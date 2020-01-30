Германия: Бундеслига 2019-2020

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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Боруссия М

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг
Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04
Боруссия М Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург
Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Унион Берлин 2:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Вердер Боруссия М 2:1 Рома Байер Л 1:2 Боруссия М Боруссия Д 2:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Рома 1:1 Боруссия М Боруссия Д 1:0 Боруссия М

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг Бундеслига Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 19 12 4 3 51 - 23 40
2. Бавария Заявка 19 12 3 4 55 - 22 39
3. Боруссия М Заявка 19 12 2 5 36 - 21 38
4. Боруссия Д Заявка 19 10 6 3 51 - 28 36
5. Байер Л Заявка 19 10 4 5 30 - 22 34
6. Шальке 04 Заявка 19 9 6 4 31 - 26 33
7. Хоффенхайм Заявка 19 9 3 7 29 - 30 30
8. Фрайбург Заявка 19 8 5 6 29 - 26 29
9. Айнтрахт Фр Заявка 19 7 3 9 31 - 30 24
10. Вольфсбург Заявка 19 6 6 7 20 - 23 24
11. Унион Берлин Заявка 19 7 2 10 23 - 27 23
12. Аугсбург Заявка 19 6 5 8 31 - 38 23
13. Герта Заявка 19 6 4 9 24 - 34 22
14. Кёльн Заявка 19 6 2 11 23 - 38 20
15. Майнц Заявка 19 6 0 13 27 - 44 18
16. Вердер Заявка 19 4 5 10 24 - 44 17
17. Падерборн Заявка 19 4 3 12 23 - 40 15
18. Фортуна Заявка 19 4 3 12 18 - 40 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия М

    До начала игры, которая состоится 01.02.2020, осталось 1 день 21 час 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия М
    РБ Лейпциг
    83.8% (57)
    Ничья
    8.8% (6)
    Боруссия М
    7.4% (5)
    2:1 РБ Лейпциг
    47.1% (32)
    2:0 РБ Лейпциг
    11.8% (8)
    3:1 РБ Лейпциг
    11.8% (8)
    1:0 РБ Лейпциг
    7.4% (5)
    1:1 Ничья
    7.4% (5)
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