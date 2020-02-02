Аргентина: Суперлига 2019-2020
Аргентинос Хуниорс
1:0
Первый тайм: 45+'
Расинг Авельянеда
1:0
6' ГолEdwar Lopez
11' Желтая карточкаМарсело Диас
37' Желтая карточкаMatias Rojas II
41' Желтая карточкаМонтойя Вальтер
23
Edwar
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Edwar LopezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Tiago Banega
-
Ход матча
6'
1:0
11'
37'
41'
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =10 -3Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия
Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Аргентинос Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Расинг Авельянеда 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|10
|3
|4
|32 - 15
|33
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|18
|9
|6
|3
|17 - 12
|33
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|19 - 7
|30
|4.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|6
|4
|18 - 12
|30
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|8
|3
|25 - 22
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|18
|8
|4
|6
|20 - 15
|28
|9.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|10.
|Атлетико Тукуман
|18
|7
|6
|5
|19 - 17
|27
|11.
|Расинг Авельянеда
|0:1
|18
|6
|9
|3
|21 - 20
|27
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|13.
|Индепендьенте
|18
|7
|4
|7
|23 - 21
|25
|14.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|4
|7
|18 - 16
|25
|15.
|Тальерес Кордоба
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|16.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|17.
|Банфилд
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|18.
|Сентраль Кордоба
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|19.
|Колон
|17
|5
|1
|11
|16 - 27
|16
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|4
|4
|10
|19 - 20
|16
|21.
|Альдосиви
|18
|4
|4
|10
|16 - 26
|16
|22.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|23.
|Патронато де Парана
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|24.
|Годой Крус
|17
|3
|0
|14
|16 - 37
|9
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