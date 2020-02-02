Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

94' Кёльн заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Г О О О О Л - Исмаил Якобс изменил счет на табло!

91' Фантастический гол, где все сам сделал Эхизибуэ Кингсли

91' Г О О О О Л - Эхизибуэ Кингсли изменил счет на табло!

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок команды Кёльн делает передачу, но он неточен.

89' Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ют Марк наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

87' Хёфлер Николас ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

87' Удар от ворот произведет Кёльн

87' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Дрекслер Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Дрекслер Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Гульде Мануэль из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Борнаув Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Удар от ворот произведет Кёльн

83' Удар от ворот произведет Кёльн

82' Удар от ворот произведет Фрайбург

81' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

80' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Шаллаи Роланд пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

74' Удар от ворот произведет Фрайбург

74' Что за промах! У Борнаув Себастьян была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

73' Дрекслер Доминик наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

73' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Исмаил Якобс из команды Кёльн делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.

71' Хорошо играет на выходе Хорн Тимо - мяч в ее руках

71' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Фрайбург имеет хороший шанс забить.

70' Удар от ворот произведет Фрайбург

70' Исмаил Якобс из команды Кёльн делает пас, но мяч был заблокирован.

70' Исмаил Якобс нанес удар, но тот был заблокирован.

69' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Исмаил Якобс из команды Кёльн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

66' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Кёльн

64' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Фрайбург

63' Пространство открывается для Ют Марк , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

62' Хёфлер Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Хорошо играет на выходе Хорн Тимо - мяч в ее руках

61' Скири Эйе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Фрайбург

60' Ют Марк не смог попасть в створ ударом издали

59' Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удар от ворот произведет Фрайбург

57' Что за промах! У Скири Эйе была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

57' Шволов Александер ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

57' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Хёлер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Ют Марк наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

54' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

53' Удар от ворот произведет Фрайбург

53' Удар от ворот произведет Кёльн

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Удар от ворот произведет Кёльн

50' Судье надоело, что Ют Марк тянет время и он наказал его горчичником

49' Гюнтер Кристиан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

49' Матч возобновлен

48' Дрекслер Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Хёлер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Хёлер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Кордоба Джон из команды Кёльн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

47' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля