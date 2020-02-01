Аргентина: Суперлига 2019-2020
Индепендьенте
4:0
Второй тайм: 60'
Росарио Сентраль
1:0
3' ГолAlexander Barboza
14' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
2:0
33' ГолLeandro Miguel Fernandez
3:0
40' ГолBraian Romero
50' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
4:0
52' ГолРомеро Сильвио
22
Diego
Zabala
25
Pedro
Ojeda
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
3'
33'
40'
52'
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд
Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =9 -3Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви
Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Росарио Сентраль 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:0 Росарио Сентраль Примера Индепендьенте 0:1 Росарио Сентраль Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 2:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Примера А Росарио Сентраль 2:0 Индепендьенте Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|10
|3
|4
|32 - 15
|33
|2.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|19 - 7
|30
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|16 - 12
|30
|4.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|6
|4
|18 - 12
|30
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Росарио Сентраль
|0:4
|18
|7
|8
|3
|25 - 21
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|9.
|Расинг Авельянеда
|17
|6
|9
|2
|21 - 19
|27
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|11.
|Атлетико Тукуман
|17
|7
|5
|5
|18 - 16
|26
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|7
|4
|6
|17 - 14
|25
|13.
|Индепендьенте
|4:0
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|14.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|3
|7
|17 - 15
|24
|15.
|Тальерес Кордоба
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|16.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|5
|6
|16 - 20
|23
|17.
|Банфилд
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|18.
|Сентраль Кордоба
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|19.
|Колон
|17
|5
|1
|11
|16 - 27
|16
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|4
|4
|10
|19 - 20
|16
|21.
|Альдосиви
|18
|4
|4
|10
|16 - 26
|16
|22.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|23.
|Патронато де Парана
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|24.
|Годой Крус
|17
|3
|0
|14
|16 - 37
|9
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