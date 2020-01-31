Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Второй тайм: 71'
Арминия
0'
21' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
24' Желтая карточка
Бруннер Седрик
69' Желтая карточка
Штраусс Патрик
71'
1
Martin
Maennel
3
Михоевич
Марко
2
Jacob
Rasmussen1
26
Гонтер
Сёрен
20
Calogero
Rizzuto
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
15
Кемпе
Деннис
10
Назаров
Дмитрий
II
11
Florian
Krueger
7
Хохшайдт
Ян
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
19
Manuel
Prietl
30
Хартель
Марсель
25
Клаусс
Джонатан
10
Ябо
Рейнольд
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
Эрцгебирге Ауэ
3-4-3
Арминия
4-2-3-1

Ход матча

21'
Calogero Rizzuto
 
24'
 
Бруннер Седрик
55'
Теструт Паскаль
Florian Krueger
 
60'
Штраусс Патрик
Calogero Rizzuto
 
62'
 
Суку Себио
Клаусс Джонатан
69'
Штраусс Патрик
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ
Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден
Арминия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия
Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Арминия: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Арминия Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 0:0 20 10 8 2 37 - 21 38
2. Штуттгарт 19 10 4 5 33 - 24 34
3. Гамбург 19 9 7 3 40 - 20 34
4. Гройтер Фюрт 2:0 20 9 4 7 30 - 24 31
5. Хайденхайм 19 8 6 5 27 - 21 30
6. Эрцгебирге Ауэ 0:0 20 8 6 6 29 - 27 30
7. Ян 0:2 20 8 5 7 33 - 30 29
8. Зандхаузен 19 6 9 4 24 - 21 27
9. Оснабрюк 19 7 5 7 26 - 22 26
10. Хольштайн Киль 19 6 6 7 30 - 31 24
11. Дармштадт 19 4 10 5 21 - 26 22
12. Санкт-Паули 19 5 6 8 24 - 26 21
13. Ганновер 96 19 5 6 8 22 - 31 21
14. Веен Висбаден 19 5 5 9 22 - 35 20
15. Бохум 19 4 8 7 32 - 36 20
16. Карлсруэ 19 4 8 7 29 - 37 20
17. Нюрнберг 19 4 7 8 27 - 38 19
18. Динамо Дрезден 19 4 4 11 18 - 34 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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