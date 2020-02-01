Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Ганновер 96
0:1
Второй тайм: 59'
Веен Висбаден
0:1
37' ГолАйгнер Штефан
56' Желтая карточкаFelipe Martins1
21
Хорн
Яннес
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонНападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дамс НикласЗащитник
- Защитник
-
20 Кун МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Фриде СиднейПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Goekhan GuelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
Ход матча
37'
0:1
56'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт
Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Арминия Гамбург 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гройтер Фюрт Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =7 -8Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден
Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн Штуттгарт 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк Веен Висбаден 2:5 Арминия Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Веен Висбаден: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|20
|10
|8
|2
|37 - 21
|38
|2.
|Штуттгарт
|0:0
|20
|10
|5
|5
|33 - 24
|35
|3.
|Гамбург
|19
|9
|7
|3
|40 - 20
|34
|4.
|Гройтер Фюрт
|20
|9
|4
|7
|30 - 24
|31
|5.
|Хайденхайм
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|20
|8
|6
|6
|29 - 27
|30
|7.
|Ян
|20
|8
|5
|7
|33 - 30
|29
|8.
|Зандхаузен
|19
|6
|9
|4
|24 - 21
|27
|9.
|Хольштайн Киль
|2:0
|20
|7
|6
|7
|32 - 31
|27
|10.
|Оснабрюк
|19
|7
|5
|7
|26 - 22
|26
|11.
|Веен Висбаден
|1:0
|20
|6
|5
|9
|23 - 35
|23
|12.
|Дармштадт
|19
|4
|10
|5
|21 - 26
|22
|13.
|Санкт-Паули
|0:0
|20
|5
|7
|8
|24 - 26
|22
|14.
|Ганновер 96
|0:1
|20
|5
|6
|9
|22 - 32
|21
|15.
|Бохум
|19
|4
|8
|7
|32 - 36
|20
|16.
|Карлсруэ
|0:2
|20
|4
|8
|8
|29 - 39
|20
|17.
|Нюрнберг
|19
|4
|7
|8
|27 - 38
|19
|18.
|Динамо Дрезден
|19
|4
|4
|11
|18 - 34
|16
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