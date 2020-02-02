Германия: Бундеслига 2019-2020

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Кёльн
4:0
Конец матча

Стадион:
Фрайбург
0'
12' Желтая карточка
Якобс Исмаил
20' Желтая карточка
Кордоба Джон
1:0
29' Гол
Борнаув Себастьян
50' Желтая карточка
Ют Марк
2:0
55' Гол
Кордоба Джон
62' Желтая карточка
Хёфлер Николас
3:0
90' Гол
Эхизибуэ Кингсли
4:0
90' Гол
Якобс Исмаил
90'+5
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
34
Каттербах
Ноа
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
24
Дрекслер
Доминик
23
Ют
Марк
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
1
Шволов
Александер
5
Гульде
Мануэль
25
Кох
Робин
23
Хайнц
Доминик
7
Шмид
Жонатан
19
Хаберер
Яник
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
28
Квон
Чхан
Хун
18
Петерсен
Нильс
9
Хёлер
Лукас
Кёльн
4-2-3-1
Фрайбург
3-4-3

Ход матча

12'
Якобс Исмаил
 
20'
Кордоба Джон
 
29'
Борнаув Себастьян
1:0
46'
Шмиц Бенно
Каттербах Ноа
 
46'
 
Вальдшмидт Лука
Хаберер Яник
50'
Ют Марк
 
55'
Кордоба Джон
2:0
62'
 
Хёфлер Николас
68'
 
Шаллаи Роланд
Петерсен Нильс
81'
Теродде Симон
Кордоба Джон
 
89'
Кайнц Флориан
Дрекслер Доминик
 
90'
Эхизибуэ Кингсли
(Теродде Симон)
3:0
90'
Якобс Исмаил
(Ют Марк)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 12 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен
Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн Виктория Кёльн 0:6 Кёльн Шальке 04 1:1 Кёльн Кёльн 0:4 Герта
Фрайбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Фрайбург 0:2 Падерборн Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург
Шальке 04 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Бавария Герта 1:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Вольфсбург Боруссия М 4:2 Фрайбург Байер Л 1:1 Фрайбург Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Вердер 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Унион Берлин Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Карлсруэ Фрайбург 2:2 Боруссия Д Фортуна 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Аугсбург

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Фрайбург: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Фрайбург 1:2 Кёльн Бундеслига Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Бундеслига
Кёльн 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 0:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:0 Фрайбург Бундеслига Кёльн 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 13 3 4 58 - 23 42
2. РБ Лейпциг Заявка 20 12 5 3 53 - 25 41
3. Боруссия М Заявка 20 12 3 5 38 - 23 39
4. Боруссия Д Заявка 20 11 6 3 56 - 28 39
5. Байер Л Заявка 20 10 4 6 31 - 24 34
6. Шальке 04 Заявка 20 9 7 4 31 - 26 34
7. Хоффенхайм Заявка 20 10 3 7 31 - 31 33
8. Фрайбург Заявка 20 8 5 7 29 - 30 29
9. Аугсбург Заявка 20 7 5 8 33 - 39 26
10. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 4 9 32 - 31 25
11. Вольфсбург Заявка 19 6 6 7 20 - 23 24
12. Унион Берлин Заявка 20 7 2 11 23 - 32 23
13. Кёльн Заявка 20 7 2 11 27 - 38 23
14. Герта Заявка 20 6 5 9 24 - 34 23
15. Майнц Заявка 20 6 0 14 28 - 47 18
16. Вердер Заявка 20 4 5 11 25 - 46 17
17. Фортуна Заявка 20 4 4 12 19 - 41 16
18. Падерборн Заявка 19 4 3 12 23 - 40 15
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кёльн 4:0 Фрайбург
Кёльн
54.7% (81)
Ничья
30.4% (45)
Фрайбург
14.9% (22)
2:1 Кёльн
33.8% (50)
1:1 Ничья
23% (34)
1:0 Кёльн
17.6% (26)
1:2 Фрайбург
12.2% (18)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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