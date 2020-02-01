Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Индепендьенте
4:0
Второй тайм: 60'
Росарио Сентраль
0'
1:0
3' Гол
Alexander Barboza
14' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
2:0
33' Гол
Leandro Miguel Fernandez
3:0
40' Гол
Braian Romero
50' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
4:0
52' Гол
Ромеро Сильвио
60'
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
6
Санчес-Миньо
Хуан
27
Braian
Romero
23
Бланко
Доминго
22
Lucas
Daniel
Romero
11
Домингес
Сесильо
29
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Ромеро
Сильвио
1
Jeremias
Ledesma
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
33
Emanuel
Britez
11
Коласо
Николас
22
Diego
Zabala
21
Ринаудо
Фабиан
25
Pedro
Ojeda
12
Ciro
Rius
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
Индепендьенте
4-4-2
Росарио Сентраль
4-4-2

Ход матча

3'
Alexander Barboza
1:0
14'
 
Damian Alberto Martinez
17'
 
Cristian Gonzalez II
Facundo Almada
33'
Leandro Miguel Fernandez
(Санчес-Миньо Хуан)
2:0
40'
Braian Romero
(Leandro Miguel Fernandez)
3:0
50'
Lucas Daniel Romero
 
50'
 
Рибас Себастьян
Lucas Emanuel Gamba
52'
Ромеро Сильвио
(Leandro Miguel Fernandez)
4:0

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд
Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви
Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 1:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Росарио Сентраль Примера
Росарио Сентраль 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:0 Росарио Сентраль Примера Индепендьенте 0:1 Росарио Сентраль Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 2:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Примера А Росарио Сентраль 2:0 Индепендьенте Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 10 3 4 32 - 15 33
2. Бока Хуниорс 17 8 6 3 19 - 7 30
3. Аргентинос Хуниорс 17 8 6 3 16 - 12 30
4. Велес Сарсфилд 18 8 6 4 18 - 12 30
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Росарио Сентраль 0:4 18 7 8 3 25 - 21 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
9. Расинг Авельянеда 17 6 9 2 21 - 19 27
10. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
11. Атлетико Тукуман 17 7 5 5 18 - 16 26
12. Эстудиантес Ла-Плата 17 7 4 6 17 - 14 25
13. Индепендьенте 4:0 18 7 4 7 22 - 21 25
14. Дефенса и Хустисия 17 7 3 7 17 - 15 24
15. Тальерес Кордоба 17 7 3 7 23 - 22 24
16. Унион Санта-Фе 17 6 5 6 16 - 20 23
17. Банфилд 17 5 6 6 16 - 16 21
18. Сентраль Кордоба 17 5 6 6 18 - 19 21
19. Колон 17 5 1 11 16 - 27 16
20. Химнасия Ла-Плата 18 4 4 10 19 - 20 16
21. Альдосиви 18 4 4 10 16 - 26 16
22. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
23. Патронато де Парана 17 3 5 9 14 - 26 14
24. Годой Крус 17 3 0 14 16 - 37 9


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