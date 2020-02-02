Греция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Панатинаикос
0:0
Перерыв

Стадион:
ПАОК
0'
1:0
45' Гол
Македа Федерико
1
Диудис
Сократис
2
Йоханссон
Маттиас
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
3
Инсуа
Эмануэль
8
Донис
Христос
21
Курбелис
Димитрис
11
Хадзийованнис
Анастасиос
10
Захид
Гайас
22
Нодь
Доминик
9
Македа
Федерико
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
23
Яннулис
Димитрис
24
Эсити
Андерсон
8
José
Maurisio1
18
Лимниос
Димитрис
27
Мишич
Йосип
20
Виейринья
9
Свидерски
Кароль
Панатинаикос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

45'
Македа Федерико
(Захид Гайас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина
Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Арис Салоники ОФИ 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Ламия Волос 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Панахаики Панатинаикос 1:0 Астерас Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 3:2 АЕК ПАОК 2:2 Панатинаикос Панахаики 1:3 Панатинаикос Панатинаикос 1:2 Лариса Атромитос 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Ксанти
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1
ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ
ПАОК 1:0 АЕК ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ПАОК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
ПАОК 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 ПАОК Суперлига
ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:3 ПАОК Суперлига Панатинаикос 4:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 Панатинаикос Суперлига ПАОК 1:0 Панатинаикос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 22 16 6 0 45 - 9 54
2. ПАОК 0:0 22 16 5 1 43 - 18 53
3. АЕК 22 12 5 5 36 - 21 41
4. Панатинаикос 0:0 22 9 8 5 25 - 19 35
5. Арис Салоники 22 8 8 6 34 - 26 32
6. ОФИ 22 8 4 10 31 - 28 28
7. Ксанти 22 8 3 11 20 - 30 27
8. Атромитос 22 7 5 10 28 - 33 26
9. Астерас 22 7 4 11 30 - 32 25
10. Волос 22 7 4 11 21 - 36 25
11. Лариса 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Ламия 22 5 9 8 17 - 28 24
13. Паниониос 22 4 3 15 15 - 39 15
14. Панаитоликос 22 2 7 13 17 - 36 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Македа Федерико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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