Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ланус
0:0
Второй тайм: 58'
Годой Крус
35' Желтая карточкаДи Пласидо Леонель
49' Желтая карточкаFabian Henriquez
22
Matias
Perez
32
Рей
Родриго
30
Juan
Andrada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Matias PerezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Lucas Vera
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
-
32 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Juan BoladoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
49'
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +10 =5 -5Альдосиви 2:0 Ланус Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус
Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата
Годой Крус Последние 20 матчей: +3 =1 -16Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус
Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас
Последние игры между собой
Ланус: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Ланус 3:3 Годой Крус Примера Годой Крус 1:0 Ланус Примера Ланус 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Ланус Примера Ланус 2:0 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Ланус Примера Ланус 2:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:0 Ланус Копа Судамерикана Ланус 2:2 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 2:0 Ланус Примера А Ланус 1:4 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:1 Ланус Примера А Ланус 4:3 Годой Крус Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|11
|3
|4
|34 - 15
|36
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|18
|8
|7
|3
|17 - 13
|31
|3.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|19 - 7
|30
|4.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|6
|4
|18 - 12
|30
|5.
|Ланус
|0:0
|18
|8
|6
|4
|23 - 21
|30
|6.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|8
|3
|25 - 22
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Эстудиантес Ла-Плата
|18
|8
|4
|6
|20 - 15
|28
|9.
|Расинг Авельянеда
|18
|6
|10
|2
|22 - 20
|28
|10.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|11.
|Атлетико Тукуман
|18
|7
|6
|5
|19 - 17
|27
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|13.
|Индепендьенте
|18
|7
|4
|7
|23 - 21
|25
|14.
|Дефенса и Хустисия
|18
|7
|4
|7
|18 - 16
|25
|15.
|Тальерес Кордоба
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|16.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|17.
|Банфилд
|0:0
|18
|5
|7
|6
|16 - 16
|22
|18.
|Сентраль Кордоба
|18
|5
|6
|7
|18 - 21
|21
|19.
|Колон
|0:0
|18
|5
|2
|11
|16 - 27
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|4
|4
|10
|19 - 20
|16
|21.
|Альдосиви
|18
|4
|4
|10
|16 - 26
|16
|22.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|23.
|Патронато де Парана
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|24.
|Годой Крус
|0:0
|18
|3
|1
|14
|16 - 37
|10
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