Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Второй тайм: 71'
Арминия
21' Желтая карточкаCalogero Rizzuto
24' Желтая карточкаБруннер Седрик
69' Желтая карточкаШтраусс Патрик
26
Гонтер
Сёрен
15
Кемпе
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кемпе ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Louis SamsonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Шюц ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
29 Суку СебиоНападающий
-
16 Fabian Kunze
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ
Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден
Арминия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия
Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия Арминия 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 2:5 Арминия Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Арминия: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|0:0
|20
|10
|8
|2
|37 - 21
|38
|2.
|Штуттгарт
|19
|10
|4
|5
|33 - 24
|34
|3.
|Гамбург
|19
|9
|7
|3
|40 - 20
|34
|4.
|Гройтер Фюрт
|2:0
|20
|9
|4
|7
|30 - 24
|31
|5.
|Хайденхайм
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|20
|8
|6
|6
|29 - 27
|30
|7.
|Ян
|0:2
|20
|8
|5
|7
|33 - 30
|29
|8.
|Зандхаузен
|19
|6
|9
|4
|24 - 21
|27
|9.
|Оснабрюк
|19
|7
|5
|7
|26 - 22
|26
|10.
|Хольштайн Киль
|19
|6
|6
|7
|30 - 31
|24
|11.
|Дармштадт
|19
|4
|10
|5
|21 - 26
|22
|12.
|Санкт-Паули
|19
|5
|6
|8
|24 - 26
|21
|13.
|Ганновер 96
|19
|5
|6
|8
|22 - 31
|21
|14.
|Веен Висбаден
|19
|5
|5
|9
|22 - 35
|20
|15.
|Бохум
|19
|4
|8
|7
|32 - 36
|20
|16.
|Карлсруэ
|19
|4
|8
|7
|29 - 37
|20
|17.
|Нюрнберг
|19
|4
|7
|8
|27 - 38
|19
|18.
|Динамо Дрезден
|19
|4
|4
|11
|18 - 34
|16
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