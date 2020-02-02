Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Ривер Плейт
1:0
Второй тайм: 73'
Сентраль Кордоба
0'
14' Красная карточка
Диас Пауло
14' Желтая карточка
Армани Франко
20' Желтая карточка
Нуньес Хервасио
1:0
45' Гол
Борре Рафаэль
73'
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
6
Диас
Пауло
2
Robert
Rojas
28
Мартинес
Лукас
II
20
Каско
Милтон
26
Фернандес
Игнасио
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
7
Суарес
Матиас
19
Борре
Рафаэль
1
Diego
Matias
Rodriguez
29
Ismael
Alberto
Quilez
4
Oscar
Salomon
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
15
Lisandro
Alzugaray
8
Мели
Сесар
5
Cristian
Vega
10
Нуньес
Хервасио
11
Dani
Cure
35
Jonathan
Herrera1
Ривер Плейт
5-3-2
Сентраль Кордоба
4-3-3

Ход матча

14'
Диас Пауло
 
14'
Армани Франко
 
20'
 
Нуньес Хервасио
45'
Борре Рафаэль
(Суарес Матиас)
1:0
58'
 
Родригес Жоао
Jonathan Bay
58'
 
Cristian Chavez I
Dani Cure

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт
Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль
Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Сентраль Кордоба 3:2 Патронато де Парана Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 18 11 3 4 33 - 15 36
2. Аргентинос Хуниорс 18 8 7 3 17 - 13 31
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 19 - 7 30
4. Велес Сарсфилд 18 8 6 4 18 - 12 30
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Росарио Сентраль 18 7 8 3 25 - 22 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Эстудиантес Ла-Плата 18 8 4 6 20 - 15 28
9. Расинг Авельянеда 18 6 10 2 22 - 20 28
10. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
11. Атлетико Тукуман 18 7 6 5 19 - 17 27
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
13. Индепендьенте 18 7 4 7 23 - 21 25
14. Дефенса и Хустисия 18 7 4 7 18 - 16 25
15. Тальерес Кордоба 17 7 3 7 23 - 22 24
16. Унион Санта-Фе 18 6 5 7 17 - 23 23
17. Банфилд 17 5 6 6 16 - 16 21
18. Сентраль Кордоба 0:1 18 5 6 7 18 - 20 21
19. Колон 17 5 1 11 16 - 27 16
20. Химнасия Ла-Плата 18 4 4 10 19 - 20 16
21. Альдосиви 18 4 4 10 16 - 26 16
22. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
23. Патронато де Парана 17 3 5 9 14 - 26 14
24. Годой Крус 17 3 0 14 16 - 37 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Борре Рафаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Нуньес Хервасио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Армани Франко получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    УДАЛЕНА! - Диас Пауло получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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