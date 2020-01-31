Германия: Бундеслига 2019-2020
Герта
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 47863
Шальке 04
71' Желтая карточкаОщипка Бастиан
90' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
22
Ярстейн
Руне
20
Боята
Дедрик
30
Вольф
Мариус
15
Груйич
Марко
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Вольф МариусПолузащитник
-
15 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Майер АрнеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клинсманн Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вольфсбург 1:2 Герта Герта 0:4 Бавария Герта 1:0 Погонь Щецин Герта 2:1 Айнтрахт Фр
Герта 0:0 Боруссия М Байер Л 0:1 Герта Герта 1:0 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:2 Герта Герта 1:2 Боруссия Д Аугсбург 4:0 Герта Герта 2:4 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:0 Герта Герта 3:3 Динамо Дрезден Герта 2:3 Хоффенхайм Вердер 1:1 Герта Герта 3:1 Фортуна Кёльн 0:4 Герта Герта 2:1 Падерборн Майнц 2:1 Герта Шальке 04 3:0 Герта
Шальке 04 Последние 20 матчей: +10 =5 -5Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден
Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн
Последние игры между собой
Герта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Шальке 04: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига Герта 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|51 - 23
|40
|2.
|Бавария
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|55 - 22
|39
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|36 - 21
|38
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|51 - 28
|36
|5.
|Байер Л
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 22
|34
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|31 - 26
|34
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|29 - 30
|30
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 26
|29
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|31 - 30
|24
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 23
|24
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|23 - 27
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|31 - 38
|23
|13.
|Герта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 34
|23
|14.
|Кёльн
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|23 - 38
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|19
|6
|0
|13
|27 - 44
|18
|16.
|Вердер
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 44
|17
|17.
|Падерборн
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|23 - 40
|15
|18.
|Фортуна
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|18 - 40
|15
Герта
16.8% (24)
Ничья
34.3% (49)
Шальке 04
49% (70)
1:2 Шальке 04
35.7% (51)
1:1 Ничья
29.4% (42)
2:1 Герта
9.1% (13)
1:0 Герта
7% (10)
0:1 Шальке 04
5.6% (8)
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