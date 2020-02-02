Греция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Атромитос
0:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
АЕК
0'
7' Желтая карточка
Чигринский Дмитрий
26' Желтая карточка
Араужо Серхио
27' Желтая карточка
Кивракидис Кириакос
31' Желтая карточка
Крстичич Ненад
43' Желтая карточка
Ливайя Марко
44' Желтая карточка
Dimitrios Goutas
45' Желтая карточка
Катранис Александрос
45' Желтая карточка
Andre Simoes1
59'
16
Медьери
Болаж
19
Кивракидис
Кириакос
29
Stefanos
Stroungis
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
6
Харисис
Харилаос
7
Бусуладжич
Азер
20
Petros
Giakoumakis
14
Андруцос
Танасис
27
Georgios
Ntaviotis
10
Н'Сикулу
Кларк
1
Баркас
Василис
4
Ойконому
Мариос
19
Чигринский
Дмитрий
24
Сварнас
Эфстратиос
2
Бакакис
Михалис
6
Крстичич
Ненад
8
Andre
Simoes1
5
Шимански
Дамиан
3
Лопеш
Элдер
11
Араужо
Серхио
10
Ливайя
Марко
Атромитос
4-2-3-1
АЕК
3-5-2

Ход матча

7'
 
Чигринский Дмитрий
26'
 
Араужо Серхио
27'
Кивракидис Кириакос
 
31'
 
Крстичич Ненад
43'
 
Ливайя Марко
44'
Dimitrios Goutas
 
45'
Катранис Александрос
 
45'
 
Andre Simoes1
52'
 
Верде Даниэле
Араужо Серхио

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Паниониос 1:0 Атромитос Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос
Панаитоликос 0:1 Атромитос Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос
АЕК Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса
Астерас 1:1 АЕК ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панаитоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
АЕК 3:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Кубок Атромитос 0:1 АЕК Кубок
АЕК 0:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 АЕК Кубок АЕК 1:0 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Атромитос Суперлига АЕК 3:0 Атромитос Разное АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Атромитос Суперлига АЕК 0:0 Атромитос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 22 16 6 0 45 - 9 54
2. ПАОК 21 16 4 1 43 - 18 52
3. АЕК 0:0 22 11 6 5 35 - 21 39
4. Панатинаикос 21 9 7 5 25 - 19 34
5. Арис Салоники 22 8 8 6 34 - 26 32
6. ОФИ 22 8 4 10 31 - 28 28
7. Ксанти 22 8 3 11 20 - 30 27
8. Атромитос 0:0 22 7 6 9 28 - 32 27
9. Волос 22 7 4 11 21 - 36 25
10. Лариса 22 6 7 9 24 - 31 25
11. Ламия 22 5 9 8 17 - 28 24
12. Астерас 0:0 22 6 5 11 28 - 31 23
13. Паниониос 22 4 3 15 15 - 39 15
14. Панаитоликос 0:0 22 2 8 12 16 - 34 14
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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