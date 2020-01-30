Германия: Бундеслига 2019-2020
РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Боруссия М
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг
Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04
Боруссия М Последние 20 матчей: +11 =2 -7Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург
Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Унион Берлин 2:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Вердер Боруссия М 2:1 Рома Байер Л 1:2 Боруссия М Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Рома 1:1 Боруссия М Боруссия Д 1:0 Боруссия М
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|51 - 23
|40
|2.
|Бавария
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|55 - 22
|39
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|36 - 21
|38
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|51 - 28
|36
|5.
|Байер Л
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 22
|34
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 26
|33
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|29 - 30
|30
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 26
|29
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|31 - 30
|24
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 23
|24
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|23 - 27
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|31 - 38
|23
|13.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|24 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|23 - 38
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|19
|6
|0
|13
|27 - 44
|18
|16.
|Вердер
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 44
|17
|17.
|Падерборн
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|23 - 40
|15
|18.
|Фортуна
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|18 - 40
|15
РБ Лейпциг
83.8% (57)
Ничья
8.8% (6)
Боруссия М
7.4% (5)
2:1 РБ Лейпциг
47.1% (32)
2:0 РБ Лейпциг
11.8% (8)
3:1 РБ Лейпциг
11.8% (8)
1:0 РБ Лейпциг
7.4% (5)
1:1 Ничья
7.4% (5)
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