Аргентина: Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
1:0
Второй тайм: 46'
Дефенса и Хустисия
1:0
7' Гол в свои воротаУнсаин Луис
13
Гисси
Дилан
12
Мелано
Лукас
16
Рохас
Ариэль
22
Унсаин
Луис
10
Кардосо
Нери
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кардосо НериПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
7'
1:0
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =5 -7Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо
Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =3 -9Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Дефенса и Хустисия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 2:5 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия Националь Б Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Тукуман Националь Б
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|10
|3
|4
|32 - 15
|33
|2.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|19 - 7
|30
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|16 - 12
|30
|4.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|6
|4
|18 - 12
|30
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Атлетико Тукуман
|1:0
|18
|8
|5
|5
|19 - 16
|29
|7.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|8
|3
|25 - 22
|29
|8.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1:0
|18
|8
|4
|6
|18 - 14
|28
|10.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|11.
|Расинг Авельянеда
|17
|6
|9
|2
|21 - 19
|27
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|13.
|Индепендьенте
|18
|7
|4
|7
|23 - 21
|25
|14.
|Тальерес Кордоба
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Дефенса и Хустисия
|0:1
|18
|7
|3
|8
|17 - 16
|24
|16.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|Банфилд
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|18.
|Сентраль Кордоба
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|19.
|Колон
|17
|5
|1
|11
|16 - 27
|16
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|4
|4
|10
|19 - 20
|16
|21.
|Альдосиви
|18
|4
|4
|10
|16 - 26
|16
|22.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|23.
|Патронато де Парана
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|24.
|Годой Крус
|17
|3
|0
|14
|16 - 37
|9
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