Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
ФКСБ
0' 31'
87
Арлаускис
Гедрюс
3
Бурка
Андрей
55
Винисиус
Пауло
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
37
Бордеяну
Михай
8
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
9
Омрани
Билель
18
Костаке
Йонуц
34
Бэлгрэдян
Кристиан
2
Крецу
Валентин
16
Планич
Богдан
17
Кристя
Юлиан
15
Момчилович
Марко
11
Моруцан
Олимпиу
6
Неделку
Драгош
26
Оайдэ
Рэзван
10
Тэнасе
Флорин
98
Ман
Деннис
7
Коман
Флоринел
ЧФР Клуж
ФКСБ

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари
ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ
ФКСБ 2:0 Газ Метан Mедиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси Германнштадт 0:4 ФКСБ Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ ФКСБ 0:0 Витория Гимарайнш ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
ФКСБ: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 23 13 6 4 48 - 16 45
2. Астра 23 13 4 6 33 - 23 43
3. ФКСБ 0:0 Заявка 22 12 4 6 33 - 24 40
4. Университатя Крайова 23 12 4 7 34 - 23 40
5. Газ Метан Mедиаш 23 10 6 7 30 - 28 36
6. Ботошани 23 9 9 5 31 - 28 36
7. Вииторул Констанца 22 10 5 7 41 - 26 35
8. Динамо Бухарест 23 9 4 10 34 - 37 31
9. Сепси 23 6 11 6 27 - 23 29
10. Германнштадт 23 5 9 9 23 - 38 24
11. КСМ Политехника Яссы 22 5 7 10 22 - 30 22
12. Киндия Тырговиште 23 5 6 12 25 - 43 21
13. Академика Клинчени 23 4 8 11 28 - 44 20
14. Волунтари 22 2 5 15 15 - 41 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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