Германия: Бундеслига 2019-2020
Кёльн
4:0
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
Фрайбург
12' Желтая карточкаЯкобс Исмаил
20' Желтая карточкаКордоба Джон
1:0
29' ГолБорнаув Себастьян
50' Желтая карточкаЮт Марк
2:0
55' ГолКордоба Джон
62' Желтая карточкаХёфлер Николас
3:0
90' ГолЭхизибуэ Кингсли
4:0
90' ГолЯкобс Исмаил
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
23
Ют
Марк
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
25
Кох
Робин
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ют МаркПолузащитник
-
38 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кох РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
20'
29'
50'
55'
2:0
62'
90'
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
12 Удары в створ 7
-
10 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен
Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта
Фрайбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8Фрайбург 0:2 Падерборн Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург
Шальке 04 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Бавария Герта 1:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Вольфсбург Боруссия М 4:2 Фрайбург Байер Л 1:1 Фрайбург Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Вердер 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Унион Берлин Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Карлсруэ Фрайбург 2:2 Боруссия Д Фортуна 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Аугсбург
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Фрайбург: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Кёльн 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 0:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:0 Фрайбург Бундеслига Кёльн 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|58 - 23
|42
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|53 - 25
|41
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|38 - 23
|39
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|56 - 28
|39
|5.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|31 - 24
|34
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|31 - 26
|34
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|31 - 31
|33
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|29 - 30
|29
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|33 - 39
|26
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|32 - 31
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 23
|24
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|23 - 32
|23
|13.
|Кёльн
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 38
|23
|14.
|Герта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 34
|23
|15.
|Майнц
|Заявка
|20
|6
|0
|14
|28 - 47
|18
|16.
|Вердер
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 46
|17
|17.
|Фортуна
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|19 - 41
|16
|18.
|Падерборн
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|23 - 40
|15
Кёльн
54.7% (81)
Ничья
30.4% (45)
Фрайбург
14.9% (22)
2:1 Кёльн
33.8% (50)
1:1 Ничья
23% (34)
1:0 Кёльн
17.6% (26)
1:2 Фрайбург
12.2% (18)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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