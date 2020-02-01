Греция: Суперлига 2019-2020
ОФИ
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Лариса
21
Ваш
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мужек МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Хазаль АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Gergely NagyВратарь
-
16 Жижич НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Marko NunicНападающий
-
77 Vinicius XII
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +6 =2 -12Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ
Лариса Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лариса 0:2 Панатинаикос Лариса 2:2 Панаитоликос АЕК 3:0 Лариса Лариса 0:0 Арис Салоники
Ксанти 2:1 Лариса Лариса 2:0 Паниониос Олимпиакос 4:1 Лариса Лариса 1:2 Атромитос Астерас 1:1 Лариса Лариса 1:0 Каламата Лариса 2:1 Волос ПАОК 1:0 Лариса Лариса 0:3 Ламия Лариса 3:2 ОФИ Каламата 3:0 Лариса Панатинаикос 1:2 Лариса Панаитоликос 2:2 Лариса Лариса 0:0 АЕК Арис Салоники 2:3 Лариса Лариса 3:0 Ксанти
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Лариса: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|21
|16
|4
|1
|43 - 18
|52
|2.
|Олимпиакос
|21
|15
|6
|0
|42 - 8
|51
|3.
|АЕК
|21
|11
|5
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Панатинаикос
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|5.
|Арис Салоники
|21
|7
|8
|6
|32 - 26
|29
|6.
|ОФИ
|0:0
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|7.
|Ксанти
|21
|8
|3
|10
|19 - 27
|27
|8.
|Атромитос
|21
|7
|5
|9
|28 - 32
|26
|9.
|Лариса
|0:0
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|10.
|Ламия
|0:0
|22
|5
|10
|7
|17 - 27
|25
|11.
|Волос
|0:0
|22
|6
|5
|11
|20 - 36
|23
|12.
|Астерас
|21
|6
|4
|11
|28 - 31
|22
|13.
|Паниониос
|21
|4
|3
|14
|15 - 37
|15
|14.
|Панаитоликос
|21
|2
|7
|12
|16 - 34
|13
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