Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
1:0
Второй тайм: 46'
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Унсаин Луис
46'
1
Cristian
David
Lucchetti
8
Guillermo
Acosta
13
Гисси
Дилан
6
Marcelo
Ortiz
30
Gabriel
Risso
12
Мелано
Лукас
5
Браво
Федерико
16
Рохас
Ариэль
23
Ramiro
Carrera
9
Leandro
Diaz
III
22
Javier
Fabian
Toledo
22
Унсаин
Луис
19
Nicolas
Tripicchio
28
Juan
Rodriguez2
21
Hector
Martinez2
16
Gonzalo
Piovi
7
Ботта
Рубен
18
Серро
Франсиско
3
Marcelo
Benitez
II
10
Кардосо
Нери
8
Guido
Mainero
12
Juan
Martin
Lucero
Атлетико Тукуман
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-4-2

Ход матча

7'
Унсаин Луис
1:0

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо
Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Дефенса и Хустисия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Тукуман Примера Атлетико Тукуман 3:1 Дефенса и Хустисия Примера
Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 2:5 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия Националь Б Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Националь Б Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Тукуман Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 10 3 4 32 - 15 33
2. Бока Хуниорс 17 8 6 3 19 - 7 30
3. Аргентинос Хуниорс 17 8 6 3 16 - 12 30
4. Велес Сарсфилд 18 8 6 4 18 - 12 30
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Атлетико Тукуман 1:0 18 8 5 5 19 - 16 29
7. Росарио Сентраль 18 7 8 3 25 - 22 29
8. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
9. Эстудиантес Ла-Плата 1:0 18 8 4 6 18 - 14 28
10. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
11. Расинг Авельянеда 17 6 9 2 21 - 19 27
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
13. Индепендьенте 18 7 4 7 23 - 21 25
14. Тальерес Кордоба 17 7 3 7 23 - 22 24
15. Дефенса и Хустисия 0:1 18 7 3 8 17 - 16 24
16. Унион Санта-Фе 0:1 18 6 5 7 16 - 21 23
17. Банфилд 17 5 6 6 16 - 16 21
18. Сентраль Кордоба 17 5 6 6 18 - 19 21
19. Колон 17 5 1 11 16 - 27 16
20. Химнасия Ла-Плата 18 4 4 10 19 - 20 16
21. Альдосиви 18 4 4 10 16 - 26 16
22. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
23. Патронато де Парана 17 3 5 9 14 - 26 14
24. Годой Крус 17 3 0 14 16 - 37 9
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    7'
    ГООООООООЛ - Унсаин Луис очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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