Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Герта
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 47863
Шальке 04
0'
71' Желтая карточка
Ощипка Бастиан
90' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
90'+5
22
Ярстейн
Руне
13
Клюнтер
Лукас
20
Боята
Дедрик
25
Торунарига
Джордан
17
Миттельштедт
Максимилиан
3
Шелбред
Пер-Сильян
18
Аскасибар
Сантьяго
30
Вольф
Мариус
15
Груйич
Марко
16
Дилросун
Джавайро
28
Лукебакио
Доди
35
Нюбель
Александр
18
Калиджиури
Даниэль
4
Кабак
Озан
5
Настасич
Матия
24
Ощипка
Бастиан
2
Маккенни
Уэстон
6
Маскарель
Омар
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
11
Грегорич
Михаэль
9
Раман
Бенито
Герта
4-2-3-1
Шальке 04
4-3-1-2

Ход матча

63'
Майер Арне
Груйич Марко
 
63'
Пёнтек Кшиштоф
Вольф Мариус
 
71'
 
Ощипка Бастиан
78'
 
Шёпф Алессандро
Сердар Суат
90'
 
Тодибо Жан-Клер
Маккенни Уэстон
90'
Миттельштедт Максимилиан
 
90'
 
Матондо Рабби
Раман Бенито

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вольфсбург 1:2 Герта Герта 0:4 Бавария Герта 1:0 Погонь Щецин Герта 2:1 Айнтрахт Фр
Герта 0:0 Боруссия М Байер Л 0:1 Герта Герта 1:0 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:2 Герта Герта 1:2 Боруссия Д Аугсбург 4:0 Герта Герта 2:4 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:0 Герта Герта 3:3 Динамо Дрезден Герта 2:3 Хоффенхайм Вердер 1:1 Герта Герта 3:1 Фортуна Кёльн 0:4 Герта Герта 2:1 Падерборн Майнц 2:1 Герта Шальке 04 3:0 Герта
Шальке 04 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден
Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн

Последние игры между собой

Герта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Шальке 04: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Шальке 04 3:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Герта Бундеслига Шальке 04 1:0 Герта Бундеслига
Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига Герта 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 19 12 4 3 51 - 23 40
2. Бавария Заявка 19 12 3 4 55 - 22 39
3. Боруссия М Заявка 19 12 2 5 36 - 21 38
4. Боруссия Д Заявка 19 10 6 3 51 - 28 36
5. Байер Л Заявка 19 10 4 5 30 - 22 34
6. Шальке 04 Заявка 20 9 7 4 31 - 26 34
7. Хоффенхайм Заявка 19 9 3 7 29 - 30 30
8. Фрайбург Заявка 19 8 5 6 29 - 26 29
9. Айнтрахт Фр Заявка 19 7 3 9 31 - 30 24
10. Вольфсбург Заявка 19 6 6 7 20 - 23 24
11. Унион Берлин Заявка 19 7 2 10 23 - 27 23
12. Аугсбург Заявка 19 6 5 8 31 - 38 23
13. Герта Заявка 20 6 5 9 24 - 34 23
14. Кёльн Заявка 19 6 2 11 23 - 38 20
15. Майнц Заявка 19 6 0 13 27 - 44 18
16. Вердер Заявка 19 4 5 10 24 - 44 17
17. Падерборн Заявка 19 4 3 12 23 - 40 15
18. Фортуна Заявка 19 4 3 12 18 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Герта 0:0 Шальке 04
Герта
16.8% (24)
Ничья
34.3% (49)
Шальке 04
49% (70)
1:2 Шальке 04
35.7% (51)
1:1 Ничья
29.4% (42)
2:1 Герта
9.1% (13)
1:0 Герта
7% (10)
0:1 Шальке 04
5.6% (8)
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