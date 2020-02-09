Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +13 =2 -5АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АПОЭЛ 1:2 Аполлон Аполлон 3:2 Этникос Ахна Аполлон 1:0 АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос
Эносис Последние 20 матчей: +4 =7 -9Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия
Эносис 0:2 Докса Катокопия АПОЭЛ 4:0 Эносис Анортосис 5:1 Эносис Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:2 Эносис Отеллос 2:3 Эносис Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис Эносис 0:2 Омония Пафос 1:1 Эносис Эносис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 4:4 Эносис Эносис 0:1 Неа Саламина Докса Катокопия 1:3 Эносис Эносис 2:3 АПОЭЛ Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Эносис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|19
|12
|4
|3
|38 - 12
|40
|2.
|Омония
|0:1
|19
|11
|5
|3
|26 - 11
|38
|3.
|АПОЭЛ
|19
|10
|5
|4
|31 - 12
|35
|4.
|Аполлон
|0:0
|18
|10
|3
|5
|29 - 18
|33
|5.
|АЕК Ларнака
|19
|7
|7
|5
|33 - 25
|28
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|18
|7
|5
|6
|21 - 21
|26
|7.
|Неа Саламина
|18
|7
|3
|8
|22 - 29
|24
|8.
|Олимпиакос Никосия
|19
|4
|8
|7
|25 - 30
|20
|9.
|Пафос
|17
|4
|5
|8
|14 - 23
|17
|10.
|Этникос Ахна
|1:0
|19
|4
|5
|10
|22 - 38
|17
|11.
|Эносис
|0:0
|19
|3
|7
|9
|23 - 38
|16
|12.
|Докса Катокопия
|18
|1
|5
|12
|10 - 37
|8
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