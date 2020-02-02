Греция: Суперлига 2019-2020
Панатинаикос
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
ПАОК
1:0
45' ГолМакеда Федерико
10
Захид
Гайас
22
Нодь
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захид ГайасПолузащитник
-
22 Нодь ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Joao NunesЗащитник
- Защитник
-
26 Ануар ТуамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Juan Perea
-
-
Главный тренер: Georgios Donis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина
Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Арис Салоники ОФИ 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Ламия Волос 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Панахаики Панатинаикос 1:0 Астерас Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 3:2 АЕК ПАОК 2:2 Панатинаикос Панахаики 1:3 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 Лариса Атромитос 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Ксанти
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ПАОК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:3 ПАОК Суперлига Панатинаикос 4:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 Панатинаикос Суперлига ПАОК 1:0 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|16
|6
|0
|45 - 9
|54
|2.
|ПАОК
|0:0
|22
|16
|5
|1
|43 - 18
|53
|3.
|АЕК
|22
|12
|5
|5
|36 - 21
|41
|4.
|Панатинаикос
|0:0
|22
|9
|8
|5
|25 - 19
|35
|5.
|Арис Салоники
|22
|8
|8
|6
|34 - 26
|32
|6.
|ОФИ
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|7.
|Ксанти
|22
|8
|3
|11
|20 - 30
|27
|8.
|Атромитос
|22
|7
|5
|10
|28 - 33
|26
|9.
|Астерас
|22
|7
|4
|11
|30 - 32
|25
|10.
|Волос
|22
|7
|4
|11
|21 - 36
|25
|11.
|Лариса
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|12.
|Ламия
|22
|5
|9
|8
|17 - 28
|24
|13.
|Паниониос
|22
|4
|3
|15
|15 - 39
|15
|14.
|Панаитоликос
|22
|2
|7
|13
|17 - 36
|13
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