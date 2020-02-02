Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ланус
0:0
Второй тайм: 58'
Годой Крус
0'
35' Желтая карточка
Ди Пласидо Леонель
49' Желтая карточка
Fabian Henriquez
58'
1
Росси
Агустин
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Matias
Perez
3
Бурдиссо
Гильермо
25
Alexandro
Bernabei
10
Marcelino
Moreno
19
Факундо
Киньон
36
Matias
Esquivel
28
Carlos
Auzqui
9
Жозе
Густаво
Санд
7
Акоста
Лаутаро
32
Рей
Родриго
8
Gabriel
Carrasco
22
Gianluca
Ferrari
14
Marcelo
Herrera1
21
Gabriel
Alanis
17
Marcelo
Freites
30
Juan
Andrada
19
Fabian
Henriquez
10
Valentin
Burgoa
29
Tomas
Badaloni
18
Santiago
Garcia
II
Ланус
4-3-3
Годой Крус
4-4-2

Ход матча

35'
Ди Пласидо Леонель
 
49'
 
Fabian Henriquez

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Альдосиви 2:0 Ланус Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус
Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата
Годой Крус Последние 20 матчей: +3 =1 -16
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус
Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Годой Крус 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас

Последние игры между собой

Ланус: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 6
Годой Крус: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 10
Годой Крус 0:2 Ланус Суперлига Годой Крус 4:1 Ланус Суперлига Ланус 3:0 Годой Крус Примера Годой Крус 1:5 Ланус Примера
Ланус 3:3 Годой Крус Примера Годой Крус 1:0 Ланус Примера Ланус 0:1 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Ланус Примера Ланус 2:0 Годой Крус Примера Годой Крус 0:1 Ланус Примера Ланус 2:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:0 Ланус Копа Судамерикана Ланус 2:2 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 2:0 Ланус Примера А Ланус 1:4 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 0:1 Ланус Примера А Ланус 4:3 Годой Крус Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 11 3 4 34 - 15 36
2. Аргентинос Хуниорс 18 8 7 3 17 - 13 31
3. Бока Хуниорс 17 8 6 3 19 - 7 30
4. Велес Сарсфилд 18 8 6 4 18 - 12 30
5. Ланус 0:0 18 8 6 4 23 - 21 30
6. Росарио Сентраль 18 7 8 3 25 - 22 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Эстудиантес Ла-Плата 18 8 4 6 20 - 15 28
9. Расинг Авельянеда 18 6 10 2 22 - 20 28
10. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
11. Атлетико Тукуман 18 7 6 5 19 - 17 27
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
13. Индепендьенте 18 7 4 7 23 - 21 25
14. Дефенса и Хустисия 18 7 4 7 18 - 16 25
15. Тальерес Кордоба 17 7 3 7 23 - 22 24
16. Унион Санта-Фе 18 6 5 7 17 - 23 23
17. Банфилд 0:0 18 5 7 6 16 - 16 22
18. Сентраль Кордоба 18 5 6 7 18 - 21 21
19. Колон 0:0 18 5 2 11 16 - 27 17
20. Химнасия Ла-Плата 18 4 4 10 19 - 20 16
21. Альдосиви 18 4 4 10 16 - 26 16
22. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
23. Патронато де Парана 17 3 5 9 14 - 26 14
24. Годой Крус 0:0 18 3 1 14 16 - 37 10
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Fabian Henriquez получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Ди Пласидо Леонель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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