Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 47863 болельщиков

95' Пространство открывается для Миттельштедт Максимилиан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

95' Хорошие скиллы дриблинга показывает Дилросун Джавайро , обходя своих соперников

94' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Герта имеет хороший шанс забить.

91' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Миттельштедт Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

90' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Герта

86' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Удар от ворот произведет Герта

83' Шелбред Пер-Сильян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Пространство открывается для Пёнтек Кшиштоф , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

81' Герта имеет хороший шанс забить.

81' Клюнтер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Сердар Суат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Майер Арне не смог попасть в створ ударом издали

75' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Настасич Матия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Герта имеет хороший шанс забить.

72' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Ощипка Бастиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Дилросун Джавайро из команды Герта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

67' Майер Арне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Матч остановлен

60' Матч возобновится спорным мячом

60' Ох, нехорошо это выглядит. Вольф Мариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Вольф Мариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Хорошо играет на выходе Ярстейн Руне - мяч в ее руках

58' Боята Дедрик ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

58' Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Клюнтер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Миттельштедт Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Хорошо играет на выходе Ярстейн Руне - мяч в ее руках

55' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Торунарига Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Торунарига Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Герта имеет хороший шанс забить.

51' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Герта

49' Отличная игра от Арит Амин из команды Шальке 04 . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

49' Миттельштедт Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Герта имеет хороший шанс забить.