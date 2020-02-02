Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Аргентинос Хуниорс
1:0
Первый тайм: 45+'
Расинг Авельянеда
0'
1:0
6' Гол
Edwar Lopez
11' Желтая карточка
Марсело Диас
37' Желтая карточка
Matias Rojas II
41' Желтая карточка
Монтойя Вальтер
45'+1
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
3
Kevin
Mac
Allister
26
Matias
Romero1
17
Franco
Moyano
8
Ivan
Colman
10
Damian
Batallini
23
Edwar
Lopez
27
Ауче
Габриэль
1
Ариас
Габриэль
32
Монтойя
Вальтер
23
Nery
Dominguez
16
Мартинес
Маурисио
5
Мена
Эухенио
10
Matias
Rojas
II
21
Марсело
Диас
19
Leonel
Ariel
Miranda
7
Hector
Fertoli
15
Лисандро
Лопес
III
9
Кристальдо
Хонатан
Аргентинос Хуниорс
4-3-1-2
Расинг Авельянеда
4-4-2

Ход матча

6'
Edwar Lopez
1:0
11'
 
Марсело Диас
37'
 
Matias Rojas II
41'
 
Монтойя Вальтер

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия
Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда Суперлига Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера
Аргентинос Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Расинг Авельянеда 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 10 3 4 32 - 15 33
2. Аргентинос Хуниорс 1:0 18 9 6 3 17 - 12 33
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 19 - 7 30
4. Велес Сарсфилд 18 8 6 4 18 - 12 30
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Росарио Сентраль 18 7 8 3 25 - 22 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Эстудиантес Ла-Плата 18 8 4 6 20 - 15 28
9. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
10. Атлетико Тукуман 18 7 6 5 19 - 17 27
11. Расинг Авельянеда 0:1 18 6 9 3 21 - 20 27
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
13. Индепендьенте 18 7 4 7 23 - 21 25
14. Дефенса и Хустисия 18 7 4 7 18 - 16 25
15. Тальерес Кордоба 17 7 3 7 23 - 22 24
16. Унион Санта-Фе 18 6 5 7 17 - 23 23
17. Банфилд 17 5 6 6 16 - 16 21
18. Сентраль Кордоба 17 5 6 6 18 - 19 21
19. Колон 17 5 1 11 16 - 27 16
20. Химнасия Ла-Плата 18 4 4 10 19 - 20 16
21. Альдосиви 18 4 4 10 16 - 26 16
22. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
23. Патронато де Парана 17 3 5 9 14 - 26 14
24. Годой Крус 17 3 0 14 16 - 37 9
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    41'
    Монтойя Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Matias Rojas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Марсело Диас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Edwar Lopez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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