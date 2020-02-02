Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
1:0
Второй тайм: 73'
Сентраль Кордоба
14' Красная карточкаДиас Пауло
14' Желтая карточкаАрмани Франко
20' Желтая карточкаНуньес Хервасио
1:0
45' ГолБорре Рафаэль
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Dani CureНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Ход матча
14'
14'
20'
45'
1:0
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт
Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Ривер Плейт 2:0 Патронато де Парана Данубио 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль
Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Сентраль Кордоба 3:2 Патронато де Парана Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 3:0 Сан-Мартин Бурсако Лухан 0:0 Сентраль Кордоба Сан-Лоренсо 1:4 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Депортиво Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Лаферрере 2:1 Сентраль Кордоба Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 2:2 Берасатеги Вилла Митре 1:2 Сентраль Кордоба
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|18
|11
|3
|4
|33 - 15
|36
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|8
|7
|3
|17 - 13
|31
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|19 - 7
|30
|4.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|6
|4
|18 - 12
|30
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|8
|3
|25 - 22
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|18
|8
|4
|6
|20 - 15
|28
|9.
|Расинг Авельянеда
|18
|6
|10
|2
|22 - 20
|28
|10.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|11.
|Атлетико Тукуман
|18
|7
|6
|5
|19 - 17
|27
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|13.
|Индепендьенте
|18
|7
|4
|7
|23 - 21
|25
|14.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|4
|7
|18 - 16
|25
|15.
|Тальерес Кордоба
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|16.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|17.
|Банфилд
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|18.
|Сентраль Кордоба
|0:1
|18
|5
|6
|7
|18 - 20
|21
|19.
|Колон
|17
|5
|1
|11
|16 - 27
|16
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|4
|4
|10
|19 - 20
|16
|21.
|Альдосиви
|18
|4
|4
|10
|16 - 26
|16
|22.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|23.
|Патронато де Парана
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|24.
|Годой Крус
|17
|3
|0
|14
|16 - 37
|9
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