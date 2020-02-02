Греция: Суперлига 2019-2020
7' Желтая карточкаЧигринский Дмитрий
26' Желтая карточкаАраужо Серхио
27' Желтая карточкаКивракидис Кириакос
31' Желтая карточкаКрстичич Ненад
43' Желтая карточкаЛивайя Марко
44' Желтая карточкаDimitrios Goutas
45' Желтая карточкаКатранис Александрос
45' Желтая карточкаAndre Simoes1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
-
22 Симау ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
26'
31'
43'
44'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =3 -9Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос
Панаитоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос
АЕК Последние 20 матчей: +10 =6 -4АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
АЕК 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Кубок АЕК 1:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Атромитос Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Разное АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Атромитос Суперлига АЕК 0:0 Атромитос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|22
|16
|6
|0
|45 - 9
|54
|2.
|ПАОК
|21
|16
|4
|1
|43 - 18
|52
|3.
|АЕК
|0:0
|22
|11
|6
|5
|35 - 21
|39
|4.
|Панатинаикос
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|5.
|Арис Салоники
|22
|8
|8
|6
|34 - 26
|32
|6.
|ОФИ
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|7.
|Ксанти
|22
|8
|3
|11
|20 - 30
|27
|8.
|Атромитос
|0:0
|22
|7
|6
|9
|28 - 32
|27
|9.
|Волос
|22
|7
|4
|11
|21 - 36
|25
|10.
|Лариса
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|11.
|Ламия
|22
|5
|9
|8
|17 - 28
|24
|12.
|Астерас
|0:0
|22
|6
|5
|11
|28 - 31
|23
|13.
|Паниониос
|22
|4
|3
|15
|15 - 39
|15
|14.
|Панаитоликос
|0:0
|22
|2
|8
|12
|16 - 34
|14
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