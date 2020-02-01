Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Ганновер 96
0:1
Второй тайм: 59'
Веен Висбаден
0'
0:1
37' Гол
Айгнер Штефан
56' Желтая карточка
Felipe Martins1
59'
1
Цилер
Рон-Роберт
4
Корб
Юлиан
2
Элез
Йосип
5
Felipe
Martins1
21
Хорн
Яннес
13
Кайзер
Доминик
31
Антон
Вальдемар
18
Штендера
Марк
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
10
Харагути
Генки
34
Линднер
Хайнц
4
Мокенхаупт
Саша
16
Дамс
Никлас
5
Рёкер
Бенедикт
20
Кун
Моритц
15
Paterson
Chato
6
Tobias
Schwede
32
Айгнер
Штефан
17
Daniel
Kyereh
7
Maximilian
Dittgen
9
Manuel
Schaeffler
II
Ганновер 96
4-3-3
Веен Висбаден
3-3-3-1

Ход матча

37'
0:1
Айгнер Штефан
(Daniel Kyereh)
46'
 
Jeremias Lorch
Кун Моритц
56'
Felipe Martins1
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт
Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден
Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Веен Висбаден: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Бундеслига 2 Веен Висбаден 1:2 Ганновер 96 Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 20 10 8 2 37 - 21 38
2. Штуттгарт 0:0 20 10 5 5 33 - 24 35
3. Гамбург 19 9 7 3 40 - 20 34
4. Гройтер Фюрт 20 9 4 7 30 - 24 31
5. Хайденхайм 19 8 6 5 27 - 21 30
6. Эрцгебирге Ауэ 20 8 6 6 29 - 27 30
7. Ян 20 8 5 7 33 - 30 29
8. Зандхаузен 19 6 9 4 24 - 21 27
9. Хольштайн Киль 2:0 20 7 6 7 32 - 31 27
10. Оснабрюк 19 7 5 7 26 - 22 26
11. Веен Висбаден 1:0 20 6 5 9 23 - 35 23
12. Дармштадт 19 4 10 5 21 - 26 22
13. Санкт-Паули 0:0 20 5 7 8 24 - 26 22
14. Ганновер 96 0:1 20 5 6 9 22 - 32 21
15. Бохум 19 4 8 7 32 - 36 20
16. Карлсруэ 0:2 20 4 8 8 29 - 39 20
17. Нюрнберг 19 4 7 8 27 - 38 19
18. Динамо Дрезден 19 4 4 11 18 - 34 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Айгнер Штефан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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