Греция: Суперлига 2019-2020

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ОФИ
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Лариса
0' 24'
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
5
Кутрумпис
Гиоргос
16
Маринакис
Никос
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
21
Ваш
Рикарду
8
Juan
Neira1
19
Kosmas
Tsilianidis
20
Joao
Figueiredo
11
Семеду
Лисандру
1
Кристинссон
Огмундур
18
Морас
Евангелос
5
Михаил
Алексиос
13
Мужек
Матео
25
Manolis
Bertos
8
Милосавлевич
Радомир
22
Сецерович
Аднан
66
Хазаль
Али
21
Giannis
Masouras
7
Варда
Амр
11
Папацоглу
Афанассиос
ОФИ
4-3-3
Лариса
3-5-2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ
Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос
Лариса Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лариса 0:2 Панатинаикос Лариса 2:2 Панаитоликос АЕК 3:0 Лариса Лариса 0:0 Арис Салоники
Ксанти 2:1 Лариса Лариса 2:0 Паниониос Олимпиакос 4:1 Лариса Лариса 1:2 Атромитос Астерас 1:1 Лариса Лариса 1:0 Каламата Лариса 2:1 Волос ПАОК 1:0 Лариса Лариса 0:3 Ламия Лариса 3:2 ОФИ Каламата 3:0 Лариса Панатинаикос 1:2 Лариса Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:0 АЕК Арис Салоники 2:3 Лариса Лариса 3:0 Ксанти

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Лариса: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Лариса 3:2 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Лариса Суперлига
Лариса 4:3 ОФИ Суперлига Лариса 5:1 ОФИ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 21 16 4 1 43 - 18 52
2. Олимпиакос 21 15 6 0 42 - 8 51
3. АЕК 21 11 5 5 35 - 21 38
4. Панатинаикос 21 9 7 5 25 - 19 34
5. Арис Салоники 21 7 8 6 32 - 26 29
6. ОФИ 0:0 22 8 4 10 31 - 28 28
7. Ксанти 21 8 3 10 19 - 27 27
8. Атромитос 21 7 5 9 28 - 32 26
9. Лариса 0:0 22 6 7 9 24 - 31 25
10. Ламия 0:0 22 5 10 7 17 - 27 25
11. Волос 0:0 22 6 5 11 20 - 36 23
12. Астерас 21 6 4 11 28 - 31 22
13. Паниониос 21 4 3 14 15 - 37 15
14. Панаитоликос 21 2 7 12 16 - 34 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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