Германия: Бундеслига 2019-2020
Фортуна
1:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Эсприт-Арена
Айнтрахт Фр
50' Желтая карточкаШтёгер Кевин
1:0
51' ГолНана Ампома
27
Нана
Ампома
22
Штёгер
Кевин
10
Бериша
Валон
15
Томми
Эрик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нана АмпомаПолузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
10 Бериша ВалонПолузащитник
-
15 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
50'
51'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +5 =4 -11Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте
Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =1 -11Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Айнтрахт Фр: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:1 Заявка
|20
|13
|3
|4
|58 - 23
|42
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|51 - 23
|40
|3.
|Боруссия Д
|2:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|53 - 28
|39
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|36 - 21
|38
|5.
|Байер Л
|1:1 Заявка
|20
|10
|5
|5
|31 - 23
|35
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|31 - 26
|34
|7.
|Хоффенхайм
|1:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 31
|31
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 26
|29
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|20
|7
|4
|9
|31 - 30
|25
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 23
|24
|11.
|Унион Берлин
|0:2 Заявка
|20
|7
|2
|11
|23 - 29
|23
|12.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|20
|6
|5
|9
|31 - 39
|23
|13.
|Герта
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 34
|23
|14.
|Кёльн
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|23 - 38
|20
|15.
|Вердер
|1:0 Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 44
|20
|16.
|Майнц
|1:3 Заявка
|20
|6
|0
|14
|28 - 47
|18
|17.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|20
|4
|4
|12
|18 - 40
|16
|18.
|Падерборн
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|23 - 40
|15
Фортуна
11.6% (17)
Ничья
16.3% (24)
Айнтрахт Фр
72.1% (106)
1:2 Айнтрахт Фр
52.4% (77)
1:1 Ничья
10.9% (16)
0:2 Айнтрахт Фр
8.8% (13)
2:1 Фортуна
7.5% (11)
0:1 Айнтрахт Фр
5.4% (8)
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