 7
|30
|4.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|6
|4
|18 - 12
|30
|5.
|Ланус
|0:0
|18
|8
|6
|4
|23 - 21
|30
|6.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|8
|3
|25 - 22
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|18
|8
|4
|6
|20 - 15
|28
|9.
|Расинг Авельянеда
|18
|6
|10
|2
|22 - 20
|28
|10.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|11.
|Атлетико Тукуман
|18
|7
|6
|5
|19 - 17
|27
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|13.
|Индепендьенте
|18
|7
|4
|7
|23 - 21
|25
|14.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|4
|7
|18 - 16
|25
|15.
|Тальерес Кордоба
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|16.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|17.
|Банфилд
|0:0
|18
|5
|7
|6
|16 - 16
|22
|18.
|Сентраль Кордоба
|18
|5
|6
|7
|18 - 21
|21
|19.
|Колон
|0:0
|18
|5
|2
|11
|16 - 27
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|4
|4
|10
|19 - 20
|16
|21.
|Альдосиви
|18
|4
|4
|10
|16 - 26
|16
|22.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|23.
|Патронато де Парана
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|24.
|Годой Крус
|0:0
|18
|3
|1
|14
|16 - 37
|10
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