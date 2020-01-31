Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Велес Сарсфилд
1:1
Конец матча
Альдосиви
0'
10' Желтая карточка
Leandro Maciel
12' Желтая карточка
Абрам Луис
1:0
30' Гол
Ромеро Максимильяно
45' Желтая карточка
Federico Gino
1:1
55' Гол
Federico Gino
64' Желтая карточка
Lucas Villalba
65' Желтая карточка
Гаго Фернандо
73' Желтая карточка
Cain Jair Fara
82' Желтая карточка
Галеано Леонель
90' Красная карточка
Абрам Луис
90'+6
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
30
Gaston
Claudio
Gimenez
6
Гаго
Фернандо
16
Lucas
Robertone
10
Agustin
Bouzat
19
Ромеро
Максимильяно
23
Thiago
Almada
1
Поцрнич
Лучано
2
Cain
Jair
Fara
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
8
Federico
Gino
33
Leandro
Maciel
22
Francisco
Grahl
29
Верон
Гонсало
10
Андрада
Федерико
18
Бертолио
Факундо
Велес Сарсфилд
4-3-3
Альдосиви
4-3-3

Ход матча

10'
 
Leandro Maciel
12'
Абрам Луис
 
30'
Ромеро Максимильяно
(Lucas Robertone)
1:0
45'
 
Federico Gino
46'
 
Pablo Becker
Francisco Grahl
46'
 
Ринкон Себастьян
Верон Гонсало
55'
1:1
Federico Gino
(Lucas Villalba)
64'
 
Lucas Villalba
65'
Гаго Фернандо
 
69'
Адриан Рикардо
Гаго Фернандо
 
73'
 
Cain Jair Fara
76'
Pablo Galdames II
Ромеро Максимильяно
 
82'
 
Галеано Леонель
82'
 
Fernando Evangelista
Бертолио Факундо
90'
Абрам Луис
 
90'
Matias De los Santos II
Lucas Robertone
 

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви
Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Альдосиви: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви Суперлига Альдосиви 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Альдосиви 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 17 10 3 4 32 - 15 33
2. Бока Хуниорс 17 8 6 3 19 - 7 30
3. Аргентинос Хуниорс 17 8 6 3 16 - 12 30
4. Велес Сарсфилд 18 8 6 4 18 - 12 30
5. Ланус 17 8 5 4 23 - 21 29
6. Росарио Сентраль 17 7 8 2 25 - 17 29
7. Арсенал Саранди 17 8 4 5 28 - 21 28
8. Сан-Лоренсо 17 8 3 6 24 - 23 27
9. Расинг Авельянеда 17 6 9 2 21 - 19 27
10. Ньюэллс Олд Бойз 17 7 5 5 26 - 21 26
11. Атлетико Тукуман 17 7 5 5 18 - 16 26
12. Эстудиантес Ла-Плата 17 7 4 6 17 - 14 25
13. Дефенса и Хустисия 17 7 3 7 17 - 15 24
14. Тальерес Кордоба 17 7 3 7 23 - 22 24
15. Унион Санта-Фе 17 6 5 6 16 - 20 23
16. Индепендьенте 17 6 4 7 18 - 21 22
17. Банфилд 17 5 6 6 16 - 16 21
18. Сентраль Кордоба 17 5 6 6 18 - 19 21
19. Колон 17 5 1 11 16 - 27 16
20. Альдосиви 18 4 4 10 16 - 26 16
21. Химнасия Ла-Плата 17 4 3 10 18 - 19 15
22. Уракан 17 3 6 8 9 - 18 15
23. Патронато де Парана 17 3 5 9 14 - 26 14
24. Годой Крус 17 3 0 14 16 - 37 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Federico Gino получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ромеро Максимильяно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Абрам Луис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Leandro Maciel получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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