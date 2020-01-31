Аргентина: Суперлига 2019-2020
Велес Сарсфилд
1:1
Конец матча
Альдосиви
10' Желтая карточкаLeandro Maciel
12' Желтая карточкаАбрам Луис
1:0
30' ГолРомеро Максимильяно
45' Желтая карточкаFederico Gino
1:1
55' ГолFederico Gino
64' Желтая карточкаLucas Villalba
65' Желтая карточкаГаго Фернандо
73' Желтая карточкаCain Jair Fara
82' Желтая карточкаГалеано Леонель
90' Красная карточкаАбрам Луис
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Nahuel YeriЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
10'
12'
30'
45'
55'
1:1
64'
65'
73'
82'
90'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =6 -5Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Ланус
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви
Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Альдосиви: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|17
|10
|3
|4
|32 - 15
|33
|2.
|Бока Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|19 - 7
|30
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|6
|3
|16 - 12
|30
|4.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|6
|4
|18 - 12
|30
|5.
|Ланус
|17
|8
|5
|4
|23 - 21
|29
|6.
|Росарио Сентраль
|17
|7
|8
|2
|25 - 17
|29
|7.
|Арсенал Саранди
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|8.
|Сан-Лоренсо
|17
|8
|3
|6
|24 - 23
|27
|9.
|Расинг Авельянеда
|17
|6
|9
|2
|21 - 19
|27
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|7
|5
|5
|26 - 21
|26
|11.
|Атлетико Тукуман
|17
|7
|5
|5
|18 - 16
|26
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|17
|7
|4
|6
|17 - 14
|25
|13.
|Дефенса и Хустисия
|17
|7
|3
|7
|17 - 15
|24
|14.
|Тальерес Кордоба
|17
|7
|3
|7
|23 - 22
|24
|15.
|Унион Санта-Фе
|17
|6
|5
|6
|16 - 20
|23
|16.
|Индепендьенте
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|17.
|Банфилд
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|18.
|Сентраль Кордоба
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|19.
|Колон
|17
|5
|1
|11
|16 - 27
|16
|20.
|Альдосиви
|18
|4
|4
|10
|16 - 26
|16
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|4
|3
|10
|18 - 19
|15
|22.
|Уракан
|17
|3
|6
|8
|9 - 18
|15
|23.
|Патронато де Парана
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|24.
|Годой Крус
|17
|3
|0
|14
|16 - 37
|9
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