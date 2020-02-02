Румыния: Первая лига 2019-2020
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Константин Рэдулеску
ФКСБ
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
10
Дяк
Чиприан
17
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
88 Попа АдрианПолузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +12 =3 -5Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари
ФКСБ Последние 20 матчей: +11 =4 -5ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:2 ФКСБ
ФКСБ 2:0 Газ Метан Mедиаш КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:3 Астра Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Сепси Германнштадт 0:4 ФКСБ Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ ФКСБ 0:0 Витория Гимарайнш ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
ФКСБ: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Первая лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|23
|13
|6
|4
|48 - 16
|45
|2.
|Астра
|23
|13
|4
|6
|33 - 23
|43
|3.
|ФКСБ
|0:0 Заявка
|22
|12
|4
|6
|33 - 24
|40
|4.
|Университатя Крайова
|23
|12
|4
|7
|34 - 23
|40
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|23
|10
|6
|7
|30 - 28
|36
|6.
|Ботошани
|23
|9
|9
|5
|31 - 28
|36
|7.
|Вииторул Констанца
|22
|10
|5
|7
|41 - 26
|35
|8.
|Динамо Бухарест
|23
|9
|4
|10
|34 - 37
|31
|9.
|Сепси
|23
|6
|11
|6
|27 - 23
|29
|10.
|Германнштадт
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|11.
|КСМ Политехника Яссы
|22
|5
|7
|10
|22 - 30
|22
|12.
|Киндия Тырговиште
|23
|5
|6
|12
|25 - 43
|21
|13.
|Академика Клинчени
|23
|4
|8
|11
|28 - 44
|20
|14.
|Волунтари
|22
|2
|5
|15
|15 - 41
|11
Загрузка...