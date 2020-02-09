Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Аполлон
0:0
Первый тайм: 27'
Эносис
0' 27'

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +13 =2 -5
АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон АПОЭЛ 1:2 Аполлон Аполлон 3:2 Этникос Ахна Аполлон 1:0 АПОЭЛ
Олимпиакос Никосия 0:2 Аполлон Аполлон 2:1 Омония Аполлон 2:0 Анортосис Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Аполлон 5:1 Арис Лимассол Аполлон 4:1 Неа Саламина Докса Катокопия 0:1 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Эносис 0:3 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 1:0 Аполлон Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Анортосис 3:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Омония 1:0 Аполлон Аполлон 3:2 Пафос
Эносис Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Эносис 2:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 1:1 Эносис Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия
Эносис 0:2 Докса Катокопия АПОЭЛ 4:0 Эносис Анортосис 5:1 Эносис Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:2 Эносис Отеллос 2:3 Эносис Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис Эносис 0:2 Омония Пафос 1:1 Эносис Эносис 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 4:4 Эносис Эносис 0:1 Неа Саламина Докса Катокопия 1:3 Эносис Эносис 2:3 АПОЭЛ Эносис 1:2 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Эносис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Эносис 0:3 Аполлон Первый дивизион Эносис 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:0 Эносис Первый дивизион Аполлон 2:1 Эносис Первый дивизион
Эносис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Эносис Первый дивизион Эносис 0:1 Аполлон Первый дивизион Эносис 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Эносис Первый дивизион Аполлон 0:0 Эносис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 19 12 4 3 38 - 12 40
2. Омония 0:1 19 11 5 3 26 - 11 38
3. АПОЭЛ 19 10 5 4 31 - 12 35
4. Аполлон 0:0 18 10 3 5 29 - 18 33
5. АЕК Ларнака 19 7 7 5 33 - 25 28
6. АЕЛ Лимаcсол 18 7 5 6 21 - 21 26
7. Неа Саламина 18 7 3 8 22 - 29 24
8. Олимпиакос Никосия 19 4 8 7 25 - 30 20
9. Пафос 17 4 5 8 14 - 23 17
10. Этникос Ахна 1:0 19 4 5 10 22 - 38 17
11. Эносис 0:0 19 3 7 9 23 - 38 16
12. Докса Катокопия 18 1 5 12 10 - 37 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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