Германия: Бундеслига 2019-2020

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Фортуна
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
50' Желтая карточка
Штёгер Кевин
1:0
51' Гол
Нана Ампома
52'
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Айхан
Кан
3
Хоффманн
Андре
29
Зуттнер
Маркус
6
Моралес
Альфредо
27
Нана
Ампома
22
Штёгер
Кевин
10
Бериша
Валон
15
Томми
Эрик
28
Хеннингс
Роувен
1
Трапп
Кевин
24
Да
Коста
Данни
19
Абрахам
Давид
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
8
Соу
Джибриль
17
Роде
Себастьян
22
Чендлер
Тимоти
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
39
Пасьенса
Гонсало
Фортуна
4-1-4-1
Айнтрахт Фр
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Ильзанкер Штефан
Камада Даити
46'
 
Андре Силва
Пасьенса Гонсало
50'
Штёгер Кевин
 
51'
Нана Ампома
(Бериша Валон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте
Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Айнтрахт Фр: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 7:1 Фортуна Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Фортуна Бундеслига
Фортуна 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига 2 Айнтрахт Фр 1:1 Фортуна Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:1 Заявка 20 13 3 4 58 - 23 42
2. РБ Лейпциг Заявка 19 12 4 3 51 - 23 40
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 20 11 6 3 53 - 28 39
4. Боруссия М Заявка 19 12 2 5 36 - 21 38
5. Байер Л 1:1 Заявка 20 10 5 5 31 - 23 35
6. Шальке 04 Заявка 20 9 7 4 31 - 26 34
7. Хоффенхайм 1:1 Заявка 20 9 4 7 30 - 31 31
8. Фрайбург Заявка 19 8 5 6 29 - 26 29
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 20 7 4 9 31 - 30 25
10. Вольфсбург Заявка 19 6 6 7 20 - 23 24
11. Унион Берлин 0:2 Заявка 20 7 2 11 23 - 29 23
12. Аугсбург 0:1 Заявка 20 6 5 9 31 - 39 23
13. Герта Заявка 20 6 5 9 24 - 34 23
14. Кёльн Заявка 19 6 2 11 23 - 38 20
15. Вердер 1:0 Заявка 20 5 5 10 25 - 44 20
16. Майнц 1:3 Заявка 20 6 0 14 28 - 47 18
17. Фортуна 0:0 Заявка 20 4 4 12 18 - 40 16
18. Падерборн Заявка 19 4 3 12 23 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фортуна 1:0 Айнтрахт Фр
Фортуна
11.6% (17)
Ничья
16.3% (24)
Айнтрахт Фр
72.1% (106)
1:2 Айнтрахт Фр
52.4% (77)
1:1 Ничья
10.9% (16)
0:2 Айнтрахт Фр
8.8% (13)
2:1 Фортуна
7.5% (11)
0:1 Айнтрахт Фр
5.4% (8)
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